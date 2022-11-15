Как Россия поимела свой кусочек Китая - Порт-Артур (история), - Александр Широкорад

08:40 17.11.2022 Порт-Артур стал русским в пику немецкому Циндао

КВЖД и другие олигархические проекты в Маньчжурии привели к русско-японской войне

Александр Широкорад



Через полвека после сдачи Порт-Артура японцам, в 1955 году, советские войска в торжественной обстановке уходили из этого легендарного портового города. Там осталось большое русское кладбище, где покоились останки советских воинов, погибших в 1945 году в боях с японцами и в 1950-1953 годах в боях с американцами, а также останки защитников Порт-Артура, погибших в 1904 году.



Китайские товарищи на советской части кладбища построили три пышных монумента. А на русской части - отказались. Почему такое случилось?



Советские историки врали нам 70 лет, а теперь еще круче врут российские. В пособии по ЕГЭ, изданном в 2011 году, сказано: "Вступив на престол, Николай II обозначил два приоритета курса внешней политики: сохранение европейского мира и статуса России как великой державы".



Президент Франции все еще думает, что роль миротворца ему удалась

Риторический вопрос, под какой из двух приоритетов можно подогнать попытку захвата Босфора в 1895 году, что неизбежно привело бы к общеевропейской войне, участие в оккупации Крита в 1897-1907 годах, оккупацию Северной Персии, оккупацию Маньчжурии в 1900 году, взятие Пекина и разграбление Запретного города в 1900 году?



Николай II вступил на престол в 26 лет, не имея никаких планов в области внешней политики, а во внутренней проводил одну линию - никаких реформ. 17 января 1895 года он сказал на этот счет депутации земцев: "Оставьте бессмысленные мечтания".



Николай II терпеть не мог совещаний и любых коллективных обсуждений. Он предпочитал решать проблемы тет-а-тет или, в лучшем случае, в присутствии двух-трех человек. Причем это не обязательно были министры, в ведении которых находилась обсуждаемая проблема.



Так, о занятии Порт-Артура министр финансов С.Ю. Витте узнал только постфактум. О решении разоружить западные русские крепости в 1910 году не знали ни премьер Столыпин, ни военный министр. Решение о мобилизации в 1904 году было принято без участия военного министра Сухомлинова.



Вопрос о строительстве Транссиба неоднократно поднимался с 1840 годов. Окончательная трасса Великого Сибирского пути была определена в ходе изысканий в 1893-1894 годах от станции Сретенск до станции Покровская-на-Амуре и далее до Хабаровска. И вдруг в декабре 1896 года Николай II по наущению министра финансов С.Ю. Витте приказал строить железную дорогу во Владивосток через территорию Китая.



Десятки историков доказывают нам трудности строительства железной дороги вдоль Амура. Но они помалкивают о трудностях, возникших при пересечении КВЖД перевалов Большого Хингана. Неужели непонятно, что строительство железной дороги параллельно Амуру, где имелись сотни пароходов и барж, куда удобнее, чем работы "на сопках Маньчжурии".



Единственным преимуществом КВЖД перед Амурской дорогой была возможность использования десятков тысяч китайских рабочих. Ведь за Уралом Транссиб строили инженерные войска, а в основном - зэки. Да-да, при Николае II ГУЛАГа как организации не было, а вот строительство всех больших железных дорог России - Транссиба, Амурской магистрали, Мурманской железной дороги - велось заключенными. Причем концентрационные лагеря перемещались по мере строительства дорог.



Непосредственную выгоду от строительства КВЖД получил только Витте. Это огромные легальные и нелегальные прибыли, усиление влияния министра финансов на императора. Мало кто знает, что к 1902 году в Маньчжурии была создана целая армия в 25 тысяч человек, подчиненная исключительно министру финансов. Иногда дело доходило до скандалов с военными ведомствами.



Так, Витте для железнодорожной стражи заказал двадцать 75-мм пушек Круппа, а не 76-мм пушки Путиловского завода обр. 1900 г. Кроме того, "армия Витте" имела 40 бетонных фортов на трассе КВЖД. Мало того, Витте для строительства КВЖД обзавелся собственным речным и морским флотом (около 50 речных и морских пароходов).



Так как мы оказались в Порт-Артуре? 7 декабря 1897 года Николай II записал в дневнике: "Наша эскадра в Тихом океане заняла Порт-Артур и должна войти в Талиенван. Мы на это вынуждены непрошенным захватом бухты Киаучау немцами".



Царь врал даже в своем личном дневнике. 1897−1905 годы - "медовый месяц" дружбы с кайзером. Из письма Вильгельма II Николаю от 4 января 1898 года: "Пусть осуществятся все твои планы, которые ты разрабатываешь на благо своего народа. Я прошу тебя благосклонно принять набросанный мною для тебя рисунок, представляющий символические фигуры России и Германии, стоящие на страже на берегу Желтого моря".



Ах, нам нужен был незамерзающий порт, а Владивосток замерзал. Ну и что? В 1897 году во Владивостоке было два ледокола - "Силач" и "Надежный", обеспечивавших круглогодичное судоходство. А в 1899 году к ним добавились еще три ледокола - "Удалой", "Усердный" и "Проворный".



Посмотрим на карту. Порт-Артур - ловушка для русского флота между Ляодунским и Западно-Корейским заливами. А вот у германской базы в Циндао - свободный выход в море.



Строительство КВЖД и захват Порт-Артура имели хоть какой-то смысл при занятии всей Маньчжурии и присоединении ее к России.



В 1900 году началось восстание ихэтуаней, в переводе "Кулак во имя справедливости". За это ихэтуаней европейцы именовали "боксерами". Восстание потопили в крови. Так, у Благовещенска казаки загнали в Амур 7 тысяч китайских переселенцев, на другой берег выплыли 200 человек.



В 1900 году русские войска заняли Маньчжурию и уже не собирались оттуда уходить.



30 июля 1903 года Николай II ввел в России опричнину. Нет, я не шучу. Он разделил свое царство на две части. В земщине все осталось по-прежнему, управление ею велось обычным способом под руководством Совета министров. А вот в опричнине, то есть наместничестве, неограниченная власть принадлежала адмиралу Е.И. Алексееву, которые злые языки называли "внебрачным дядей" Николая II.



Создав наместничество, царь переплюнул самого Ивана Грозного. У того и земщина, и опричнина были выделены из Московского царства, и внешние сношения обе части государства вели едино. А вот наместничество Николай II ухитрился создать из частей сразу двух империй - Китайской и Российской. Мало того, наместничество было выведено из ведения Министерства иностранных дел и вело собственную внешнюю политику.



Наместнику вверялось командование морскими силами в Тихом океане и всеми расположенными во вверенном ему крае войсками, руководство дипломатическими сношениями по делам Дальневосточных областей с соседними государствами, высшая власть по всем частям гражданского управления в крае, верховное попечение о порядке и безопасности в местностях, состоявших в пользовании КВЖД.



В конце 1902 года известный аферист А.М. Безобразов создал так называемое "Лесопромышленное товарищество".



В январе 1903 года Безобразову удалось добиться личного распоряжения царя о выделении обществу кредита в два миллиона рублей, причем министр двора В.Б. Фредерикс, узнавший об этом, подал в отставку (которая, впрочем, принята не была). В том же году в местах вырубки корейских лесов начали обосновываться русские военные, изображавшие из себя охрану. Все это вызвало протесты корейского правительства, Японии и Англии.



Любопытно, что коммерческим директором концессии был Абрам Львович Животовский, родной дядя Л.Д. Троцкого.



Концессия дала прибыль в 300 тысяч рублей, а в убыток - русско-японскую войну.



Сейчас в Китае стоят многочисленные памятники советским воинам-освободителям и генералиссимусу Сталину, который вместе с товарищем Мао создал великий Китай. Источник - свободная пресса

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