Газовый хаб в Турции. Из-за энергокризиса в трудном положении оказалась не Россия, а Европа, - Сыткы Эргюней

09:54 17.11.2022

Cumhuriyet

Турция

17 ноября 2022

Cumhuriyet: из-за энергокризиса в трудном положении оказалась не Россия, а Европа



Альтернативы российским газу и нефти для Европы не существует, пишет Cumhuriyet. А меры по энергосбережению дадут не больше эффекта, чем попытки тушить по одному дереву в горящем лесу. Поэтому газовый хаб в Турции может спасти ЕС.

С началом украинского конфликта европейские страны, в том числе с подстрекательства США, приняли решение совместно ввести финансовые и торговые санкции против России. Она, в свою очередь, ответила на это ограничениями на продажу природного газа и сырой нефти в Европу. Москва также поставила новое условие: оплата приобретаемой у нее продукции должна производиться в рублях. Так, Россия не пошла на уступки, эффективно используя энергетический козырь в своих руках.



Повышение цен на энергоресурсы на международных рынках позволило транснациональным энергетическим компаниям многократно увеличить прибыль. Оно также вызвало инфляцию затрат в европейских странах из-за роста цен на энергоносители. Таким образом, США, которые хотели, чтобы Европа ослабла и стала более зависимой от них, тоже получили то, что хотели. Хотя в значительной степени зависимые от российской сырой нефти и природного газа европейские государства искали альтернативные источники поставок, они не смогли найти ожидаемой отдачи.



Держаться в тени



На данный момент в трудном положении находится не российская, а европейские экономики. При этом Россия стала еще сильнее и достигла статуса, позволяющего решительно претворять в жизнь принимаемые решения и еще активнее использовать энергетическое оружие против Европы. Первый шаг в этом контексте Москва сделала в виде еще большего сокращения поставок голубого топлива в преддверии зимы. Объявленные европейскими странами меры по энергосбережению, судя по всему, дадут не больше эффекта, чем попытки тушить по одному дереву в горящем лесу.



Очевидно, Россия находится в незаменимом для Европы положении в плане энергоснабжения. И вот на данном этапе Россия предложила проект создания газового хаба в Турции. Это предложение, встреченное турецкой общественностью в целом с энтузиазмом и даже с гордостью, необходимо проанализировать во всех его аспектах в рамках реалистичного подхода. Почему Россия сделала такое предложение Турции? Если Турция примет его, существует ли какая-либо политическая или дипломатическая выгода или же потеря, риск?

Нефть и природный газ представляют собой рискованную область, которая является предметом постоянного интереса и конфликтов на международной арене. Это вопрос, в котором Россия может сталкиваться с Европой в обозримом будущем. Следует также учитывать, что с этим предложением Россия желает стать своего рода "держащимся в тени" собеседником Европы в возможных отношениях в сфере энергетики.



Субподрядный проект

Турция в случае согласия непосредственно возьмет на себя обязательства по техническому и административному управлению инфраструктурой хранения и поставок, которую создаст на своей территории для непринадлежащей ей продукции, а также обеспечению безопасности данной инфраструктуры. В случае напряженности между Брюсселем и Москвой российские газовые объекты на территории Турции могут стать политической и военной мишенью Европы. Другой вопрос заключается в том, будет ли Турция иметь какую-либо инициативу или ответственность в отношении цены на природный газ, условий оплаты, определения стран-получателей, объемов поставок. Если да, то в какой степени? Как будут определяться и действовать процедуры разрешения споров? Все это необходимо рассматривать комплексно, со всеми плюсами и минусами.



Разве желание подключить Турцию к вопросу, в котором она не является стороной диалога, не наводит на размышления? Предложение России о создании газового хаба в Турции, сделанное после хода США, связанного со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, больше напоминает некий "субподрядный проект".

Автор: Сыткы Эргюней (Sıtkı Ergüney)