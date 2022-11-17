Украина поможет США "подвинуть" Россию и Китай в Центральной Азии, - Юджин Чаусовски

10:07 17.11.2022 The National Interest

США

17 ноября 2022

Любимый партнер: возможности Вашингтона в Центральной Азии после Украины

TNI: конфликт на Украине дал США шанс расширить влияние в Центральной Азии



Украинский конфликт дал Америке шанс склонить на свою сторону Центральную Азию, пишет TNI. Традиционно этот регион ориентируется на Россию и Китай. Но, если Вашингтон "грамотно воспользуется ситуацией", он сможет постепенно уменьшить "чрезмерное влияние" Москвы и Пекина.

Юджин Чаусовский



Более взвешенный и целенаправленный подход Вашингтона мог бы помочь странам Центральной Азии эффективнее решать стоящие перед ними проблемы, одновременно поставив США в более выгодное стратегическое положение в их более широкой конкуренции с Россией и Китаем.

Поскольку Россия в своей спецоперации на Украине сталкивается все с более серьезными проблемами, последней из которых является вывод российских войск из города Херсон, конфликт оказывает косвенное воздействие в неожиданных областях. Одним из таких мест является Центральная Азия, богатый ресурсами и стратегически выгодно расположенный регион, который был проблемным и иллюзорным партнером для США и в котором преобладает влияние России и Китая. Но хотя такое положение, возможно, находится в процессе изменения, Вашингтону потребуется более тонкая и целенаправленная стратегия, чтобы привести события в соответствие со своими интересами в рамках более широкой конкуренции с Москвой и Пекином.



Центральная Азия, в состав которой входят Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и Таджикистан, долгое время была регионом, в котором Соединенным Штатам было трудно усиливать свое влияние, даже несмотря на то, что он располагает огромными энергетическими и минеральными ресурсами и граничит с такими горячими точками, как Афганистан. В отличие от Восточной Европы и Кавказа, ни одно из государств Центральной Азии не ориентировано на Запад и не стремится стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО. Более того, три страны Центральной Азии - Казахстан, Киргизия и Таджикистан - являются членами возглавляемого Россией военного блока Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в двух последних размещены российские военные базы. При этом Узбекистан и Туркменистан официально соблюдают нейтралитет и относятся к США и Западу довольно скептически.



Одна из основных причин скептицизма связана с попытками США способствовать демократическим преобразованиям и содействовать защите прав человека в регионе. Страны Центральной Азии (за частичным исключением Киргизии) имеют высокоцентрализованные и авторитарные политические системы и чрезвычайно чувствительны к критике Вашингтона в отношении их внутренней политики. Это затруднило продвижение Америки в регионе, как это было в более демократических и ориентированных на Запад государствах, таких как Украина и Грузия. В противоположность этому Москве и Пекину легче сотрудничать с правительствами Центральной Азии, и они часто подчеркивают свою политику "невмешательства" во внутренние дела, чтобы провести различие между собой и Соединенными Штатами.



Тем не менее центрально-азиатские страны ранее сотрудничали с США, когда на карту были поставлены интересы взаимной безопасности. После терактов 11 сентября Центральная Азия стала важным логистическим центром для операций США и НАТО в Афганистане. Регион служил местом расположения Северной распределительной сети. Американцам даже было разрешено использовать авиабазы в Узбекистане и Киргизии. А сами они помогали вести контртеррористическую борьбу в регионе против групп боевиков, таких как "Исламское движение Узбекистана"*. Это соглашение действовало в течение нескольких лет, после чего американские войска были вынуждены покинуть свою авиабазу в Узбекистане из-за критики Вашингтоном действий Ташкента в связи с кровавыми событиями в Андижане. Позже была закрыта и авиабаза "Манас" в Киргизии - в основном из-за давления со стороны России.

Другой проблемой для Вашингтона, возникшей в Центральной Азии на более позднем этапе, является растущая роль Китая. Этот регион является ключевым компонентом китайской инициативы "Один пояс - один путь" (BRI), и в 2013 году президент Китая Си Цзиньпин официально запустил проект в Казахстане. С тех пор Пекин инвестировал в регион десятки миллиардов долларов для развития автомобильной, железнодорожной и трубопроводной инфраструктуры. Китай стал крупнейшей экономической державой в регионе, в то время как Россия остается доминирующим игроком в сфере безопасности. Из-за этого негласного "разделения труда" между Москвой и Пекином США остаются в лучшем случае третьестепенной державой.



Однако последствия российско-украинского конфликта могут изменить расстановку сил в регионе. Действия России не были восприняты положительно государствами Центральной Азии, и ни одно из них не проголосовало в поддержку действий Москвы в Организации Объединенных Наций (ООН). Вместе с тем несколько лидеров центрально-азиатских стран открыто раскритиковали военные действия России, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал это в присутствии российского лидера Владимира Путина. Есть несколько причин отсутствия поддержки с их стороны: конфликт усилил экономическое давление на регион, предпринимались попытки мобилизовать для участия в боевых действиях на Украине мигрантов из Центральной Азии, работающих в России, и некоторые россияне бежали в Центральную Азию, чтобы избежать объявленной российскими властями мобилизации.



Кроме того, Китай столкнулся с противодействием своему влиянию в регионе, хотя эти проблемы и не столь острые, как у России. Против китайских проектов BRI проводятся протесты из-за коррупции, долгов и негативных последствий для окружающей среды. Отношение Китая к мусульманскому населению Синьцзяна, не только к уйгурам, но и к проживающим там этническим казахам и киргизам, вызвало обеспокоенность у руководства стран Центральной Азии. Хотя Пекин стал доминирующим экономическим игроком в регионе, широкой поддержки среди населения Центральной Азии он не добился. В последние годы Центральная Азия пережила немало революций и других потрясений, поэтому недовольство населения - это то, к чему региональные правительства должны относиться серьезно.



Конфликт на Украине и продолжительное политическое давление дают Вашингтону возможность усилить свою роль в регионе и ослабить позиции России и Китая. Однако Вашингтону необходимо проводить различие между собой и Москвой с Пекином таким образом, чтобы его попытки улучшить отношения с государствами Центральной Азии и инициативы были более эффективными и привлекательными.

Например, США могут продемонстрировать свое отличие от России в сфере безопасности, сосредоточившись на конкретных областях, таких как совместная подготовка по борьбе с терроризмом и наркотиками. Это могло бы уменьшить их распространение из Афганистана без необходимости в постоянных военных базах или крупномасштабном развертывании войск. Соединенные Штаты также могут противопоставить себя в отношении экономического подхода Китая, который является государственным и в котором основное внимание уделяется углеводородам. Вашингтон мог бы сосредоточиться на проектах в области зеленой энергетики. Содействовать реализации таких инициатив могут другие партнеры, в том числе делать это совместно с реализацией региональных программ ЕС по инвестированию в новые технологии, такие как производство зеленого водорода.



Стратегия США в Центральной Азии могла бы еще больше выиграть за счет более тонкого подхода к внутриполитической ситуации в регионе. Вашингтону, безусловно, следует продолжать отстаивать права человека и содействовать демократическим преобразованиям в этих странах, но он может делать это таким образом, чтобы не ограничиваться критикой и прагматично сотрудничать с правительствами в создании условий для реализации программ развития институтов и гражданского общества. Предстоящие президентские выборы в Казахстане, намеченные на 20 ноября, которые также предусматривают конституционные изменения, направленные на сокращение сроков полномочий, являются для Вашингтона одной из возможностей продемонстрировать такой тонкий подход.



Безусловно, снижение влияния Москвы или Пекина в Центральной Азии не произойдет немедленно и не является неизбежным. Несмотря на неудачи на Украине, Россия, скорее всего, сохранит свое военное присутствие в регионе на долгие годы, а государства Центральной Азии вряд ли полностью разорвут связи с Москвой в области безопасности и экономики. При этом у США нет ни возможностей, ни желания конкурировать с Китаем в плане масштабов его региональных инвестиций в BRI.



Тем не менее, если Вашингтон будет действовать грамотно и воспользуется ситуацией, он сможет постепенно уменьшить чрезмерное влияние Москвы и Пекина, предлагая правительствам государств Центральной Азии ощутимые альтернативы в области безопасности и экономического сотрудничества. Центрально-азиатские страны готовы сотрудничать с Соединенными Штатами, если на карту поставлены общие интересы. Конфликт на Украине и проблемы, связанные с BRI, выявили недостатки значительной зависимости от России и Китая. Более тонкий и целенаправленный подход Вашингтона мог бы помочь этим странам эффективнее решать стоящие перед ними проблемы, одновременно поставив США в более выгодное стратегическое положение в их более широкой конкуренции с Россией и Китаем. Источник - inosmi.ru

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