"Мы отрубили с корня попытки тех, кто хотел прийти к власти", - главарь КырГКНБ Ташиев хвастается

10:42 17.11.2022

17 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Дела о захвате власти

Массовые задержания. Камчыбек Ташиев назвал активистов провокаторами



В Кыргызстане смена власти произойдет только конституционным путем. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



Он назвал задержанных активистов, политиков и журналистов, которых обвинили в организации массовых беспорядков и попытке захвата власти, провокаторами.



"Адахан Кимсанбаевич, вы говорите: "Знаем, где сейчас люди, которые открыто выразили свое мнение". Они провокаторы, готовившие дестабилизацию и беспорядки", - сказал глава ГКНБ.



Мы отрубили с корня попытки тех, кто хотел прийти к власти. И будем так рубить дальше. Это обязанность государственной власти.



Камчыбек Ташиев

"Из-за того, что представители власти не исполняли свои обязанности, у нас три раза произошли революции. Я обязан обеспечить мир и стабильность в стране. Теперь в республике власть будет меняться только в рамках Конституции и законов", - отметил он.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.



Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.