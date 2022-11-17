Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины

10:46 17.11.2022 17 ноября 2022,



Как это скажется на ситуации в зоне проведения СВО



Андрей Федоров

Антон Лавров

Роман Крецул



Все ракеты, выпущенные в ходе массированного удара 15 ноября, попали точно в назначенные объекты. Об этом на следующий день заявили в Минобороны России. Целью высокоточных ударов была система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. В ведомстве подчеркнули, что удары по Киеву не наносились, а все разрушения в городе произошли от падения украинских зенитных ракет. Эксперты отмечают, что ПВО противника продемонстрировала низкую эффективность и не способна отражать подобные атаки. В зоне проведения специальной военной операции российские подразделения продолжают удерживать оборону, а под Донецком - продвигаться вперед.



Все поражены



В среду в Минобороны России подвели итоги масштабных ракетных ударов по объектам на Украине, нанесенным днем ранее.



- 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены, - заявили в ведомстве.



В Минобороны подчеркнули, что ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось, а все продемонстрированные разрушения в жилых кварталах украинской столицы стали прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО, размещенных в черте города.



В ведомстве подчеркнули, что публикованные вечером 15 ноября в Польше снимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами ОПК как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. "Хотим подчеркнуть, - высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы", - заявили в Минобороны.



- Украинская ПВО продемонстрировала очень слабый ответ на удар, - считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. - Потенциал эффективных комплексов С-300 и "Бук-М1", которые могут сбивать крылатые ракеты, явно на исходе. У Киева не хватает ракет, да и последние удары явно снизили количество боеготовых машин. Для действий из засад по авиации их еще достаточно, но для отражения массированных ракетных налетов - нет. Ведь на перехват крылатой ракеты ПВО должно по нормативам применить две зенитные. Немногочисленные зарубежные комплексы погоды не сделали.



Регулярные удары по критически важным объектам по всей Украине не позволяют сосредоточить все украинские средства ПВО вдоль линии фронта. Украинское командование вынуждено держать их даже в западной части страны. Именно оттуда прилетела накануне в Польшу ракета С-300. Такое рассредоточение облегчает задачу нашим ВКС на передовой.



- Обращение к западным союзникам проблему Украины не решит, - считает эксперт. - У тех просто нет в достаточном количестве современных комплексов, которыми можно заменить десятки дивизионов "советского наследия" и прикрыть и линию фронта, и стратегические объекты в глубине страны. Массово, но не слишком быстро, они могут поставить только глубоко устаревшие ЗРК Hawk и различные модели малой дальности, по возможностям примерно соответствующим советским "Осам" и "Стрелам". Такой техникой полноценную систему ПВО всей страны не создать.



Как сообщали "Известия", днем во вторник в соцсетях появились многочисленные видео пролетов крылатых ракет над городами Украины. После массированного удара высокоточным оружием в большинстве регионов начались перебои с электричеством. Об отключении электроэнергии сообщали из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов.



На следующий день Вооруженные силы России продолжали наносить ракетные удары по военным объектам Украины. Как сообщили в военном ведомстве, за сутки российские самолеты и вертолеты, а также ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВФУ, склад боеприпасов, 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и 185 районов сосредоточения войск.



В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две артиллерийские системы М777 (США), украинская самоходная артиллерийская установка "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".



Удерживая оборону

Российские подразделения в среду продолжали отбивать атаки украинских формирований.



- На купянском направлении удары армейской авиации ВКС России сорвали попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Потери украинских формирований - более 80 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.



На красно-лиманском направлении отражены две попытки атак ротных тактических групп к населенному пункту Коломыйчиха в ЛНР. В результате ВФУ потеряли более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.



На донецком российские войска продолжали наступать, ВФУ безуспешно пытались остановить их продвижение. Как сообщили в Минобороны, украинские формирования были рассеяны. Они потеряли более 160 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.



пвоФото: РИА Новости

На южно-донецком направлении пресечена атака батальонной тактической группы ВФУ. Наступающие были отброшены на исходные позиции. Их потери составили более 65 военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.



Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.



Средства ПВО за сутки сбили три БПЛА, 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнил Игорь Конашенков.



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Сержант Валерий Сибирских с подчиненными охранял расположение подразделения, когда обнаружил в лесополосе вооруженную группу боевиков. Вступив в бой, Валерий грамотно выстроил систему огня и определил сектора обстрела. Шквальным огнем российские военнослужащие уничтожили огневые точки, разгромив группировку боевиков. "Мужественные и самоотверженные действия сержанта Сибирских, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения российских подразделений", рассказали в Минобороны.



Штурмовая группа ефрейтора Ярослава Череванева освобождала населенный пункт от украинских формирований. Ярослав находился на передовых позициях и корректировал огонь артиллерии. Он оперативно и точно передавал координаты военной техники противника, благодаря чему российским войскам удалось освободить населенный пункт.



В ходе марша в район выполнения задач, колонна батальонной тактической группы сержанта Сергея Четина была атакована. "Сергей вывез технику связи из-под обстрела и укрыл в лесном массиве. Сержант доложил командованию о нападении и местоположение позиций боевиков. По ним был нанесен артиллерийский удар, что позволило колонне продолжить движение и прибыть в заданный район", отметили в ведомстве. Источник - известия

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