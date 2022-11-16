Азербайджан зовет центральноазиатских тюрок на войну в Карабах

11:38 17.11.2022 Азербайджан зовет центральноазиатских тюрок в Карабах: чем ответит Армения?

16 ноября 2022



Одной из заметных тенденций на постсоветском пространстве является интеграция тюркских государств. Консолидация тюркских государств, в которой активное участие принимают Турция и Азербайджан, очень способствует переплетению конфликтов на Южном Кавказе и в Центральной Азии.



11 ноября в Самарканде состоялся IX саммит Организации тюркских государств. В этом саммите принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в своей речи, в частности, заявил:



"Азербайджан всегда вносил свой вклад в тесное объединение тюркского мира и впредь будет привержен идеям единства тюркского мира. Начиная с проведенного в 2009 году Нахчыванского саммита, наша организация прошла большой путь развития. Тюркский мир охватывает обширную географию с населением больше 200 миллионов человек и обладает большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными путями и современными военными возможностями. Тюркский мир - это большая семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы должны и впредь оказывать взаимную поддержку и проявлять солидарность. Наряду с политической, экономической, торговой, культурной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферами, сектором цифровой трансформации мы также должны активизировать наше сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, оборонная промышленность".



То есть президент Азербайджана фактически озвучил мысль о том, что тюркские государства должны поддерживать друг друга в конфликтах с иными государствами и народами. Далее Алиев коснулся последствий второй карабахской войны 2020 года:



"Азербайджан проводит на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабную созидательную работу. Мы приступили к реализации программы „Великое возвращение" для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. В этом процессе турецкие компании активно участвуют во многих инфраструктурных проектах в качестве подрядчиков. Мой дорогой брат президент Реджеп Тайип Эрдоган трижды совершал визиты на освобожденные земли, побывал в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле. Я приглашаю и других глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур. Пользуясь случаем, выражаю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за школу, которая будет построена Узбекистаном в Физулинском районе, и Творческий центр, который будет возведен в этом же районе Казахстаном. Это - проявление братства, которое существует между азербайджанским и узбекским, азербайджанским и казахским народами".

То есть Азербайджан старается связать освоение Карабаха с тюркскими государствами Центральной Азии, чтобы тем самым автоматически увеличить число противников Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.



Выбор Алиевым Центральной Азии неслучаен. В этом регионе большинство государств являются тюркскими, причем Казахстан, Киргизия и Узбекистан уже состоят в Организации тюркских государств, а Туркмения имеет статус наблюдателя. Единственное нетюркское государство Центральной Азии - это Таджикистан, который установил дипломатические отношения с Арменией в 1992 году.



Хотя Таджикистан старается развивать отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, для Душанбе тюркская интеграция несет угрозу не меньшую, чем для Еревана. Таджики являются родственниками персов, однако исповедуют ислам суннитского толка. При этом у Таджикистана после 1991 года сразу возникли напряженные отношения с Узбекистаном и Киргизией. Если после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году между Душанбе и Ташкентом наступила нормализация, то взаимоотношения с Бишкеком оставляют желать лучшего. Так уж получилось, что боевые действия между Киргизией и Таджикистаном в 2021 и 2022 годах произошли именно после второй карабахской войны, которую в Турции и Азербайджане преподносили в качестве победы всех тюрок. И действительно, победа Азербайджана в Карабахе отразилась на киргизском обществе.



23 сентября 2022 года в Бишкеке прошла презентация киргизского варианта книги "Карабахские истории". Авторами этой тенденциозной книги, в которой рассказывается о злых армянах и несчастных азербайджанских беженцах, являются депутат Милли меджлиса Азербайджана Ганире Пашаева и член Союза писателей Киргизии поэт Алтынбек Исмаилов, который рассказал о том, как появилась идея написать книгу:



"В 2017 году была опубликована книга „Антология поэзии молодых кыргызских поэтов", которая была переведена на азербайджанский язык. После этого мы презентовали эту книгу в Баку, где я и познакомился с поэтессой и депутатом Ганире Пашаевой. В беседах с ней и пришла идея перевести эту книгу на кыргызский язык".

Неудивительно, что одним из организаторов данной презентации стало посольство Азербайджана в Киргизии, а на самом мероприятии выступил и посол Латиф Сейфаддин Гандилов. А президент Клуба друзей Азербайджана Ассоль Молдокматова, также присутствовавшая на презентации, "поделилась" впечатлениями от поездки в Карабах:



"В этом году по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева я была приглашена в Карабах. Вы знаете, я была просто поражена. Во-первых, это мощная, скоростная, фундаментальная работа по восстановлению Карабаха. Такой любви к земле я нигде не видела, хотя весь мир облетела. Когда нас возили по Карабаху, я увидела разрушенные дома. Изначально это были красивые здания, улицы, и они все под корень, просто до основания разрушены. Разве любят так землю?"

Но самой интересной оказалась мысль, высказанная в ходе презентации председателем Союза писателей Киргизии Нурланом Калыбековым:



"Мы хорошо понимаем, каково это - потерять свои дома. Тысячи наших беженцев после агрессии Таджикистана вынуждены были покинуть свои дома. Поэтому мы разделяем боль азербайджанского народа в связи с трагическими событиями в Нагорном Карабахе".

То есть для представителя киргизской интеллигенции таджики, исповедующие ислам суннитского толка, - это такие же агрессоры в отношении тюрок, как и армяне.



Соответственно, данная презентация говорит о том, что киргизское общество в целом видит свое будущее вместе с турецко-азербайджанским тандемом в тюркском мире. И нельзя утверждать, чтобы позиция председателя Союза писателей Киргизии, уравнивающего армян и таджиков, не имела отношения к реальной политике. Напротив. Так, МИД Турции выступает за мирное урегулирование пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном, вызванного в том числе проблемами использования воды. Более того, на словах турки называют и киргизов, и таджиков своими братьями. Однако на деле компания Baykar Makina, одним из первых лиц которой является эрдогановский зять Сельчук Байрактар, поставляет "Байрактары" именно Киргизии, которая их активно применяла против Таджикистана. И это при том, что Эрдоган и его родственники являются панисламистами. Однако в реальной политике Турция предпочитает руководствоваться принципом тюркской солидарности. Поэтому речь Алиева можно понимать как предложение к тюркским государствам действовать заодно и в других конфликтах, в том числе в киргизско-таджикском.



Что касается Еревана и Душанбе, то все зависит от их целей и приоритетов. Так, критикуемые правительством Никола Пашиняна экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян имели задатки стратегического мышления, так как при них происходило укрепление армяно-таджикских отношений (президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Армению). Если исходить из того, что политика - искусство возможного, то даже в нынешних условиях Еревану не помешают прочные связи с Душанбе. Конечно, Таджикистан не будет ссориться с Азербайджаном и признавать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Однако Таджикистан может стать крепким бастионом, неприступным для участников Организации тюркских государств, что также совпадает с интересами двух союзников Армении - России и Ирана, не заинтересованных в турецком доминировании в Центральной Азии (см. Россия, Таджикистан и призрак Туркестана). Кроме того, не стоит полагать, что переговоры, проходящие между Душанбе и Бишкеком, приведут к разрешению всех вопросов, так как проблема водных ресурсов, связанная с киргизско-таджикским конфликтом, вряд ли будет решена в ближайшие годы. При этом Таджикистан в качестве противника тюркской коалиции будет более опасным, чем Армения, так как при всем желании тюркские националисты не смогут использовать против таджиков исламскую карту, как это периодически делает Алиев, обвиняющий армян в осквернении мечетей (см. Азербайджан повышает ставки: Алиев пытается натравить исламский мир на Армению).



Разумеется, что даже при налаживании связей с Таджикистаном Армения не сможет и не захочет идти в открытую против Киргизии, тем более что это член ОДКБ. Однако в свете того, что киргизское общество видит свое будущее в тюркском мире, нужно уметь отделять реальную политику от декларативных намерений. Например, заявления представителей Киргизии о стремлении развивать экономическое сотрудничество с Арменией совсем не означают, что Бишкек променяет Баку и Анкару на Ереван и признает право карабахских армян на самоопределение. Поэтому в таких условиях нетюркский мусульманский Таджикистан оказывается наиболее надежным партнером для Армении в Центральной Азии.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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