Умер легендарный советский фигурист Олимпийский чемпион Александр Горшков

11:40 17.11.2022

На 77-м году жизни ушел из жизни легендарный советский фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Горшков.



"Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим, - сообщил сегодня, 17 ноября, генеральный директор ФФККР Александр Коган. - Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря".



Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз - в мае нынешнего года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Горшков по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы. С 2001 года Горшков являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998-го по 2010-й был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.



В разное время Горшков был награжден орденами "Знак Почета" (1972), Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1988), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III степеней (2022), Почета (2014), Дружбы (2018). В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания.