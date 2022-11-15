 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.11.2022
14:26  Советизация Украины: как это было (история), - А.Колпакиди
14:21  Кругом китайцы: Россию заполонили новые марки бытовой техники, - МК
13:33  В Киргизии на пороге зимы поменяли главного по энергообеспечению (Марат Орозбаев возглавил "Кыргызкомур")
11:40  Умер легендарный советский фигурист Олимпийский чемпион Александр Горшков
11:38  Азербайджан зовет центральноазиатских тюрок на войну в Карабах
10:46  Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины
10:42  "Мы отрубили с корня попытки тех, кто хотел прийти к власти", - главарь КырГКНБ Ташиев хвастается

10:07  Украина поможет США "подвинуть" Россию и Китай в Центральной Азии, - Юджин Чаусовски
09:54  Газовый хаб в Турции. Из-за энергокризиса в трудном положении оказалась не Россия, а Европа, - Сыткы Эргюней
09:51  Казахстан и факторы внешнего воздействия, - Данияр Ашимбаев
09:43  Дональд Трамп стал "чемоданом без ручки", - Дм.Бавырин
08:46  Онал Бекиев возглавил аппарат МВД Казахстана
08:40  Как Россия поимела свой кусочек Китая - Порт-Артур (история), - Александр Широкорад
08:37  Цензура? В Кыргызстане запретили показ документальных фильмов о правах человека, - 24.kg
00:56  Сирия может стать местом сведения счетов за теракт в Стамбуле, - Игорь Субботин
00:54  Анкара сделала первый шаг к созданию армии Великого Турана, - Виктория Панфилова
00:17  G20 на фоне раздуваемого кризиса. Саммит, богатый провокациями, - А.Кренгель
00:07  США обвинили Украину в поставках запрещенного оружия Азербайджану
Среда, 16.11.2022
23:14  ЦентроБанк РФ - вражеская диверсионная организация внутри России? - В.Катасонов
21:15  Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории
20:36  КырВласти переименовали "таджикские" названия аилов и кишлаков Баткенской области
20:21  Зеленский надоел Западу. Саммит G20 это доказал, - Эрхан Алтыпармак
20:16  Си Цзиньпин как мальчишку отчитал премьер-министра Канады Трюдо за "слив" переговоров
18:12  Иран - США: танец на геополитических качелях, - Ст.Тарасов
17:57  В Казахстане эпидемия финансовых пирамид, - Алма Бектенова
16:51  Китай на G20 призвал к идеологическому примирению с Западом, - Владимир Скосырев
15:31  Истоки Казахстанской государственности, - Заринэ Джандосова
14:39  Света Тихановская провозгласила себя президентом Белоруссии
14:20  Банкротство криптовалютной биржи FTX как предвестник глобального кризиса на фоне гибридной войны
14:18  Отступать некуда! РосОбщество требует перемен, - Иван Охлобыстин
12:20  Большой переговорный мираж вокруг Украины, - М.Ростовский
11:48  Решение КырПарламента о границе с РУз получилось нелегитимным, - кырдепутат Мадумаров
11:45  КырСпикер грозит лишить зарплаты депутатов-прогульщиков
11:41  Хватит жрать ананасы! Токаев озвучил претензии к богатейшим каз-олигархам
10:51  Трамп объявил о выдвижении на пост президента США
10:40  Атака с последствиями: как пала одна из главных криптобирж мира, - Д.Мигунов
10:35  Запад бьет Эрдогана по самому слабому месту, - Геворг Мирзаян
10:17  Выживать под санкциями. Иранские уроки для России, - Роман Рейнекин
09:38  Мусорный коллапс в Бишкеке. Мэрия винит в ситуации частников
09:22  КырБеда. Подростковая наркомания. Как бороться с эпидемией, - Аида Джумашова
09:00  "Елбасы фонд" заставили вернуть Казахстану турецкий VIP-отель Rixos Beldibi
08:33  Готова ли Япония повоевать с Китаем за Тайвань? - СП
08:22  Парламент Чехии принял резолюцию объявив "нынешний российский режим террористическим"
08:17  Со всех сторон к Украине потянулись руки соседей, желающих получить части ее территории, - Дм.Седов
08:15  "Скрытый эмир" талибов начал закручивать шариатские гайки, - А.Серенко
08:13  В Ташкент прибыл новый посол США - Джонатан Хеник
08:10  "Талибан" напомнил Москве о поражении, - Игорь Субботин
00:07  Союз тюркских братьев, - Николай Кузьмин
Вторник, 15.11.2022
23:04  Глава МИД РФ Лавров досрочно удрал с саммита G20
22:54  Неизвестные ракеты долетели до польской зерносушилки - два трупа
20:36  Запад, прикрываясь резолюцией ООН, пытается легализовать кражу российских активов - $300-350 млрд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Умер легендарный советский фигурист Олимпийский чемпион Александр Горшков
11:40 17.11.2022

На 77-м году жизни ушел из жизни легендарный советский фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Горшков.

"Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим, - сообщил сегодня, 17 ноября, генеральный директор ФФККР Александр Коган. - Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря".

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз - в мае нынешнего года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Горшков по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы. С 2001 года Горшков являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998-го по 2010-й был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

В разное время Горшков был награжден орденами "Знак Почета" (1972), Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1988), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III степеней (2022), Почета (2014), Дружбы (2018). В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668674400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 ноября 2022 года №1073
- Алихан Смаилов и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане
- Серик Жумангарин принял участие в Форуме стратегических инициатив – 2022
- Фактор внешнего воздействия
- Кадровые перестановки
- В Правительстве обсудили актуальные вопросы предпринимательской деятельности
- Глава АО НК "КазМунайГаз" провел пресс-конференцию о деятельности компании в рамках IPO
- МИИР РК: В Казахстане не могут выпускаться автомобили не соответствующие нормам безопасности
- В Казахстане эпидемия финансовых пирамид
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  