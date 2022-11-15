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Кругом китайцы: Россию заполонили новые марки бытовой техники, - МК
14:21 17.11.2022

Отвыкаем от привычных брендов

Самой востребованной покупкой россиян в минувшую "черную пятницу", 11 ноября, стала мелкая бытовая техника - люди воспользовались скидками, чтобы обновить пылесосы, кухонные комбайны и смартфоны. Вот только фраза "Китайское - значит отличное!" перестала быть шуткой. С каждым днем электроники китайского происхождения в нашей жизни становится все больше - и это не предел! С тех пор, как европейские бренды заявили о своем уходе из России, ретейлерам и покупателям пришлось повернуться лицом к Востоку.

Отвыкаем от привычных брендов

По данным одного из крупных российских банков, спрос на ТВ-приставки и антенны увеличился в 5 раз по сравнению с прошлым годом, на устройства для умного дома - в 3,5 раза. При этом примерно вдвое уменьшились расходы на радиоуправляемые устройства, аудиотехнику и видеотехнику. На треть просели продажи гаджетов, ноутбуков, планшетов и компьютеров. Кажется, что россияне растерялись и не могут своевременно сориентироваться - что покупать и, главное, нужно ли покупать сейчас.

Как рассказал "МК" ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сегодня речь в первую очередь идет об изменении (зачастую вынужденном) привычек покупателей, а не о пустых полках в магазинах.

- В целом рынок электроники живет в нормальном режиме. Дефицита нет. У нас есть поставки из Китая, есть параллельный импорт. На прилавках - то, что нужно покупателю, только нюанс: это непривычные марки, незнакомые. Вот, например, одна из ведущих китайских марок сегодня, Haier, заняла нишу премиальной. Изменилась модель потребления: люди готовы соглашаться на непривычные марки, но при условии, что вещи будут служить долго. Поэтому сейчас просели, например, продажи дорогих айфонов, но выросли продажи "китайцев" среднего сегмента. И нужно понимать: для тех, кому очень хочется купить технику привычной марки, такая возможность есть. Только со сложностями - цены скачут, официальной гарантии от производителя нет, и купить товар в ближайшем к дому магазине не удастся, надо будет заказывать.

По словам Муртазина, сложнее всего с крупными товарами - стиральными машинами и т.д. Официальных ограничений на ввоз бытовой техники (или экспорт ее в Россию) нет, однако сами бренды принимают решение отказаться от российского рынка. Так что рассчитывать можно только на параллельный импорт. То, что принято было называть европейскими марками - Bosh, Siemens, Mielle, - исчезло, и обходными путями его везут втридорога. Соответственно, если покупатель согласен на "серый" импорт, он должен понимать: техническая поддержка действовать не будет, доверять придется лишь сервису продавца, а чинить - своими силами, без надежды на гарантию.

Что-то и вправду еще можно найти. Многие ретейлеры делают основную ставку на параллельный импорт хорошо знакомых марок. Вот, например, в одном из крупнейших магазинов цены на холодильники Samsung стартуют от 49 тысяч рублей, на холодильники BOSH - от 38 тысяч и достигают 150–200 тысяч рублей, если речь идет о больших моделях. При этом почти всегда на сайте указано: мол, эта модель осталась всего лишь в 2 экземплярах, а вот эта - в единственном, притом на другом конце Москвы. Знакомые стиральные машины (Candy, Indesit, Gorenje) стоят 25–35 тысяч рублей, если речь о "малышках", и примерно 65 тысяч рублей, если говорить о больших полноценных моделях. Китайские производители заняли среднюю нишу - полноценную стиральную машину можно купить за 45 тысяч рублей.

Цены кусаются: жители разных регионов России рассказали о своих отпусках

Ранее наблюдательные москвичи отметили, что в магазинах электроники стали закрываться бренд-зоны (корнеры) марки Apple. Напомним, что официальные поставки бренда в Россию прекращены, и компания отказывается вкладываться в рекламу и маркетинговое продвижение. Поэтому рассчитывать на помощь консультанта от марки сегодня не стоит. Те, кто все-таки намерен купить айфон, должны полагаться на собственные знания. В то же время есть обратная закономерность - собственными бренд-зонами обзавелись новые марки из Турции и Китая, например Xiaomi, Realme и Tecno. Дело в том, что они как раз нуждаются в продвижении своей продукции и в том, чтобы потенциальному покупателю кто-нибудь поподробнее про них рассказал. Вся китайская электроника, официально попадающая на отечественный рынок, - с белой гарантией и обслуживается в авторизованных сервисных центрах.

Среди китайских брендов бытовой техники, которые пока можно назвать недооцененными среди российских потребителей, отмечают Anker, Орро или Hisense. Часть рынка могут занять турецкие производители. Например, Vestel давно производит технику под марками Toshiba, Hitachi и JVC. Гиганты вроде Xiaomi, Lenovo или Huawei в представлении не нуждаются - россияне активно пользовались их товарами еще до кризиса.

Дарья Тюкова

Источник - МК
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