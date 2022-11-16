США на пороге перемен: республиканцы готовят атаку на Байдена, - Полина Коноплянко

15:16 17.11.2022 Демократическому доминированию настал конец



Республиканцы уже официально захватили контроль над палатой представителей! Цель в 218 мест достигнута, а это значит, что теперь в конгрессе образовался раскол. Демократы занимают верхнюю палату конгресса, республиканцы – нижнюю. Такой расклад неизбежно внесет ряд изменений в политическую жизнь Америки. Объясняем, чем может быть чревата подобная расстановка сил.



Демократическому доминированию настал конец



Победа республиканцев в палате представителей положила конец четырехлетнему демократическому доминированию в нижней палате конгресса. С этого момента республиканцам передается пост спикера и председательство в ключевых комитетах.



Но здесь возникает ряд трудностей. Республиканцы надеялись, что "красная волна" на промежуточных выборах позволит им "перевернуть" десятки мест в нижней палате, что обеспечит им гораздо более комфортное большинство. Но случилась обратная ситуация. Небольшая разница в количестве занимаемых мест потенциально может создать гораздо больше проблем республиканцам. Не стоит забывать еще и о том, что в штате Джорджия окончательные результаты будут известны лишь в начале декабря. Предполагается, что, скорее всего, демократы смогут в итоге укрепить свое большинство в сенате. Но вот несколько сложностей.



Законодательный тупик



Демократам будет крайне трудно продвигать свою законодательную повестку дня. Республиканцы могут использовать свою власть большинства, чтобы заблокировать любые законопроекты, принятые сенатом демократов.



С тех пор как Джо Байден вступил в должность, палата представителей при поддержке обеих партий приняла ряд важных законопроектов, в том числе закон об инфраструктуре.



Напомним, что в 2021 году президент Байден подписал закон о крупнейших инвестициях государства в инфраструктуру на сумму 1 триллион долларов. Мера была предназначена для создания рабочих мест по всей стране за счет выделения миллиардов долларов на ремонт разрушающихся мостов и дорог, а также за счет расширения широкополосного доступа к сети Интернет для миллионов американцев.



Принятие законопроекта показало, отмечал Байден, что "несмотря на циников, демократы и республиканцы могут объединиться и добиться результатов". Может ли произойти подобное сейчас? Западные СМИ считают это маловероятным. Новый спикер-республиканец, вероятно, не решится подарить Байдену и его партии какие-либо политические победы до президентской гонки 2024 года, что может привести к законодательному тупику.



Республиканцы смогут отыграться на Байдене



Учитывая очень незначительное большинство, у республиканцев в палате представителей могут возникнуть проблемы с продвижением основных законов через палату. Даже если они смогут что-то принять, законопроект почти наверняка провалится в сенате из-за доминирования Демократической партии, поэтому вполне вероятно, что республиканцы в палате представителей сосредоточат большую часть своего внимания на расследованиях и исполнительном надзоре.



Кстати, подобные планы республиканцев уже почти явно очерчены. Еще до закрытия избирательных участков в прошлый вторник республиканцы в палате представителей наметили начать серию расследований в отношении администрации Байдена и членов семьи президента. Члены-республиканцы проявили большой интерес к расследованию того, как администрация обустроила вывод американских войск из Афганистана, надзора Байдена за американо-мексиканской границей и разудалой жизни его сына Хантера.



Некоторые из крайне правых членов фракции республиканцев в палате представителей также пригрозили использовать свое большинство, чтобы задержать обязательные законопроекты, включая повышение потолка долга (максимальная сумма, которую может занять правительство США). Если потолок долга не будет повышен, это может поставить под угрозу всю экономику США.



Не стоит забывать и о военной помощи Украине. Здесь новое республиканское большинство (по крайней мере, пока) занимает довольно жесткую позицию. Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что, как только консерваторы возьмут власть в свои руки, "Украине не достанется ни копейки".



Похоже, именно этого и боятся демократы, последнее время судорожно наращивая расходы на помощь Киеву. Однако на словах это звучит так, на деле вспомним предыдущий пункт: всего несколько голосов могут заблокировать любой законопроект.



Республиканцы взяли палату представителей: Байдену пригрозили неприятными расследованиями



Новый спикер – новая жизнь



Роль спикера – наиболее важная позиция в палате представителей. Этот человек, можно сказать, наблюдает за партией большинства, управляет ею и направляет ее. Самым очевидным претендентом на эту должность является Кевин Маккарти (с 2019 года он был лидером меньшинства нижней палаты конгресса).



Во вторник, 15 ноября, республиканское собрание выдвинуло Маккарти своим кандидатом на пост спикера, однако 31 голос был отдан за крайне правого депутата от Аризоны Энди Биггса. И это главная сложность. Потенциально это может означать катастрофу для Маккарти, когда в январе будет проведено голосование в полном составе. Тем более, что один ультраправый представитель, выдвинувший кандидатуру Биггса, сослался на нынешнюю слабость Республиканской партии, отметив: "мы должны сесть и установить необходимые фундаментальные изменения". Буквально заявка на революцию в партии, которая может сыграть не в пользу Маккарти.



Чего ждать от Байдена



Прежде чем стать президентом, Байден заработал репутацию в сенате благодаря своей способности находить компромиссы с коллегами-республиканцами. Во время праймериз Демократической партии 2020 года Байден хвастался тем, что ему даже удавалось работать с жесткими сторонниками сегрегации, такими как Джеймс Истленд и Стром Термонд.



Однако то дела молодого Байдена, теперь же президент стал человеком в возрасте, который критикует современную Республиканскую партию. Он утверждает, что партия враждебна демократическим принципам: "Дональд Трамп и республиканцы MAGA представляют из себя экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики". Так теперь утверждает Байден, забыв, видимо, о своих прошлых достижениях в республиканско-демократических связях.



Кстати, на подобные высказывания резко отреагировал Маккарти (тот самый кандидат в спикеры), обвинив президента в том, что он "решил разделять и унижать своих соотечественников-американцев…просто потому, что они не согласны с его политикой". В общем, основа для отношений возможного будущего спикера палаты представителей и действующего президента (чья партия завоевала большинство в сенате) не самая радужная. Американские репортеры даже пытались выведать у Байдена об отношениях с Маккарти, на что президент в своей привычно сдержанной манере отметил: "Я думаю, что он лидер республиканцев, у меня было мало поводов говорить с ним…Но я буду говорить с ним". Довольно неоднозначно и размыто.



Что изменится для демократов



Продолжающийся контроль демократов над сенатом гарантирует, что они по-прежнему смогут одобрять кабинет Байдена и кандидатуры судей. Их большинство в сенате позволит демократам назначать более либеральных вершителей судеб на ключевые посты, и это может дать им возможность занять еще одно место в Верховном суде.



Но более важно для демократов – внести в период до 2024 года изменения в области исполнительной власти. По некоторым данным, Байден с момента вступления на пост президента уже подписал более 100 исполнительных указов. В чем смысл?



Естественно, политическая подоплека. Байден использовал исполнительные указы, чтобы отменить некоторые из самых противоречивых решений Трампа, таких как прекращение финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе, и выдвинуть прогрессивные предложения, которые в противном случае застопорились бы в конгрессе. Например, приказ Байдена о списании студенческого долга на сумму до 20 тысяч долларов для миллионов заемщиков был отмечен прогрессивными союзниками президента, хотя в настоящее время эта политика сталкивается с юридическими проблемами.



Поясним, что значит этот приказ. Президент США Джо Байден объявил, что правительство погасит студенческие ссуды на сумму до 20 тысяч долларов миллионам бывших студентов колледжей, обремененных долгами. Долг в размере 10 тысяч долларов будет списан для тех, кто зарабатывает менее 125 тысяч долларов в год, и 20 тысяч долларов - для студентов из малообеспеченных семей, которые получили федеральные гранты.



По убеждению Байдена, это позволит людям "начать выбираться из долговой ямы". Но, похоже, они в нее как раз и попали. В октябре в The Guardian появился материал, в котором утверждалось, что "федеральная программа списания студенческих кредитов президента Джо Байдена приостановлена ​​на неопределенный срок, поскольку юридические проблемы проходят через суды".



Проблем возникло много: неопределенность в том, когда спишется долг, сомнения в облегчении участи заемщиков и многие другие сложности. В общем, программу приостановили с легкой руки республиканцев.



Вот это все и ставит демократов (и, в частности, Байдена) в затруднительное положение. И поэтому президент, скорее всего, будет обращаться чаще к изменениям в исполнительной власти, что уже доказало некоторую опасность.



Полина Коноплянко Источник - МК

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