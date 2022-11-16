Красная волна. Предварительные итоги промежуточных выборов в США, - Александр Домрин

16:27 17.11.2022 8 ноября - ровно через шесть лет после теперь уже легендарных президентских выборов 2016 года, приведших к власти Дональда Трампа - в США прошли так называемые промежуточные выборы. Полностью переизбирались все 435 депутатов Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) и треть (если быть точным, 35 из ста) сенаторов. Одновременно прошли выборы губернаторов 36 штатов (плюс трех территорий), а также выборы в местные органы власти. Избирательная кампания, митинги, выступления велись до последнего дня. Привычного нам, россиянам, "дня тишины" в Америке не соблюдают.



Почему важны промежуточные выборы в США? Федеральные выборы в Америке всегда проходят в первый вторник после первого понедельника ноября - так решил Конгресс США еще в 1845 году. В те давние времена самолетов, автобусов, быстрых поездов и автомобилей не было в помине, и порой, чтобы добраться с фермы до избирательного участка, нужен был день дороги, два - для того, чтобы обернуться туда и обратно.



Были и другие важные составляющие: выборы не могли проходить в воскресенье - традиционный день семейного похода в церковь, этот ритуал был обязательным как в XIX веке, так и до сих пор имеет вес для многих американцев, живущих и в больших городах, и в глубинке. Заставлять избирателей проводить воскресенье в дороге законодатели не пожелали, поэтому понедельник тоже отпадал.



Среда была базарным днем, по-своему не менее "священным", чем воскресенье. Так выбор пал на вторник.



При этом было важно, чтобы день выборов не совпадал с отмечаемым многими американцами бесовским Хеллоуином, поэтому выборы никогда не проводятся 1 ноября, даже если это вторник.



В наши дни эксперты в области избирательного права уверяют: именно потому, что день волеизъявления приходится на рабочий день, явка порой невысока. Частично этому тоже нашли решение: жители 35 штатов могут проголосовать досрочно, но еще в 15 штатах можно голосовать только в день выборов.



Еще до выборов в Палату представителей стало известно, что 49 конгрессменов и один делегат, среди которых 30 демократов и 20 республиканцев, объявили о своем уходе из Конгресса и о нежелании переизбираться. 17 из них (девять демократов и восемь республиканцев) решили баллотироваться на другую должность в законодательной или исполнительной ветви власти.



Окончательные итоги выборов на сегодняшнее число еще неизвестны. Как и на президентских выборах 2020 года, возможны серьезные изменения в результатах голосования, когда начнут приходить бюллетени, отправленные по почте. В ковидный 2020 год это логически можно было понять: многие избиратели боялись физических контактов и не хотели появляться на избирательных участках. В 2022-м неконтролируемый вброс бюллетеней, якобы отправленных по почте, больше напоминает коррупционную составляющую. В чьих интересах? В интересах все тех же демократов, как это было в ходе украденных у Трампа выборов два года назад.



В заголовке я не случайно вспомнил красную волну. Нет, это не отсылка к двойному виниловому альбому 1986 года предприимчивой американки Джоанны Стингрей c участием "Аквариума", "Кино", "Алисы" и "Странных игр". Красный цвет - это цвет Республиканской партии, унылый голубой - демократов.



Разрыв между демократами и республиканцами в Конгрессе накануне выборов был минимален: 222 против 213 в нижней палате в пользу демократов, 50 на 50 в Сенате. Но вице-президент Камала Харрис председательствует в Сенате, поэтому все важные решения в критические дни до вчерашних выборов принимались в пользу демократов.



Что изменилось с президентских выборов 2020-го? Для американского народа это первая возможность реванша после украденных у Трампа выборов. Избрание в Конгресс и местные выборы, в отличие от двухступенчатых выборов президента США через Коллегию выборщиков (Electoral College) - прямые. Они более прозрачные и менее коррумпированные.



Консервативное издание The Blaze прогнозировало, что в Сенате республиканцы получат от 51 до 54 мест из ста.



Так как в 2020 году за Трампа проголосовали всего 12% чернокожих, на нынешних выборах ожидалось, что за республиканцев готов голосовать 21% (информация от USA Today, совсем не правого либерального источника). Если в 2020 году за Трампа проголосовал 31% испаноязычных (латинос), то 8 ноября ожидалось, что за республиканцев готовы голосовать 40%.



Вспомним, чем были интересны предыдущие промежуточные выборы 2018 года.



В Аризоне кандидатами выступали республиканка Марта Максалли и демократка Кирстен Синема. Впервые в истории штата за кресло сенатора, ранее принадлежавшее Джеффу Флейку, сражались женщины.



Синема, трижды избиравшаяся от Аризоны в Палату представителей, - единственный член Конгресса, которая открыто заявила о своем атеизме. У политика нет детей. Она подвергалась сексуальным домогательствам, в Нью-Йорке за это был приговорен к тюремному заключению мужчина, который преследовал конгрессвумен.



Синема выросла в семье мормонов. Сначала окончила мормонский Университет Бригама Янга в городе Прово (штат Юта), затем Школу права Аризонского государственного университета.



Конкурентка Синемы Марта Максалли была ее полной противоположностью. Максалли - первая летчица, отправленная Пентагоном в зону боевых действий на Ближнем Востоке сразу после "атаки на Америку" 11 сентября 2001 года. Она прослужила в армии более 20 лет, добилась от Пентагона, подав соответствующий иск, отмены правила для женщин-военнослужащих, командированных в Саудовскую Аравию, покрывать руки и голову.



Демократкой в Палате представителей Синема была вполне умеренной и голосовала за 60% инициатив администрации Трампа. Это, видимо, сыграло свою роль в ее избрании в Сенат в 2018 году. Сенаторы избираются на шесть лет, поэтому в нынешних выборах она не участвовала.



В Миннесоте в 2018 году победила 37-летняя беженка Ильхан Омар, ставшая одной из первых мусульманок в Конгрессе США.



Омар родилась в Сомали и была седьмым (самым младшим) ребенком в семье. Она рано потеряла мать, а когда в стране началась гражданская война, семья Омар сперва бежала в Кению, где четыре года прожила в лагере для беженцев, а затем получила убежище в США.



К моменту переезда девушка говорила только на сомалийском, но быстро освоилась и вскоре смогла переводить для дедушки, который любил ходить на политические собрания. Омар окончила университет Северной Каролины с дипломом бакалавра политологии. Она работала специалистом-диетологом, особое внимание уделяя детскому питанию.



К этому моменту у Омар уже было трое детей от первого гражданского мужа: несмотря на то что и она, и ее партнер - мусульмане довольно строгих правил, в 2002 году пара обручилась и подала заявку о вступлении в брак, но сама церемония совершена не была. Супруги прожили вместе шесть лет и приняли решение об окончании отношений, Омар вскоре вышла замуж за другого мужчину, но через два года развелась и вернулась к отцу своих детей, с которым они в этот раз все же расписались.



В 2016 году она победила на выборах в палату представителей штата. Любопытно, что ее конкурентом со стороны республиканцев был такой же, как и она, выходец из Сомали.



Ильхан вошла в "женский зал славы" Демократической партии, о ней был снят документальный фильм, она также вошла в список женщин, которые изменят мир, по версии журнала Time за 2017 год.



В 2020 году Омар вновь победила на выборах и, согласно неподтвержденной на данный момент информации, 8 ноября этого года она была переизбрана в Палату представителей США.



Однако вернемся к нынешним промежуточным выборам. На момент сдачи статьи в печать известно о 48 сенаторах-демократах (плюс два независимых сенатора, как правило, солидаризирующиеся с демократами) и 48 республиканцах при одном поражении сенатора-республиканца. Есть все основания полагать, что в Сенате США, по крайней мере, сохранится статус-кво: 50 на 50. Надо также иметь в виду, что республиканские сенаторы были в худшем положении на этих выборах: из 35 сенаторов в этом году пришел черед переизбранию 15 демократов и 20 республиканцев.



Что же касается Палаты представителей, то известно о 212 депутатах от Республиканской партии (при сохранении всех прежних мест и победах в семи новых округах, ранее принадлежавших демократам) и 203 депутатах от Демократической партии. Для большинства в палате требуется 218 голосов, и есть все основания полагать, что при завершении подсчета результатов выборов большинство голосов будет у республиканцев. Уже объявлено, что из 50 штатов страны в 25 губернаторами стали республиканцы и в 23 - демократы.



Интрига сохранится, по крайней мере, до 6 декабря, когда состоится второй тур в штате Джорджия, так как ни один из кандидатов в Сенат не преодолел порог в 50% голосов.



Для нынешних выборов характерны все те же косяки, что и для предыдущих. В округах штата Аризона, где традиционно голосуют за республиканцев, как и прежде, сломались машины для голосования. Избиратели, пришедшие на выборы вечером 8 ноября в Детройте, крупнейшем городе штата Мичиган, с удивлением узнали, что не осталось бюллетеней. Видимо, за них кто-то уже проголосовал и, может быть, даже не один раз! В демократическом штате Калифорния было конкретно запрещено на избирательных участках требовать предоставления какого-то документа, удостоверяющего личность избирателя. Как можно требовать у мексиканца удостоверение личности, если он даже не является гражданином США?! Это ведь так недемократично!



Мои любимые выборы в этом году прошли в штате Айова. В Сенат США был в восьмой раз с убедительным перевесом переизбран 89-летний республиканец Чак Грассли. Выпускник Айовского университета (я преподавал там с 1997 по 2010 год), Грассли начал свою политическую карьеру в… 1959 году! В тот самый год, когда Никита Хрущев посетил Айову и вдохновился местной кукурузой, 26-летний Грассли был впервые избран в палату представителей штата и также переизбирался там восемь раз. В 1975 году он был впервые избран в Палату представителей Конгресса США (переизбирался три раза) и в 1980 году занял свое место сенатора, которое заслуженно удерживает до сих пор. Слова из известной песни Виктора Цоя про "перемены", которых якобы требуют "наши сердца", явно рассчитаны на наивных простаков. На тех, кто верил в американскую пропаганду о "режиме геронтократов" в СССР. Напомню, что Леонид Ильич Брежнев, 40-летие смерти которого 10 ноября было незаслуженно забыто на российских телеканалах, умер в 75 лет. Черненко - в 73. Андропов - вообще в 69 лет! Нынешний президент США Байден 20 ноября отпразднует свой 80-летний юбилей, и американскую демократическую пропаганду это не смущает!



Думая о Чаке Грассли, избиратели штата Айова, скорее всего, вспоминали "старого коня", который "борозды не портит". Пожелаем Грассли долгих лет жизни и триумфального переизбрания в Сенат через шесть лет! Источник - завтра

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