64 - "за". Опубликован список КырДепутатов, проголосовавших за новую границу с Узбекистаном

16:31 17.11.2022

Кто как голосовал при ратификации соглашения о границе с Узбекистаном. Список



Некоторые депутаты отсутствовали на заседании парламента.

БИШКЕК, 17 ноя - Sputnik. Стало известно, кто из депутатов Жогорку Кенеша как голосовал при ратификации соглашения о делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.

Решение парламент принял сегодня.

"За" проголосовали 64 депутатов:

1.Мейкин Абдалиев;

2.Айсаракан Абдибаева;

3.Жаныбек Абиров;

4.Чынгыз Ажибаев;

5.Нурланбек Азыгалиев;

6.Нурлан Алимбеков;

7.Айбек Алтынбеков;

8.Ырысбек Атажанов;

9.Шайлообек Атазов;

10.Динара Ашимова;

11.Улан Бакасов;

12.Абдыбахаб Боронбаев;

13.Дастан Джумабеков;

14.Эмилбек Джусупов;

15.Руслан Жакышов;

16.Жамиля Исаева;

17.Аида Исатбек кызы;

18.Фархат Исмаилов;

19.Аманкан Кенжебаев;

20.Алишер Козуев;

21.Жусупбек Коргонбай уулу;

22.Гулшаркан Култаева;

23.Жаныбек Кыдыкбаев;

24.Лейла Лурова;

25.Шарапаткан Мажитова;

26.Арсланбек Малиев;

27.Замирбек Мамасадыков;

28.Марлен Маматалиев;

29.Таалайбек Масабиров;

30.Айбек Маткеримов;

31.Искендер Матраимов;

32.Гулкан Молдобекова;

33.Марат Мураталиев;

34.Надира Нарматова;

35.Улукбек Ормонов;

36.Айбек Осмонов;

37.Улан Примов;

38.Нурлан Ражабалиев;

39.Винера Раимбачаева;

40.Жылдыз Садырбаева;

41.Медер Саккараев;

42.Мирлан Сарбагышев;

43.Таалайбек Сарыбашов;

44.Эльмурза Сатыбалдиев;

45.Кундузбек Сулайманов;

46.Эльдар Сулайманов;

47.Чолпон Султанбекова;

48.Нурбек Сыдыгалиев;

49.Бактыбек Сыдыков;

50.Мурадил Сыдыков;

51.Жылдыз Таалайбек кызы;

52.Камила Талиева;

53.Шаирбек Ташиев;

54.Акбокон Таштанбеков;

55.Бакыт Тентишев;

56.Женишбек Токторбаев;

57.Данияр Толонов;

58.Балбак Тулобаев;

59.Акылбек Тумонбаев;

60.Азиз Турсунбаев;

61.Карим Ханджеза;

62.Бахридин Шабазов;

63.Нурланбек Шакиев;

64.Алишер Эрбаев.



"Против" проголосовали 19 парламентариев:

1.Чынгыз Айдарбеков;

2.Султанбек Айжигитов;

3.Жанар Акаев;

4.Нилуфар Алимжанова;

5.Сеид Атамбаев;

6.Омурбек Бакиров;

7.Дастан Бекешев;

8.Эмил Жамгырчиев;

9.Тазабек Икрамов;

10.Азамат Исираилов;

11.Нуржигит Кадырбеков;

12.Эрулан Кокулов;

13.Адахан Мадумаров;

14.Талант Мамытов;

15.Исхак Масалиев;

16.Жалолидин Нурбаев;

17.Мирлан Самыйкожо;

18.Эльвира Сурабалдиева;

19.Эмиль Токтошев.



Отсутствовали:

1.Айгуль Айдарова;

2.Медер Алиев;

3.Фарходбек Алимжанов;

4.Гуля Кожокулова;

5.Суйун Омурзаков;

6.Миргуль Темирбаева;

7.Бактыбек Чойбеков.



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