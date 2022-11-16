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64 - "за". Опубликован список КырДепутатов, проголосовавших за новую границу с Узбекистаном
16:31 17.11.2022

Кто как голосовал при ратификации соглашения о границе с Узбекистаном. Список

Некоторые депутаты отсутствовали на заседании парламента.
БИШКЕК, 17 ноя - Sputnik. Стало известно, кто из депутатов Жогорку Кенеша как голосовал при ратификации соглашения о делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.
Решение парламент принял сегодня.
"За" проголосовали 64 депутатов:
1.Мейкин Абдалиев;
2.Айсаракан Абдибаева;
3.Жаныбек Абиров;
4.Чынгыз Ажибаев;
5.Нурланбек Азыгалиев;
6.Нурлан Алимбеков;
7.Айбек Алтынбеков;
8.Ырысбек Атажанов;
9.Шайлообек Атазов;
10.Динара Ашимова;
11.Улан Бакасов;
12.Абдыбахаб Боронбаев;
13.Дастан Джумабеков;
14.Эмилбек Джусупов;
15.Руслан Жакышов;
16.Жамиля Исаева;
17.Аида Исатбек кызы;
18.Фархат Исмаилов;
19.Аманкан Кенжебаев;
20.Алишер Козуев;
21.Жусупбек Коргонбай уулу;
22.Гулшаркан Култаева;
23.Жаныбек Кыдыкбаев;
24.Лейла Лурова;
25.Шарапаткан Мажитова;
26.Арсланбек Малиев;
27.Замирбек Мамасадыков;
28.Марлен Маматалиев;
29.Таалайбек Масабиров;
30.Айбек Маткеримов;
31.Искендер Матраимов;
32.Гулкан Молдобекова;
33.Марат Мураталиев;
34.Надира Нарматова;
35.Улукбек Ормонов;
36.Айбек Осмонов;
37.Улан Примов;
38.Нурлан Ражабалиев;
39.Винера Раимбачаева;
40.Жылдыз Садырбаева;
41.Медер Саккараев;
42.Мирлан Сарбагышев;
43.Таалайбек Сарыбашов;
44.Эльмурза Сатыбалдиев;
45.Кундузбек Сулайманов;
46.Эльдар Сулайманов;
47.Чолпон Султанбекова;
48.Нурбек Сыдыгалиев;
49.Бактыбек Сыдыков;
50.Мурадил Сыдыков;
51.Жылдыз Таалайбек кызы;
52.Камила Талиева;
53.Шаирбек Ташиев;
54.Акбокон Таштанбеков;
55.Бакыт Тентишев;
56.Женишбек Токторбаев;
57.Данияр Толонов;
58.Балбак Тулобаев;
59.Акылбек Тумонбаев;
60.Азиз Турсунбаев;
61.Карим Ханджеза;
62.Бахридин Шабазов;
63.Нурланбек Шакиев;
64.Алишер Эрбаев.

"Против" проголосовали 19 парламентариев:
1.Чынгыз Айдарбеков;
2.Султанбек Айжигитов;
3.Жанар Акаев;
4.Нилуфар Алимжанова;
5.Сеид Атамбаев;
6.Омурбек Бакиров;
7.Дастан Бекешев;
8.Эмил Жамгырчиев;
9.Тазабек Икрамов;
10.Азамат Исираилов;
11.Нуржигит Кадырбеков;
12.Эрулан Кокулов;
13.Адахан Мадумаров;
14.Талант Мамытов;
15.Исхак Масалиев;
16.Жалолидин Нурбаев;
17.Мирлан Самыйкожо;
18.Эльвира Сурабалдиева;
19.Эмиль Токтошев.

Отсутствовали:
1.Айгуль Айдарова;
2.Медер Алиев;
3.Фарходбек Алимжанов;
4.Гуля Кожокулова;
5.Суйун Омурзаков;
6.Миргуль Темирбаева;
7.Бактыбек Чойбеков.

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Источник - Sputnik Кыргызстан
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