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Суд в Гааге постановил, что малазийский "Боинг" в 2014-м был сбит россиянами
17:10 17.11.2022

Суд в Гааге постановил, что MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самолет Boeing, выполнявший рейс MH-17, сбила ракета ЗРК "Бук", выпущенная со стороны Первомайского. Об этом объявил судья окружного суда Гааги, оглашая решение по этому делу.

Как сообщает "Коммерсант", Гаагский суд также постановил, что на момент крушения РФ имела полный контроль над территорией ДНР.

Напомним, что фигурантами дела стали трое граждан России - экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также один украинец - Леонид Харченко.

Отмечается, что никто из обвиняемых не явился на оглашение приговора.

Сообщается также, что суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан.

Как постановил суд, фигуранты не были единой группой, но имели отношение к применению ЗРК "Бук". Отмечается, что после тяжелых боев 16 июля пророссийские военные из ДНР понесли тяжелые потери. Позднее они привезли "Бук" из России, а после крушения лайнера систему вывезли обратно в РФ. Судья указал, что это было сделано в попытке избежать международного скандала.

В суде считают, что инициатива и организация перевозки ракетного комплекса была за Дубинским. При транспортировке системы активную роль играл Харченко. Пулатов по заданию Дубинского создал безопасный коридор для транспортировки "Бука". В свою очередь Гиркин отвечал за установку и поставку "Бука", а также вел переговоры с ответственными лицами в России, полагает суд.

Согласно выводам суда, как минимум один из фигурантов - Игорь Гиркин - на момент крушения самолета контактировал с российским руководством, в частности, с бывшим помощником президента Владиславом Сурковым.

Вместе с тем суд не смог сделать вывод, кто именно дал указание вести огонь по гражданскому самолету. По версии суда, выстрел был сделан намеренно, так как в момент удара в ДНР сочли самолет не гражданским, а военным.

Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить обвиняемых к пожизненному заключению.

Между тем российская сторона не раз отрицала причастность к авиакатастрофе. В департаменте информации и печати МИД России заявили, что Москва изучит заключение Гаагского суда.

Пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе под Донецком 17 июля 2014 года. Судебный процесс идет с марта 2020 года.

Источник - Росбалт
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