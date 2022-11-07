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|"Блудняк" продолжается. Москва и Киев продлили на старых условиях "зерновую сделку"
18:15 17.11.2022
7 ноября 2022,
СМИ: Зерновую сделку продлевают "на текущих условиях"
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Соглашение о вывозе зерна с Украины продлевается "на текущих условиях". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении действия зерновой сделки.
Ранее в четверг министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней.
"Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с Антониу Гутерришем и Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров - ООН и Турции", - написал Зеленский в Twitter.
Генсек ООН Гутерриш поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки, сообщает "РИА Новости". По его словам, ООН привержена поддержке координационного центра по "продуктовой сделке", чтобы этот важный канал продолжал бесперебойно работать.
По словам Гутерриша, зерновая сделка продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.