Дело "Казфосфата". Криминальную семейку Нигматулиных все-таки призовут к ответу?

18:35 17.11.2022

Завод сыновей Нигматулина необоснованно получил за год Т192 млн за счет подъездных путей

Завод ТОО "Казфосфат", который контролируется сыновьями бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, необоснованно получил за год Т192 млн за счет подъездных путей, передает корреспондент агентства.



"По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Казфосфат" по итогам 2021 года, департаментом комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области установлено не соблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.Так, сумма необоснованного дохода ТОО "Казфосфат" за 2021 год с учетом базовой ставки Национального банка Республики Казахстан составила Т192 481 820", - сообщили в четверг в пресс-службе КРЕМ.



Приказом департамента КРЕМ от 14 ноября для ТОО "Казфосфат" утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути на один год, с периодом действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года в размере 286,27 тенге/вагонокилометр, где снижение составило 33,79%, и с периодом действия с 1 июля 2023 года по 1 января 2024 года в размере 315,77 тенге/вагонокилометр, где снижение составило 31,64%.



Напомним, 5 апреля антимонополисты заявили о начале расследования в отношении ТОО "Казфосфат" по факту значительного и необоснованного завышения цен на аммофос – одно из самых востребованных сельскохозяйственных удобрений. После редакция КазТАГ выяснила, что выгодополучателями завышения цен на сельскохозяйственные удобрения ТОО "Казфосфат" оказались сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – Нурхан и Нуржан Нурлановы. Материал по данному расследованию антимонополисты передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Добавим, что цена на сельхозудобрения напрямую влияет на стоимость продуктов питания в стране. 14 июля о незаконном доходе "Казфосфата" в своем выступлении на расширенном заседании правительства упомянул и Токаев.



Это не единственный скандал за последнее время, связанный с "Казфосфатом". Например, на заводе в последнее время регулярно гибнут люди. 7 июня на заводе "Касфосфат" погиб рабочий. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 2 июля стало известно, что на "Казфосфате" произошла новая трагедия – на этот раз погибли сразу двое рабочих. Еще один человек погиб 7 июля. Таким образом, в трех разных инцидентах в течение месяца на "Казфосфате" погибли уже четыре человека.



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04.11.2022 08:002655

11 июля после жалоб жителей Тараза на едкий дым в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы города диоксидом азота и сероводородом. Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – "Казфосфат", после аварии на котором было выявлено трехкратное превышение фтористого водорода. Примечательно, что 12 июля минэкологии поменяло показания по химическому загрязнению воздуха в Таразе заводом "Казфосфат" – теперь ведомство отрицает свое же заявление о превышении норм по содержанию сероводорода.



15 июля стало известно, что сын экс-спикера Нигматулина – Нурхан Нурланов стал фигурантом уголовного дела. 18 июля генеральная прокуратура раскрыла детали по данному делу, уточнив, что речь идет о незаконном доходе в Т697 млн.



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21 июля КазТАГ сообщал, что "специалист по рейдерству" Болата Назарбаева оказался связан с Нигматулиными.



7 августа выяснилось, что завод ТОО "Казфосфат" скрыл от экологов факт крупной аварии.



2 августа стало известно о том, что экологи нашли грубые нарушения на заводе сыновей Нигматулина.



29 сентября сообщалось, что на заводе сыновей Нигматулина произошло очередное ЧП – на этот раз один погиб и трое пострадали.



12 ноября министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев назвал завод "Казфосфат" сыновей Нигматулина причиной плохой экологии.