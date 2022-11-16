Казахстанский АО "Bereke Bank" (бывший Сбер-Казахстан) возглавил Андрей Тимченко (вместо Нурсултана Таскаранова)

19:35 17.11.2022

Сменился председатель правления Bereke Bank, сообщает пресс-служба банка.



"Сменился председатель правления АО "Bereke Bank". Новым главой банка, вместо сменяемого Нурсултана Таскаранова, основной акционер АО "Bereke Bank" – АО "НУХ "Байтерек", назначил Андрея Тимченко", – следует из сообщения банка в четверг.



Согласно информации, Тимченко вырос в должности в АО "Казкоммерцбанк" до управляющего директора, был заместителем председателя правления ДБ АО "Сбербанк", с июня 2016 по май 2022 года работал в АО ДБ "Альфа-Банк" на должностях главного управляющего директора-члена правления и главы банка, а с мая по июнь 2022 года был зампредом АО ДБ "Есо Center Bank".



С учетом новых изменений правление АО "Bereke Bank" будет состоять из пяти человек: Тимченко и его заместители – Таскаранов, Георгий Аракелян, Магомед Гулаев и Владимир Савченко.