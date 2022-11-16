 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.11.2022
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Казахстанский Кулибаевский "Халык банк" продал свою таджикскую "дочку"
19:47 17.11.2022

Народный банк Казахстана продает свой дочерний банк в Таджикистане, сообщает пресс-служба банка.

"Акционерное Общество "Народный Сберегательный Банк Казахстана" объявляет о заключении соглашения с ЗАО "Международный Банк Таджикистана" о продаже 100% акций ЗАО "Халык Банк Таджикистан", – говорится в сообщении в четверг.

Указано, что ЗАО "Международный Банк Таджикистана" получил все необходимые регуляторные одобрения. Завершение сделки ожидается в декабре 2022 года.

В процессе сделки и после завершения всех необходимых процедур Банк продолжит работу и обслуживание клиентов в обычном режиме, предоставляя все виды банковского обслуживания в соответствии с условиями ранее заключенных соглашений.

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Тимур Кулибаев (муж Динары Назарбаевой) - владелец "Халык-Народного банка" РК

Источник - kaztag.kz
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