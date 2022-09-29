Херсонская катастрофа Кремля (взгляд из Казахстана), - Владислав Юрицын

20:17 17.11.2022 Война Миров. Херсонская катастрофа Кремля

16.11.2022 Владислав ЮРИЦЫН

Правящая элита России готова к миру на любых условиях

Российское политическое руководство показало свою неспособность к решительным действиям. Воли нет. Поэтому, когда кремлевские топ-фигуры к месту и не к месту на словах размахивают ядерной дубиной, то на коллективный Запад это не производит никакого впечатления. Политики, которые не отдали приказ на уничтожение украинских центров принятия решений, мостов, железнодорожной инфраструктуры, много раз сдали поверившее им население, не смогут применить атомную бомбу в принципе.



В сдаче Херсона – юридически уже административного центра субъекта Российской Федерации – военных соображений наберется на 5-10%. Даже при том что понтонные секции мостов, находившиеся на складах с советских лет, уже разворовали и быстро проблема не решается. Учитывая расстояние до Херсона с левого берега Днепра и господство российской авиации в воздухе, правобережную группировку в крайнем случае можно было бы снабжать по воздуху военно-транспортными самолетами.



Пытавшаяся наступать на Херсон группировка ВСУ давно выдохлась и если поначалу атаковала батальонными тактическим группами, то под конец уже ротными. Ясное дело, что добиться успеха такими силами у украинской стороны не получалось.



После оставления Херсона несколько российских банков были подключены к системе SWIFT, разблокированы корабли с удобрениями в европейских портах, сдвинулся с мертвой точки процесс торговли российским зерном на мировых рынках, пошли персональные послабления по ряду российских олигархов. Возможно, имеется невидимая часть айсберга, которую олигархат РФ получил в качестве других отступных.



История повторяется как с природными ресурсами. Когда нужно защищать их и недра страны, то это все выставляется как народное. А когда встает вопрос о распределении прибыли от продажи этих богатств, то народу сразу заявляется, что это частная собственность. В случае с Херсоном за материальные интересы конкретных людей была сдана территория, за которую платила кровью вся страна.



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Даже приблизительный расклад российских потерь из-за ухода из Херсона повергает в уныние. Херсонский плацдарм сковывал значительные силы ВСУ сам по себе, даже без проведения с него наступательных действий. Киев закрыл угрозу потери черноморского побережья на обозримую перспективу. Теперь из района Херсона ВСУ способны дальнобойными ракетами обстреливать территорию Крыма.



Приднестровье стало уязвимой территорией для совместного удара со стороны Украины и Молдовы. Москва больше не имеет военных возможностей быстро прийти на помощь Тирасполю.



Война России и Украины имеет гораздо больше черт гражданской войны, чем внешнего вооруженного конфликта. Отсюда и такое большое количество перебежчиков с обеих сторон. Вместе с тем, у гражданской войны имеются свои собственные законы. Они не всегда неотвратимые, как в физике, химии или математике, однако сама по себе вероятность их действия очень высокая.



В гражданской войне может быть только один победитель. Поэтому наличие на территории исторической России двух враждебных друг другу проектов "Русский мир" в Москве и "Антироссия" в Киеве не имеет возможностей и пространства для компромиссного решения. Если Кремль не может победить, значит, острие конфликта будет перекинуто на его руководство.



Западные СМИ пишут, что угрозу Владимиру Путину составляют олигархи, поскольку они крайне злы на него за развязывание СВО. Данное мероприятие обошлось сверхбогатым людям с российским гражданством во многие десятки миллиардов долларов. Мол, теперь они попытаются свести счеты.



На самом деле куда более опасным для президента Путина является державно-патриотический фланг. С торгашами он всегда сможет договориться, о чем свидетельствуют десятилетия бэкграунда, а вот с государственниками никаких гарантий нет.



Сейчас ситуация вокруг российского лидера напоминает положение Слободана Милошевича в Югославии. Тогда тоже были санкции и угроза вторжения сухопутного 40-тысячного контингента НАТО. Дезертиров в Союзной Республике Югославии было много. Вместе с тем, хватало и тех, кто добровольцем приходил в военкомат и просил отправить на Косовский фронт.



Потом к Милошевичу приехали уполномоченные эмиссары и показали подробные списки, где он сам, члены семьи и приближенные держат активы по разнообразным кубышкам. Запад обещал все это отобрать и пустить югославских элитариев по миру. В этот момент Слободан Милошевич сдался. Потом, когда его экстрадировали в Гаагу для трибунала, дезертиры не защищали вчерашнего президента как чужеродный для них элемент, а добровольцы не простили жадности и слабости, вылившейся в итоге в национальное предательство. Предателей не любят все.



В военном плане у Владимира Путина даже после сдачи Херсона положение не столь удручающее, как у Милошевича, а вот в политическом измерении очень много общего. Для олигархата хозяин Кремля уже провинившийся, поскольку вместо того, чтобы сидеть тихо и довольствоваться местом в услужении мировых хозяев денег поднял мятеж. При этом поначалу все шло до того резво, что "большие люди" даже всполошились. Держать во главе России человека, который уже доказал свою "взбалмошность", "большие люди" не могут – "дикая карта" сейчас не в тренде, требуются планомерность и предсказуемость.



У державников неудобных вопросов к президенту Путину накопилось огромное количество еще до Херсона – отвод войск от Киева, лобовые атаки на укрепрайоны, дефицит современного оружия и экипировки, разрушенная полевая медицина, "зерновая сделка", "мутные" обмены военнопленных. А теперь еще и сдача областного центра, в котором как нарочно перед этим провели референдум и весь заставили билбордами "С Россией навсегда".



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Очень сложным элементом выступают мобилизованные. Это люди, которые оказались в форме и с оружием не по своей воле. Потом они насмотрелись на разнообразные безобразия через личный опыт, а многие еще и поучаствовали в боях. Здесь деморализация событий вроде сдачи Херсона накладывается на базовую протестность по отношению к правящему режиму.



В войсках по мобилизации оказалось много так называемых "кузьмичей". Это люди возраста 40+, которые в свое время проходили срочную службу в российской амии периода "ревущих девяностых". Они не спились, не погибли от наркотиков или в криминальных разборках. При этом являются отцами семейств и в личностном плане характеризуются как люди "себе на уме". Такие плохо поддаются обработке пропагандой и могут выкинуть что угодно. Теперь они еще и в категории "человек с ружьем", что дополнительно повышает непредсказуемость поведения данной группы населения и армии.



Если мы обратимся к истории революции и гражданской войны в России, то с 7 на 8 ноября (по новому стилю) 1917 года отношения в Петрограде выясняли 18 тысяч красногвардейцев и 6 тысяч юнкеров (так обобщенно назовем сторонников временного правительства Александра Керенского). В это же самое время 120 тысяч солдат и офицеров петроградского гарнизона проявляли нейтралитет. В итоге более крупное меньшинство победило то, что в три раза меньше.



По идее, потеря Херсона должна обрушить на Кремль лавину военно-политического кризиса. Тем более, что готовность правящей элиты России к миру на любых условиях не находит встречного отклика на Западе. Наоборот, планы раздробления Российской Федерации озвучены публично, в Польше создана пародия на правительство в изгнании, но, как говорится, чем богаты. А политическое безволие Москвы провоцирует Запад на дальнейшее давление, потому что торгаши, к тому же утратившие чувство реальности – не бойцы. Источник - zonakz.net

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