Узгенские кыргызы продолжают митинговать против передачи "своей" земли Узбекистану

21:09 17.11.2022

17 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Узгене вновь проходит митинг против передачи Кемпир-Абада Узбекистану



видео тут -

https://24.kg/obschestvo/250953_vuzgene_vnov_prohodit_miting_protiv_peredachi_kempir-abada_uzbekistanu/



В Узгене возле районной администрации проходит митинг против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану. Видео в соцсетях распространили его участники.



На акцию протеста собралось около 200 человек.



"Пришли с требованием, чтобы оставили Кемпир-Абад. По этому поводу ранее обращались и к президенту, главе ГКНБ, депутатам. Сегодня станут известны результаты. Надеемся на положительный итог", - сказал один из участников митинга.



Отметим, сегодня глава государства Садыр Жапаров принимает участие в заседании депутатов Жогорку Кенеша. Парламент рассматривает вопрос о соглашении по отдельным участкам кыргызско-узбекской границы и совместном управлении Кемпир-Абадским водохранилищем. Ранее профильный комитет принял документ сразу в трех чтениях.