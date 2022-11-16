Бывший лидер сборной России не смог назвать "футболом" игру против Таджикистана

22:30 17.11.2022

Роман Павлюченко поделился впечатлениями от товарищеского матча между Россией и Таджикистаном



Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от товарищеского матча команды против Таджикистана. Экс-капитан "Спартака" остался недоволен качеством игры в исполнении подопечных Валерия Карпина и сказал, что увиденное нельзя назвать футболом.



"Впустую провел полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу… Футболисты, которые сегодня выходили на поле - лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели - печально. Футболом это не назовешь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота" - цитирует Павлюченко "Чемпионат".



Напомним, сборные России и Таджикистана сыграли вничью со счетом 0:0.