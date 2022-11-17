Центр китайской обороны. Какими силами будет воевать Поднебесная, - А.Храмчихин

00:03 18.11.2022 17.11.2022



Командование, которое охраняет Пекин и служит всеобщим резервом



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



В результате военной реформы 2017 года ("Новая Великая китайская стена", "НВО", 20.10.17) Пекинский военный округ и часть Цзиннаньского военного округа НОАК превратились в Центральное командование (Центральную зону боевого командования) со штабом в Пекине. В зоне его ответственности – города Пекин и Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Хубэй, Хэнань, Шаньси и Шэньси.



ОТ ШЕСТИ К СЕМИ



Штаб сухопутных войск Центрального командования находится в городе Шицзячжуан, ему подчиняются три армейские группы.



81-я армейская группа (штаб в городе Чжанцзякоу, бывшая 65-я армейская группа) включает 70-ю легкую, 162-ю и 189-ю средние, 7-ю, 194-ю и 195-ю тяжелые общевойсковые бригады, 81-ю артиллерийскую бригаду, 81-ю бригаду спецназа, 81-ю бригаду противовоздушной обороны (ПВО), 81-ю бригаду армейской авиации, 81-ю инженерную бригаду, 81-ю бригаду поддержки. 195-я бригада носит условное название "синяя", она имитирует противника в ходе учений НОАК.



82-я армейская группа (штаб в городе Баодин, бывшая 38-я армейская группа) включает 80-ю, 196-ю легкие, 127-ю среднюю, 6-ю, 112-ю, 151-ю, 188-ю тяжелые общевойсковые бригады, 82-ю артиллерийскую бригаду, 82-ю бригаду ПВО, 82-ю бригаду спецназа, 82-ю бригаду армейской авиации, 82-ю инженерную бригаду, 82-ю бригаду поддержки. Следует отметить, что 82-я армейская группа стала первой и пока единственной в НОАК, включающей не шесть, а семь общевойсковых бригад. Это объясняется тем, что в составе Центрального командования оставалась 112-я механизированная дивизия, однако в 2019 году она была расформирована, и ее основные силы стали 112-й тяжелой общевойсковой бригадой.



83-я армейская группа (штаб в городе Синьсян, бывшая 54-я армейская группа) включает 11-ю тяжелую, 58-ю, 60-ю, 113-ю, 131-ю, 193-ю средние общевойсковые бригады, 161-ю десантно-штурмовую бригаду, 83-ю бригаду спецназа, 83-ю артиллерийскую бригаду, 83-ю бригаду ПВО, 83-ю инженерную бригаду, 83-ю бригаду поддержки.



7-я, 11-я, 188-я и 195-я тяжелые бригады оснащены танками Туре 96/96А, хотя в 195-й имеются и танки Туре 99. Последние также поступили на вооружение 112-й, 151-й и 194-й тяжелых бригад. Что касается 6-й тяжелой бригады, то в ней, возможно, остаются танки Туре 88, но предполагается их замена на Туре 99. В этой же 6-й бригаде, а также в 11-й до сих пор состоят на вооружении боевые машины пехоты (БМП) Туре 86, в остальных тяжелых бригадах они заменены на Туре 04/04А.



По крайней мере в 7-й и 194-й бригадах имеются 122-мм гусеничные реактивные системы залпового огня (РСЗО) PHZ-10/11, а также зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-17, зенитные ракетные переносные комплексы (ЗРПК) Туре 95 и зенитные самоходные установки (ЗСУ) Туре 09.



В 188-й бригаде остаются на вооружении 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Туре 89 и 152-мм Туре 83. Туре 89 имеются и в 7-й бригаде, но уже заменяются на Туре 07. В "синей" бригаде имеется весь набор современной техники (САУ Туре 07, ЗРПК Туре 95, ЗСУ Туре 09, ЗРК HQ-17).



Из восьми средних бригад семь оснащены стандартным для этого типа соединений колесным штурмовым орудием ZTL-11. Из них 60-я, 162-я, 189-я и 193-я бригады получили колесные бронетранспортеры (БТР) ZBL-08. В 58-й и 113-й бригадах остаются их предшественники ZSL-92, а в 127-й бригаде имеются БТР обоих этих типов. Отличается от всех 131-я средняя бригада, где, видимо, вместо ZTL-11 имеется колесная САУ Туре 09, при этом до сих пор остаются на вооружении гусеничные БТР Туре 89 ("Китайская бронетехника выходит на мировой уровень", "НВО", 19.08.22). По крайней мере в 60-й и 193-й бригадах имеются ЗРК HQ-7.



Легкие бригады оснащены в основном автомобильной техникой и буксируемой артиллерией ("Бригады коммунистической войны", "НВО", 16.09.22).



Стандартный в целом состав имеют 81-я и 82-я бригады армейской авиации и 161-я десантно-штурмовая бригада, оснащенные вертолетами Z-8/9/10/19 и Ми-17. При этом в 161-ю бригаду поступают новейшие вертолеты Z-20 ("Поднебесная винтокрылая империя", "НВО", 17.12.21).



В артиллерийских бригадах имеются 300-мм РСЗО Туре 03, в 82-й бригаде, видимо, остаются на вооружении 152-мм буксируемые орудия Туре 66. Что касается 155-мм САУ, то в 82-й (и, очевидно, в 81-й) бригаде имеются гусеничные САУ Туре 05, в 83-й – колесные PCL-181 ("Новая китайская стена из огня", "НВО", 05.08.22).



81-я и 83-я бригады ПВО имеют в своем составе по одному-два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) HQ-16 и ЗРК HQ-7, в 82-й бригаде – по одному дивизиону HQ-16, HQ-7, HQ-17 ("Эволюция китайского зонтика", "НВО", 25.03.22).



Непосредственно штабу Центрального командования подчиняются 5-я разведывательная бригада и 5-я бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Кроме того, в зоне ответственности Центрального командования дислоцируется объединение, подчиняющееся напрямую штабу НОАК – это гарнизон Пекина. 1-я дивизия этого гарнизона включает 3-й (тяжелый), 4-й и 5-й (легкие), 6-й (спецназа) полки, а также церемониальную бригаду. В составе 3-й дивизии – 11-й, 13-й (спецназа) и 14-й полки охраны. Резервная дивизия ПВО Пекинского гарнизона включает пять (1-й – 5-й) полков ПВО. Также в составе гарнизона имеется 17-й полк охраны.



ЛЕТЧИКИ И ДЕСАНТНИКИ



Штаб ВВС Центрального командования расположен в Пекине.



Учебно-испытательный центр находится в двойном подчинении Центрального командования и командования ВВС НОАК и включает семь бригад. 151-я бригада (ее машины несут бортовые номера 76х2х) оснащена боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) WD-1K и GJ-1. 170-я бригада (номера 78х1х) имеет на вооружении легкие истребители J-10 и учебные самолеты JL-9. 171-я бригада (номера 78х2х) – истребители J-11ВS, J-10, J-8B и учебные самолеты JL-9. 172-я бригада (номера 78х3х) – истребители 5-го поколения J-20 и тяжелые истребители-бомбардировщики Су-30МКК и J-16. 173-я бригада (номера 78х4х) – учебные самолеты JL-8 и JL-9. 175-я бригада (номера 78х6х) – боевые самолеты практически всех типов. 176-я бригада (номера 78х7х) – истребители 5-го поколения J-20 и истребители-бомбардировщики J-16. 177-я бригада (номера 78х8х) – тяжелые истребители J-11В.



34-я авиадивизия также находится в двойном подчинении и включает 100-й полк (номера 21хх) с транспортными и пассажирскими самолетами "Боинг-737", CRJ-200, CRJ-700, с вертолетами ЕС225, AS332L в варианте VIP. А также 102-й полк (номера В-4ххх) с самолетами "Боинг-737", Ту-154, "Лирджет-35", используемыми в интересах космической программы КНР и как самолеты радиоэлектронной разведки (РЭР) ("Воздушные извозчики Поднебесной империи", "НВО", 28.01.22).



7-я авиадивизия (номера 1хх8х) включает 20-й полк с истребителями J-7II ("Через тернии к пятому поколению", "НВО", 25.02.22).



13-я авиадивизия (номера 2хх4х) включает 37-й полк с транспортными самолетами Y-8C, 38-й полк с транспортными самолетами Y-7, Ил-76 и заправщиками Ил-78, 39-й полк с Ил-76. Последний, возможно, передан Западному командованию ("Дикий Запад по-китайски", "НВО", 28.10.22).



19-я авиадивизия (номера 3хх0х) включает 57-й полк с J-7II.



36-я авиадивизия (номера 4хх7х) включает 107-й и 108-й полки бомбардировщиков Н-6Н/М ("От красных драконов темнеет небо", "НВО", 18.03.22).



19-я авиабригада (номера 63х0х) имеет на вооружении истребители J-11В. 21-я авиабригада (номера 63х2х) – J-7II. 55-я авиабригада (номера 66х6х) – J-11 и Су-27. 43-я авиабригада (номера 65х4х), 56-я авиабригада (номера 66х7х), 70-я авиабригада (номера 68х1х) и 72-я авиабригада (номера 68х3х) – J-10 (в 56-ю бригаду им на смену поступают J-20). 106-я бригада (номера 55х3х) – бомбардировщики Н-6К/N. Бригада транспортная и спасательная (номера 55х1х, 55х4х) – транспортные самолеты Y-5, Y-7, Y-8, Y-9, вертолеты Z-8, Z-9.



Разведывательный полк (номера В-41хх) имеет на вооружении самолеты Y-8H, Y-12, Ан-30. Пилотажная группа "1 августа" оснащена самолетами J-10.



Имеется Центр хранения авиатехники (в городе Лушань), куда отправляются списанные самолеты старых типов, часть из них там же переделывается в боевые БПЛА. Можно сказать, что это "китайский Дэвис-Монтан" (американская авиабаза в городе Тусон, штат Аризона, где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники – более 4400 единиц, а также 40 космических кораблей).



4-я зенитно-ракетная дивизия имеет в своем составе 2-й зенитно-ракетный полк с четырьмя дивизионами (предположительно 35-й, 69-й, 82-й, 112-й) ЗРК HQ-12, 11-й зенитно-ракетный полк с дивизионом (2-й) ЗРС HQ-9 и двумя дивизионами (41-й, 85-й) ЗРС С-300ПМУ, 12-й зенитно-ракетный полк с тремя дивизионами (50-й, 80-й, 84-й) ЗРС HQ-9 и 83-м дивизионом с HQ-9 или HQ-22.



5-я зенитно-ракетная дивизия имеет в своем составе 3-й зенитно-ракетный полк с 96-м дивизионом ЗРК HQ-22 и четырьмя дивизионами (51-й, 92-й, 93-й, 97-й) ЗРК HQ-2 или HQ-22, 10-й зенитно-ракетный полк с тремя дивизионами (37-й, 70-й, 95-й) ЗРК HQ-7, 13-й зенитно-ракетный полк с четырьмя дивизионами (3-й, 33-й, 56-й, 81-й) ЗРС С-300ПМУ1, 17-й зенитно-ракетный полк с двумя дивизионами ЗРС С-400.



6-я зенитно-ракетная дивизия включает 14-й и 16-й зенитно-ракетные полки, по пять дивизионов (1-й, 23-й, 49-й, 58-й, 99-й в 14-м зрп, 13-й, 52-й, 78-й, 79-й, 98-й в 16-м зрп) ЗРК HQ-2 или HQ-22 в каждом.



9-я зенитно-ракетная бригада и 17-я зенитно-ракетная бригада имеют в своем составе соответственно пять (17-й, 28-й, 44-й, 55-й, 89-й) и шесть (12-й, 15-й, 18-й, 25-й, 34-й, 87-й) дивизионов ЗРС HQ-9 ("Поднебесная присматривает за небесами", "НВО", 15.04.22).



Кроме того, в зоне ответственности Центрального командования (в ее южной части) размещается единственное в НОАК объединение ВДВ – Воздушно-десантный корпус (до реформы 2017 года назывался 15-м воздушно-десантным корпусом). Он включает 127-ю, 128-ю, 130-ю, 131-ю, 133-ю и 134-ю воздушно-десантные бригады, а также бригады спецназа, поддержки и авиационную. В оперативном плане Воздушно-десантный корпус подчиняется напрямую штабу ВВС НОАК.



РЕЗЕРВ ДЛЯ ВСЕХ



Зона ответственности Центрального командования не имеет выхода к внешним границам КНР и лишь на небольшом участке выходит к побережью Бохайского залива (поэтому в составе командования нет флотских объединений). Соответственно войска Центрального командования осуществляют функцию обороны столицы (этим объясняется наличие чрезвычайно мощной группировки наземной ПВО), отрабатывают новые способы ведения боевых действий и осваивают новую технику, а также представляют собой резерв для остальных командований.



При этом с точки зрения дислокации 81-я и 82-я армейские группы являются резервом в первую очередь для Северного командования ("Пекин держит лучшие войска поближе к России", "НВО", 11.11.22) с направлением на Россию и Монголию, поэтому в них преобладают тяжелые общевойсковые бригады. 83-я армейская группа является резервом в первую очередь для Восточного командования ("Есть такая работа – китайскую родину воссоединять", "НВО", 07.10.22), поэтому она обладает таким уникальным в НОАК составом (пять из шести общевойсковых бригад – средние).



Пока неясно, станет ли расширение 82-й армейской группы с шести до семи общевойсковых бригад прецедентом для других армейских групп. Впрочем, крайне маловероятно, что после перевооружения всех имеющихся соединений НОАК на новую технику ее производство остановится.



17.11.2022 Источник - НГ

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