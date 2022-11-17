Саммит G20 в Индонезии обозначил контуры нового миропорядка, - Юрий Светов

00:07 18.11.2022 Саммит G20 в Индонезии обозначил контуры нового миропорядка

"Большая семерка" постепенно утрачивает доминирующую роль на глобальной арене

Анна Седова



17.11.22



Материал комментируют:

Юрий Светов



16 ноября страны G20 после долгих обсуждений согласовали текст итоговой декларации проходившего на Бали саммита, который устроил всех участников. Хотя большинство стран-участниц "резко осудили" военные действия на Украине, отметив, что боевые действия "причиняют огромные человеческие страдания", а также оказывают негативное влияние на мировую экономику, в документе указывается, что есть и другое мнение относительно "ситуации и санкций". В целом "Группа двадцати" подчеркнула, что встреча на Бали не является площадкой "для решения вопросов безопасности", но проблемы эти чреваты серьезными последствиями.



Кроме того, страны G20 поддержали продление зерновой сделки, выступили против ограничений, которые препятствуют экспорту удобрений и продовольствия, призвали оказать помощь странам, которые больше всего пострадали от продовольственного кризиса и указали на необходимость вывести гуманитарную деятельность из-под санкций.



Также "Группа двадцати" заявила о недопустимости применения ядерного оружия, подчеркнув, что "нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны". Государства призвали к мирному урегулированию всех конфликтов.



Наконец, G20 выразила обеспокоенность из-за изменчивости цен на энергоносители и нехватку энергоресурсов на рынке и подтвердила намерение достичь углеродной нейтральности к середине века и пообещала ускорить переход на альтернативные источники энергии.



Можно отметить, что и саммит, и итоговая декларация не превратились в полностью антироссийское мероприятие, как добивались страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что декларацию можно считать сбалансированной, в том числе в той части, которая касается украинского вопроса, для чего российские эксперты и представители приложили много усилий.



Шерпа российской делегации Светлана Лукаш даже отметила, что документ четко продемонстрировал, что позиция G7 перестала быть доминирующей в "Группе двадцати". По ее мнению, страны Запада на саммите проявили лицемерие, но "двадцатке" удалось полностью сбалансировать текст в интересах и развивающихся экономик тоже.



По ее словам, России с партнерами по БРИКС и другими дружественными странами получилось "выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики".



"Постепенно, медленно, но баланс сил все же меняется. Может быть можно было бы как-то это дело делать и быстрее, но, по крайней мере, хоть это происходит, это уже хорошо", - сказала она.



Политолог Юрий Светов считает, что процесс снижения роли G7 в мире действительно пошел, но по-настоящему развивающиеся страны смогут противостоять "Семерке", когда добьются равенства в экономике.



- Саммит в Индонезии показал тенденцию, которая постепенно развивается на международной арене. Мы видим это движение в последние месяцы. Если резолюцию с осуждением России в Генассамблее ООН приняли 150 государств, то по недавней резолюции, которая фактически призывает к тому, чтобы отобрать у России ее деньги и использовать их другими странам, была почти ничья. 94 страны были за, 14 - против, еще 73 воздержались. В общей сложности это 181 государство, но в ООН входит более 200. То есть часть стран просто не пришла на голосование.



Затем была встреча в Камбодже, в которой участвовали не только страны Азии, но и США и их союзники, где вообще не удалось принять резолюцию с осуждением России. То есть подвижки есть.



Почему так знаменателен саммит на Бали? "Двадцатка" - это двадцать ведущих экономик мира по объективным показателям. Она четко разделена на две части. Десять стран - это "Семерка", плюс Южная Корея, Австралия и Евросоюз, как объединение. С другой стороны, еще десять стран - это государства БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) и еще пять стран, которые не входят ни туда, ни сюда. Это Мексика, Аргентина, Индонезия, как хозяйка, Турция и Саудовская Аравия. Главный нажим со стороны Запада был на эти страны, которые не присоединились к санкциям против России. Шло сильное давление "Десятки" на эту "Пятерку", но задавить их не удалось. В итоге в резолюции впервые появились такие слова, что есть те, кто осуждает Россию, а есть те, кто придерживается другой точки зрения. Это очень знаменательный шаг.



Думаю, огромную роль в этом сыграло голосование в ООН по покушению на российские деньги. Другие страны задумались о том, что у них деньги тоже находятся на Западе, и их точно так же могут отобрать. Американцы показали, что когда вы даете деньги им, вы становитесь уязвимыми. Вы своими деньгами помогаете экономике США, но ваши же деньги делают вас заложником. В любой момент их могут отобрать. Американские и европейские политики не умеют просчитывать эти варианты, потому что они настолько высокомерно относятся к окружающему миру, что полагают, что все считают за счастье отдать им свои деньги.



В этом отношении саммит G20 был очень показателен. Особых-то результатов там не было достигнуто, и принятая резолюция вряд ли окажет на что-то серьезное влияние. Но тот факт, что американцам не удалось выкрутить руки всем странам и заставить проголосовать так, как они хотят, очень важен.



"СП": - Будут ли эти процессы развиваться дальше?



- Конечно, взять хотя бы расширение БРИКС и желание Саудовской Аравии туда вступить. Замечу, что в G20 нет такой страны, как Иран, которая несмотря на все санкции в последние годы достаточно эффективно развивается экономически. Там нет Вьетнама, а это страна, которая была разрушена американцами до основания. Американцы говорили, что "вбомбят" его в каменный век, но Вьетнам поднялся и становится очень сильным государством. Такие государства есть и в Африке. Они могут и не симпатизировать России, им может не нравиться наша спецоперация на Украине, но они видят, что Россия дает отпор тем, кто выкручивает руки и диктует свои условия другому миру. И они учатся этому у России, даже, возможно, нам не симпатизируя, но поддерживая в этом отношении.



Не случайно во время встречи Восточноазиатского сотрудничества в Камбодже прилетевшего туда Джо Байдена символично повезли в его резиденцию по главному проспекту Пномпеня, который называется проспект России. Это знак благодарности за то, что Россия все эти годы поддерживали Камбоджу, в том числе, когда США поливали их "оранжем" и вмешивались в военные действия.



"СП": - Когда остальные страны G20 смогут в полной мере противостоять "Семерке"?



- Противовес возникнет тогда, когда эти страны сравняются с G7 экономически. Китай ставит для себя задачу стать первой экономикой мира в 2030 году. Но мы не можем ориентироваться только на Китай, сейчас лидер экономического развития в мире - это Индия, поэтому, кстати, они очень нуждаются в стабильных поставках энергоносителей, и Россия им в этом помогает.



Равенство, а потом и большее влияние БРИКС наступит тогда, когда мы станем экономически сильнее. Сейчас американцы вводят потолок цен на нашу нефть с 5 декабря. На что они рассчитывают? На то, что в их руках находится страхование морских перевозок, логистика, многие другие вещи. Как только БРИКС постепенно создаст собственные страховые компании, логистические цепочки, у Запада не останется рычагов влияния на нас.



Владимир Путин сейчас говорит: "Вводите ограничения цен - останетесь без нефти, не хотите платить за рубли - пожалуйста, сидите без российского газа". Но при этом у нас тоже есть проблемы из-за того, что мы не будем поставлять газ и нефть в эти страны и не заработаем на этом денег. Значит, надо создавать такие структуры, которые позволят нам игнорировать их санкции - страховаться, фрахтовать танкеры у других компаний.



Эти вещи делаются постепенно. Например, Роснефть с 2017 года строит свои танкеры. Сейчас, когда нам хотят заблокировать перевозку по морю в другие страны, у нас уже есть свои танкеры. Да, их не много, но их будет больше. В целом же все эти процессы сейчас определяются тем, что происходит на Украине. Когда наши Вооруженные силы одержат победу, дальше игры будут совсем другие. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668719220





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 15 ноября 2022 года №1073

- Алихан Смаилов и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане

- Серик Жумангарин принял участие в Форуме стратегических инициатив – 2022

- Фактор внешнего воздействия

- Кадровые перестановки

- В Правительстве обсудили актуальные вопросы предпринимательской деятельности

- Глава АО НК "КазМунайГаз" провел пресс-конференцию о деятельности компании в рамках IPO

- МИИР РК: В Казахстане не могут выпускаться автомобили не соответствующие нормам безопасности

- В Казахстане эпидемия финансовых пирамид

