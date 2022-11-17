В бездарно сданом Херсоне бесчинствует бандеровское гестапо, - СП

00:12 18.11.2022

Укро-гестапо в Херсоне: Стало известно, как нацики издеваются над русскими людьми

Бандеровцы терроризируют местное население под кураторством MI-6 и ЦРУ

Александр Ситников

Укро-гестапо в Херсоне: Стало известно, как нацики издеваются над русскими людьми



17.11.22



Самостийные СМИ сообщили о проведении в Херсоне "стабилизационных и фильтрационных мероприятий, которые продлятся до тех пор, пока не переловят всех коллаборантов и шпигунов (шпионов - укр.)". То есть объявлена бессрочная карательная акция, точнее - до освобождения города нашими войсками.



В частности, рупор бандеровщины "Українська правда" уже обрадовала щирых громадян, что в первую очередь репрессии коснутся русских и только потом украинцев, поддерживающих российскую власть. При этом издание цинично пишет: "После восьми месяцев пребывания под контролем российских войск Херсон понемногу возвращается к прежней (жовто-блакитной) жизни".



В комментарии сказано, что о программе "Два народа - одна страна" нужно забыть раз и навсегда. Ненька теперь только для западенцев. Похоже, скоро людей будут заставлять менять русские фамилии на украинские, иначе "ты - коллаборант или шпигун". Если называть вещи своими именами, то на территории России начались этнические чистки.



Уже появились негласные правила укро-neuordnung, нового порядка по-украински, которые помогут пережить фильтрацию. Захисників незалежностi на улицах рекомендуется приветствовать словами "Слава Украине - героям слава", поощряется также носить на плечах жовто-блакитный прапор, приветствуется участие в нацистских флешмобах.



Параллельно ципсота (сотрудники Центра информационно-психологических операций) начинают разгонять кейс "зверств орков" при полной поддержке офиса президента [Украины] и, скорее всего, с подачи Зе-команды. Приводится даже список "преступлений", за которые будут уничтожать врагов украинского народа. Отдельно поясняется, что русскоговорящие будут наказаны по следующим статьям:



- причинение тяжкого вреда группой лиц или повлекшее смерть потерпевшего;



- похищение человека;



- преступления на сексуальной почве, повлекшее заражение ВИЧ, тяжкий вред здоровью или смерть (кроме посягательства на несовершеннолетних);



- преступления в финансовой сфере;



- создание и деятельность в ОПГ;



- торговля оружием;



- преступления, связанные с наркотиками;



- взяточничество;



- причинение смерти, или говоря простым языком убийство;



- грабеж в особо крупных размерах.



Звучит чудовищно, но ципсота разъясняет, что совершать эти преступления коллаборантам якобы разрешил Кремль. Типа, все, кто будет арестован - это автоматически расчленители, насильники младенцев и 80-летних бабушек, а также садисты и наркоманы. Значит, никакой жалости.



Укро-правдорубы считают, что помимо "карания" бандеровцы в ходе фильтрации пополняют "обменный" фонд для вызволения из российского плена нациков. В незалежной также распространяется мнение, что местный люд нужно запугать до икоты и дрожи в коленях при одном упоминании о СБУ. Дескать, если вдруг будет повторный референдум под эгидой ООН, чтобы ни у кого не появилось мысли выбрать Россию.



Зеленский, судя по всему, спустил карателям план по "коллаборантам" в захваченном правобережье. "На Херсонщине российская армия творила такие же зверства, как и в других регионах. Следователи задокументировали уже 400 военных преступлений РФ. Обнаруживаются тела убитых - и гражданских, и военных. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений".



Это означает, что как минимум 400 "групп преступников" в областном центре должны быть выявлены и, не исключено, уничтожены. Доходит до того, что "сапоги" (так в неньке называют оперативников СБУ) хватают людей прямо на улицах города. В Сети появилось видео, как бандеровцы арестовывают подростка за то, что тот говорил по-русски. Причем прохожие на мове просят силовиков отпустить мальчика. Судьба пацана неизвестна.



О том, что в Херсоне киевская хунта развязала самый настоящий террор, фактически признал местный журналист Константин Рыженко, который в своем телеграм-канале сообщил, что власть закрыла город не только для западной прессы, но и для "своих в доску" волонтеров, которые даже при российской власти занимались гуманитарной помощью населению.



По мнению этого правдоруба, Зе-команда готовит отряд "правильных волонтеров", которые будут заниматься стукаческой и вербовочной деятельностью в пользу партии "Слуга народа". Судя по всему, Киев понимает, что рано или поздно Херсон вернется под российский контроль и готовит новое пробандеровское подполье.



"Сверхцинизм нашей власти - не пропускать гуманитарную помощь к людям, пиариться на нуждах людей и решать свои задачи", - вынужден дать такую оценку Рыженко - кстати, щирый украинец. Похоже, в майданутом обществе зреет внутренний протест против бандитских методов Зе-команды.



Блогеры-ВСУшники тоже в шоке от карательной акции СБУ в Херсоне. Админ одной бригады укровермахта рассказал, что в городе создан аналог гитлеровского гестапо с "беспредельными" полномочиями. Укро-силовики решают, кому жить, кого закопать, а кого публично засудить.



Официально отделения укро-гестапо называются "Фильтрационными центрами" (ФЦ), которые работают под кураторством MI-6 и ЦРУ. Типа, англосаксам тоже "интересно поспрашивать российских солдат и агентуру". Роль ГУР и СБУ явно вторичная в профессиональном плане, но, как мастерам пыточных дел, им, пишет укро-правдоруб, цены нет.



По словам ВСУшного админа, карательная акция в Херсоне идет широким фронтом, как по линии стукачей, так и с учетом содержания аккаунтов соцсетей и родственных связей с Россией. Вначале подозреваемый народ прогоняют через первичный фильтр из числа 12 сотрудников, якобы полиграфологов и психологов, 4 из которых представители западных разведок. Именно через последних американское АНБ сливает данные своих "цифровых" расследований, поскольку щирых укров янки к своим базам не допускают - не холопское это дело.



Потом "отфильтрованных" передают костоломам из ГУР и СБУ. Оргштатная структура второго уровня отделения укро-гестапо состоит из 30 сотрудников. Они пытают, выбивая нужные признания, вербуют и, в случае сомнений, отправляют на передок "добровольцами". Охрану ФЦ осуществляют полсотни бойцов спецподразделений нацгвардии, как правило, зализывающие раны "азовцы"*. Не исключено, что эти нацики занимаются расстрелами.



Думается, что российские следаки уже имеют дела на всех этих "товарищей", которых ждет законное правосудие после освобождения русского Херсона.



* Полк "Азов" признан в РФ экстремистской организацией и его деятельность на территории нашей страны запрещена