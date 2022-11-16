В Казахстане приостанавливает работу McDonald’s. Нет поставок

06:37 18.11.2022

С 18 ноября McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании, о сроках открытия ресторанов пока не известно.



McDonald’s работает в Казахстан более шести лет. В стране 24 ресторана в таких городах, как Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.



5 июля рестораны McDonald’s в Казахстане были закрыты в связи с техническими неполадками со стороны оператора фискальных данных.