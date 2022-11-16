Кругом враги. Администрация Кырпрезидента разработала закон о НКО: опасный и противоречивый, - 24.kg

07:06 18.11.2022 18 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Администрация президента разработала закон о НКО: опасный и противоречивый



В Кыргызстане усиливается давление не только на СМИ, но и на неправительственный сектор.



На днях за участие в мирном митинге против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища была задержана и оштрафована известная правозащитница Азиза Абдирасулова.



Других активистов, выступающих за Кемпир-Абад, глава ГКНБ назвал провокаторами.



А чиновники Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики запретили правозащитному движению "Бир Дуйно Кыргызстан" к показу документальные фильмы о правах человека. Ежегодный международный кинофестиваль был фактически сорван.



После инициированного президентской администрацией проекта нового закона "О НКО" не осталось сомнений - Старая площадь бросила гражданским активистам вызов.



Надо отозвать

Документ, предложенный властями, юристы правовой клиники "Адилет" и "Бир Дуйно Кыргызстан" назвали опасным и противоречивым. Они призвали чиновников отозвать его и полностью переписать.



Имеет место прямая и косвенная дискриминация в отношении некоммерческих организаций, включая иностранные НКО. Законопроект не соответствует национальному законодательству Кыргызстана, включая Гражданский кодекс.



Из анализа правовой клиники "Адилет" к законопроекту "О НКО"

Эксперты указали на недопустимые правовые пробелы и коллизии. Отметили, что рассматриваемый законопроект содержит чрезвычайно высокую степень рисков и может привести в случае одобрения к ликвидации правозащитного сектора страны. Причем в краткосрочной перспективе.



Но авторы с таким мнением, похоже, не согласны.



"Назрела необходимость в разработке и принятии законодательного акта, регулирующего общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, закрепляющие особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих неправительственных организаций, с учетом интересов государства и обеспечения общественной безопасности, защиты нравственности, здоровья населения, национальных и религиозных чувств граждан", - говорится в справке-обосновании.



Документ разработан в целях обеспечения открытости, публичности деятельности НКО, в том числе структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций.



Из справки-обоснования к законопроекту "Об НКО"

Разработчики предлагают закрепить положения, по которым государство будет контролировать создание НКО.



Отдельным пунктом в документе прописано, что неправительственная организация, в том числе филиалы и представительства иностранной НКО, подлежат обязательной государственной регистрации в Министерстве юстиции.



Генпрокуратуре вменяется обязанность контролировать и надзирать за соответствием деятельности НКО целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству республики.



Госорганы будут иметь право:



запрашивать у органов управления НКО их распорядительные документы;

запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО у органов госстатистики, налоговых органов и иных органов госнадзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций;

направлять своих представителей для участия в проводимых НКО;

проводить проверки соответствия деятельности НКО, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Если Генеральная прокуратура выявит нарушения, то обязана вынести НКО предупреждение об устранении в строго фиксированный срок.



Между тем глава управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов ГП Арсланбек Мурзаев заявил, что у органов надзора нет таких полномочий, и добавил: проект не соответствует конституционному закону, регулирующему деятельность прокуратуры.



Этот нюанс проигнорирован. Зато прописана норма об экономической поддержке неправительственных организаций:



предоставление в соответствии с законодательством КР льгот по уплате налогов, таможенных и иных сборов НКО, созданным в благотворительных, образовательных, культурных и научных целях;

предоставление НПО льгот по освобождению (полное либо частичное) от платы за пользование государственным и муниципальным имуществом; размещение среди НПО заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов гражданам и юридическим лицам, оказывающим материальную поддержку неправительственным организациям, работающим в соцсфере.

Если эти пункты утвердят, то государство получит возможность не просто финансировать НПО, но и формировать их повестку. По мнению чиновников, чтобы свести к минимуму критику и недовольство со стороны гражданских активистов, нужно включить их в распределение госзаказов.



"Многие не задумываются, почему доноры финансируют организации гражданского общества, которые активно освещают свою деятельность в социальных сетях. Возникает вопрос: почему мнение наших граждан и политиков по нашим же государственным планам и программам им нужнее, чем кабмину? Кыргызская Республика может профинансировать аналогично другим странам потенциал институтов гражданского общества при принятии важных государственных управленческих решений", - пояснили в Министерстве юстиции.



Нужно позволить НКО участвовать в конкурсах наравне с госпредприятиями. Но прежде определить условия и порядок проведения тендера.



В "Адилете" заявили, что этот пункт потребует дополнительных средств. Но авторы парировали - на реализацию документа никаких расходов не понадобится.



Кругом враги

Помимо этого набора двусмысленных норм, вводится понятие "иностранная НПО". Иными словами, иностранный агент. Есть опасения, и небезосновательные, что в Кыргызстане под действие этой статьи попадут вместе с НПО и неудобные СМИ.



Это мнение косвенно подтвердил экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу. Он предложил записать в шпионы Kaktus.media, Kloop и "Азаттык".



Именно Турсунбай Бакир уулу, будучи депутатом парламента пятого созыва, инициировал законопроект об иностранных агентах. Он заявлял тогда, что все получающие гранты, будь то НПО или СМИ, - вредители. А своих коллег, кто высказывался против, назвал предателями.



При этом бывшего акыйкатчи не смущало, что парламентский микрофон, у которого он выступал, навешивая ярлыки на гражданских активистов и журналистов, куплен за счет зарубежных доноров.



Впрочем, страдающих шпиономанией и сегодня не волнует тот факт, что нынешние руководители республики, как и их предшественники, продолжают просить у "заграницы" деньги. Но противники свободных СМИ и НПО обходят тему заимствования грантов самим государством стороной.



Крючок для НПО

Независимые юристы и эксперты считают, что законопроект нарушает нормы национального законодательства и Конституции, вступает в противоречие с международными конвенциями, участником которых является Кыргызстан.



"Это попытка держать весь гражданский сектор на крючке. Подвесят, и за малейший проступок ты будешь подлежать ликвидации. При этом основания для ликвидации нечетко прописаны, как положено по закону", - сказала глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова.



С ней согласен директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажыбай. Он отметил, что законопроект о НКО полностью списан с российского аналога. Как и законопроект "О СМИ". Документ в таком виде приведет к автократии в стране, что подорвет имидж КР на международной арене и лишит ее зарубежных дотаций.



Сторонники непопулярной инициативы предпочитают считать, что в республике за счет грантов живут только НПО и СМИ, а само государство не зависит от зарубежной помощи.



Эксперты напоминают: исключить иностранное влияние можно и без навешивания ярлыков. Достаточно найти деньги на поддержку НПО и СМИ, желающих участвовать в социально-экономических проектах. Но, поскольку лишних средств в казне нет, вместо решения актуальных вопросов власти предпочитают закручивать гайки. Источник - 24.kg

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