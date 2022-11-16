Кыргызскую академию наук временно возглавил академик-сейсмолог Канат Абдрахматов

07:31 18.11.2022

Абдрахматов Канатбек Ермекович назначен исполняющим обязанности президента Национальной академии наук.



Как сообщила пресс-служба НАН КР, соответствующее распоряжение 15 ноября подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Он будет исполнять обязанности президента НАН КР до проведения выборов президента Академии наук.



Абдрахматов является директором Института сейсмологии НАН КР, член-корреспондентом НАН КР.



----------------------------



Мурат Джуматаев освобожден от должности президента Национальной академии наук после окончания срока своих полномочий. Об этом сообщили в НАН КР.



Соответствующее распоряжение подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Джуматаев был избран президентом НАН КР 31 октября 2017 года.