Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан

08:18 18.11.2022

На нашумевшее заявление российского блогера отрегировала полиция Алматы, передает BaigeNews.kz. Правоохранительные органы сообщили, что Александру Кириллову, более известному как Алекс Лесли, запретили въезд в Казахстан.



Причиной такого запрета стало заявление блогера о том, что он запускает в южной столице тренинг "Кто найдет самую горячую казашку". Александр Кириллов называет себя секс-инструктором и прославился, благодаря своим скандальным выходкам, книге и тренингам по соблазнению женщин.