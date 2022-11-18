 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США превратили безмозглое НАТО в кровожадного зомби, - China Daily
08:39 18.11.2022

China Daily
Китай
18 ноября 2022
Региону уже сейчас следует остерегаться зомби-апокалипсиса
China Daily: США занялись некромантией и превратили безмозглое НАТО в кровожадного зомби
Флаги стран-членов НАТО перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе -
НАТО стала пережитком прошлого и существует лишь благодаря поддержке США, пишет China Daily. Под их руководством альянс провоцирует мировой хаос и конфликты под фальшивыми лозунгами. Сейчас у него появилась новая мишень.
Организация Североатлантического договора как пережиток холодной войны давно должна была быть похоронена. Несмотря на то, что после распада Советского Союза наступили более спокойные времена, существование НАТО поддерживали идеологические призывы с обеих сторон Атлантики, утверждавшие, что ей еще предстоит сыграть свою роль.

Так, под видом миротворческой организации НАТО вмешивалась в различные региональные и международные события и процессы во всем мире. В последние годы ее без конца звучащее в ушах заклинание "благородной троицы" - "права человека, демократия и мир" - лишь прибавило страданий в Сирии, Афганистане, Ливии и бывшей Югославии.
Бескомпромиссное растягивание "тела" НАТО на восток также стало причиной затянувшегося конфликта на Украине, поскольку альянс полностью игнорировал законные опасения России в отношении безопасности, планомерно загоняя ее в угол.

И что бы ни говорили об администрации Джо Байдена, одно неоспоримо - из нее вышел замечательный некромант. Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась.
В результате, как отметил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене (Камбоджа), НАТО больше не является чисто оборонительным союзом, как задумывалось при ее создании. И действительно, организация и не претендует на это.

После начала украинского кризиса другие страны НАТО, не теряя времени, присоединились к Соединенным Штатам в раздувании пламени конфликта: они накачивали Киев оружием и деньгами, превращая спецоперацию в опосредованную войну с собой. И Лавров в своей речи предупредил, что члены Североатлантического альянса, неудовлетворенные тем хаосом, который они создали в Европе, теперь обратили свои взоры на Юго-Восточную Азию.
Вместо того, чтобы признать огромные пагубные последствия собственных действий на европейском континенте, лидеры стран НАТО предпочли смотреть на свои поступки сквозь розовые очки. Опьяненные богатством и вседозволенностью, они с энтузиазмом призывают азиатско-тихоокеанских союзников США присоединиться к веселью. Вдохнув новую жизнь в старые союзы Америки с такими странами, как Япония и Австралия, и заставляя другие государства региона выбирать сторону в спровоцированном Вашингтоном противостоянии с Китаем, направленном на сдерживание его подъема и развития, альянс во главе с США явно намерен прибавить проблем и АТР.

Суть американской Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы возродить в регионе практику холодной войны, то есть блоковое противостояние, и игру с нулевой суммой. С помощью раздутой и жаждущей сражений НАТО Штаты хотят навязать АТР свою волю.

Учитывая печально известную историю вмешательства Североатлантического альянса в региональные дела, а также его неподчинение международному праву и склонность к наживе за счет интересов безопасности других, такое закрепление в регионе станет для АТР катастрофой.

Благодаря напряженной работе и совместным усилиям местных стран Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из самых мирных и стабильных в мире. Попытка привести сюда НАТО или создать ее азиатского двойника должна быть единогласно отвергнута всеми региональными державами.

Источник - inosmi.ru
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