За завоз фейковых пилюль задержано руководство Департамента лекарственных средств Минздрава Киргизии

08:55 18.11.2022

Министр здравоохранения Гульнара Баатырова прокомментировала АКИpress задержание должностных лиц Департамента лекарственных средств.



ГКНБ задержал замдиректора Департамента лекарственных средств Минздрава Каната Бекбоева и главу управления Исхака Токтоналиева. Они подозревались в том, что незаконно перерегистрировали, сертифицировали, а затем импортировали в Кыргызстан некачественные лекарства.



"В настоящее время идут разбирательства по линии правоохранительных органов, по итогам которых будут озвучены их решения. Что касается недопущения таких фактов нарушения в будущем, то в таких целях сейчас идут работы по внедрению системы электронной прослеживаемости лекарств. А также Минздравом ведется работа в рамках разрабатываемой Антикоррупционной стратегии страны 2023-2025 годов, куда включается и антикоррупционный план для открытости и прозрачной работы ведомства", - сказала она.