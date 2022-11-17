Талибы приветствовали "московский формат" по Афганистану

09:33 18.11.2022

17.11.2022



На заседании по Афганистану участники обсудили военную, политическую и гуманитарную ситуации, талибы на встрече не присутствовали

ДУШАНБЕ, 17 ноя - Sputnik. Талибы приветствовали состоявшиеся консультации по Афганистану в "московском формате".

Об этом говорится в распространенном заявлении МИД талибов.

"Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства) приветствует конструктивные региональные механизмы по Афганистану и считает достойной позицией, что акцент на встрече был сделан на мирном, едином, суверенном, независимом и экономически развитом Афганистане", - говорится в заявлении.



Новые власти Афганистана также приветствовали, что участники "московского формата" акцентировали внимание "на активизации усилий по оказанию гуманитарной и экономической помощи афганскому народу в постконфликтном восстановлении страны".

Талибы полагают, что их участие в таких консультациях, как "московский формат", сделало бы эти встречи более эффективными.

Было отмечено, что все страны региона несут ответственность за безопасность, стабильность и экономическое процветание этого района.

В Москве 16 ноября прошло заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей.

Участники обсудили военно-политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуации, а также уделили внимание региональной безопасности.

Заседание IV формата по Афганистану в Москве: видео

Беседа прошла без участия действующих властей Кабула в лице талибов.

Отметим, "московский формат" по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.