|Талибы приветствовали "московский формат" по Афганистану
09:33 18.11.2022
17.11.2022
На заседании по Афганистану участники обсудили военную, политическую и гуманитарную ситуации, талибы на встрече не присутствовали
ДУШАНБЕ, 17 ноя - Sputnik. Талибы приветствовали состоявшиеся консультации по Афганистану в "московском формате".
Об этом говорится в распространенном заявлении МИД талибов.
"Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства) приветствует конструктивные региональные механизмы по Афганистану и считает достойной позицией, что акцент на встрече был сделан на мирном, едином, суверенном, независимом и экономически развитом Афганистане", - говорится в заявлении.
Новые власти Афганистана также приветствовали, что участники "московского формата" акцентировали внимание "на активизации усилий по оказанию гуманитарной и экономической помощи афганскому народу в постконфликтном восстановлении страны".
Талибы полагают, что их участие в таких консультациях, как "московский формат", сделало бы эти встречи более эффективными.
Было отмечено, что все страны региона несут ответственность за безопасность, стабильность и экономическое процветание этого района.
В Москве 16 ноября прошло заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей.
Участники обсудили военно-политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуации, а также уделили внимание региональной безопасности.
Заседание IV формата по Афганистану в Москве: видео
Беседа прошла без участия действующих властей Кабула в лице талибов.
Отметим, "московский формат" по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.