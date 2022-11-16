Верден под Бахмутом: украинская мясорубка, - А.Ситников

10:22 18.11.2022 Мясорубка под Бахмутом: Группа "Вагнера" имеет свою тактику, от которой вздрагивают уже и польские танкисты

"Захисники незалежностi" жалуются на "музыкантов"

Александр Ситников



В бандеровском Генштабе ожидают в ближайшее время активизацию боев за Бахмут (по-нашему - Артемовск). Об этом говорится в отчете Залужного, который лег на стол Зеленскому сразу после херсонской "перемоги". Надежда на дожди, которые превратят землю в непролазную грязь и приведут к "заморозке" боев, не оправдалась.



Куда больше, жалуются узнавшие об этом "захисники незалежностi". По данным самостийного паблика Suspilne media, здесь в среднем ежедневно фиксируется более ста боевых столкновений и 14 авианалетов, не считая бесчисленных ударов русской арты. Причем всякий раз без тяжелых "трехсотых" и "двухсотых" в ВСУ не обходится. Битва за этот городок в "неньке" уже названа "Бахмутской мясорубкой".



О том, как происходит типичное артемовское боестолкновение, можно узнать из роликов в Сети. Приветствие с нашей стороны под названием "Доброе утро, укры" начинается с ударов ствольной и реактивной артиллерии по зигзагообразным окопам и бесконечным опорникам укровермахта.



Наши бьют точно, поскольку тут каждый метр прострелен. Такое впечатление, что не выживут даже бактерии. "Захисники незалежностi" ложатся на дно окопов в ледяную грязь и тупо ждут, когда закончатся прилеты. На смерть побратимов уже никто не обращает внимание - привыкли.



Справедливости ради, терпения и упорства ВСУшникам не занимать, похоже, "Зе-команда" смогла подлыми "Бучами" промыть мозги громадянам, и те уверены, что дерутся за родину-неньку.



После первого российского артобстрела наступает небольшая пауза, и, как по расписанию, начинается второй. Прикрываясь взрывами, бойцы "Вагнера" пробираются к бандеровскому "передку", иначе можно попасть под вражеский снайперский огонь.



Как только замолкает наша арта, "оркестранты" забрасывают окопы гранатами и делают контрольные выстрелы из РПГ по опорникам, представляющим собой самопальные ДЗОТы. Оставшиеся в живых украинские военнослужащие сами выходят к "музыкантам". Но так бывает нечасто, по причине сплошных "двухсотых".



Затем начинают уже бить укро-минометчики, причем точно. Оставаться на захваченных позициях становится опасно, точнее, смерти подобно. Таковы будни бойцов "Вагнера", которые считаются "лучшими в аду". Ситуация, как видите, далеко не простая, но во многом повторяет кровавое сражение за Попасную.



Бандеровское командование всеми силами пытается не допустить аналогичного кризиса обороны, сформировав мощные резервы в районе населенного пункта Часов Яр (на запад 6 км). Генштаб Залужного понимает, что если наши войска смогут пробиться к северо-западным окраинам Артемовска, то ВСУ в городе фактически окажутся в оперативном окружении. Поэтому укровермахт, пользуясь численным превосходством, периодически пытается наступать. Получается, как признают сами "захисники незалежностi", паршиво.



Буквально на днях бандеровцы, сформировав мощный кулак, полезли на "вагнеровцев" в тщетной попытке выбить российские войска из-под Бахмута. Об этом рассказали "музыканты": "Людей было очень много: пехота противника, также танки были, БТРы, бронегруппа, бронетехника шла с ними. Все отбили, все разбили, все разрушили".



А еще в телеграм-канале "оркестрантов" сообщается о наличии полностью иностранных экипажей на танках ВСУ, как правило, польских. Конечно, бывалые ино-наемники в пекло не полезут, но свежий польский молодняк сами же бандеровцы отправляют прямо в ад, то есть к "вагнеровцам". А те их традиционно ПТУРят. Так что - густо удобрена артемовская земля пшеками на радость потомкам Украинской добровольческой армии*.



Поскольку "Зе-команда" распиарила контрнаступ на Бахмут, а получилось не очень, майору ВСУ Петру Кузику, командиру нацбата "Свобода" ** в составе 4-й бригады оперативного назначения, пришлось объясняться, что именно пошло не так. По его словам, "там был ад, никто не уступал, но у русских было преимущество в арте, много побратимов осталось в земле".



Он назвал сражение за Бахмут главной битвой за Донбасс: "Если русские прорвутся, они выдут на оперативный простор вплоть до Славянска по автошляху Е40, а соседний гарнизон в Соледаре окажется под угрозой окружения".



В целом рассуждения высокопоставленных "захисников незалежностi" сводятся к тому, что наши войска прямо сейчас не ставят цель взять Бахмут, а сосредоточены на уничтожении живой силы ВСУ. "Накрыли жестко артой и авиацией, затем вылазка штурмовой группы, забросали гранатами, и откатились назад", - говорят они. И таких жалящих ударов в сутки может доходить до сотни, и более.



16 ноября боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко сделал запись: "Ситуация под Бахмутом стабильно тяжелая, имеем новые потери". Его поддержал самостийный военнослужащий с ником Vita Shmatt: "Нет никакой артиллерии, солдаты без защиты артиллерии".



Судя по крикам отчаяния укро-солдат, в Бахмуте для ВСУ опять наступает снарядный голод, поскольку Укрзалізниця после российских ударов по энергетике работает с большой задержкой. Этот нацик сообщил, что 16 ноября огневое поражение его подразделения длилось без перерыва 20 часов - "арта, мины, бомбы, сидим в норах по шею в ледяной грязи и ждем смерть. Каждый день привозят „мобиков" из Часов Яра, которые понимают, что обречены погибнуть в окопах, так и не сделав ни одного выстрела в русских солдат".



Еще один правдоруб с "передка" тоже считает, что "вагнеровцы" не будут в ближайшее время штурмовать Бахмут, а расшатывают оборону на подходах к городу, чтобы обескровить гарнизон. Дело в том, что местность благоволит "захисникам незалежностi", которые засели за оврагами и многочисленными прудами.



Что показательно: уже есть информация, что в битве за Бахмут ВСУ потеряли около 7600 бойцов, но цифры могут быть куда больше. Конечно, речь идет не только об убитых, но, по словам самих нациков, медпомощь "трехсотым" непрозрачная, много раненых умирает так и не дождавшись врачей.



В самом Бахмуте, по информации самостийных оккупационных властей, сейчас находится 16 тысяч мирных жителей несмотря на то, что в городе полностью отсутствуют коммуникации, которые пока невозможно восстановить. ВСУшники называют их "сепарами" и "ждунами".



По мнению укро-экспертов, Генштаб "неньки" выступил с инициативой не производить обязательную эвакуацию, иначе не получится спрятать ДРГ и пособников укровермахта. Значит, бандеровцы не исключают, что Бахмут они оставят.



** - Украинская добровольческая армия и нацбат "Свобода" ВСУ признаны в России экстремистскими организациями и их деятельность на территории нашей страны запрещена Источник - svpressa.ru

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