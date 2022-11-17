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Стратегии России в отношениях с Ираном на долгосрочную перспективу в украинском контексте, - М.К.Бхадракумар
11:31 18.11.2022

Вашингтон в панике: Москва и Тегеран все теснее налаживают взаимодействие

Игнорируя шумиху в американских СМИ о киссинджеровской дипломатии советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана в отношении Украины, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, бывший офицер контрразведки КГБ и давний соратник президента Путина, отправился в Тегеран в прошлую среду, что было равносильно в геополитике нокаутирующему удару.

Патрушев позвонил президенту Ибрагиму Раиси и 9 ноября провел подробные переговоры с адмиралом Али Шамхани, представителем Верховного лидера и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. Этот визит знаменует собой определяющий момент в российско-китайском партнерстве и указывает на траекторию конфликта на Украине.

Иранские государственные СМИ процитировали слова Раиси: "Развитие масштабов войны на Украине вызывает озабоченность у всех стран". Тем не менее, Раиси также отметил, что Тегеран и Москва повышают отношения до стратегического уровня, что является "самым решительным ответом на политику санкций и дестабилизации со стороны Соединенных Штатов и их союзников".

Госдепартамент США отреагировал на следующий же день, предупредив устами своего представителя Неда Прайса, что "это углубляющийся альянс, который весь мир должен рассматривать как серьезную угрозу. Это отношения, которые могут иметь последствия за пределами какой-либо отдельной страны". Прайс заявил, что Вашингтон будет работать с союзниками, чтобы противостоять российско-иранским военным связям.

На переговорах Патрушева в Тегеране были затронули весьма деликатные вопросы, которые побудили президента Владимира Путина продолжить общение с Раиси в субботу. В сообщении Кремля говорится, что лидеры двух стран "обсудили ряд текущих вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политике, торговле и экономике, включая транспорт и логистику. Они договорились активизировать контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами".

В этой связи следует должным образом понимать исключительно решительную поддержку Патрушевым Ирана в связи с нынешними беспорядками в этой стране. Патрушев заявил: "Мы отмечаем ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков в Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране через подконтрольные им западные СМИ на персидском языке. Мы рассматриваем это как открытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

Российские спецслужбы делятся информацией о враждебной деятельности западных спецслужб с иранскими коллегами. Примечательно, что Патрушев обошел подозрения Ирана относительно причастности Саудовской Аравии. Отдельно министр иностранных дел Сергей Лавров также публично предложил выступить посредником между Тегераном и Эр-Риядом.

Все это сводит Вашингтон с ума. С одной стороны, это ни к чему не приведет, включая и то, чтобы на уровне президента Байдена поднять призрак иранской угрозы и снова сплотить арабские режимы Персидского залива.

Совсем недавно Вашингтон прибегнул к театральным эффектам после ничем не подкрепленного сообщения Wall Street Journal о неминуемом нападении Ирана на Саудовскую Аравию в ближайшие дни. Силы США в Западноазиатском регионе повысили уровень боевой готовности, и Вашингтон поклялся быть готовым к любым неожиданностям. Но, что любопытно, Эр-Рияд остался невозмутим и не проявил никакого интереса к предложению США о защите от "угрозы со стороны Ирана".

Очевидно, что процесс нормализации саудовско-иранских отношений, который сопровождался деликатными обменами мнениями по вопросам их взаимной безопасности, набрал обороты, и ни одна из сторон не была спровоцирована на резкую реакцию.

Этот сдвиг парадигмы работает на пользу России. Наряду со своим стратегическим нефтяным альянсом с Саудовской Аравией Россия в настоящее время углубляет свое стратегическое партнерство с Ираном.

Паника в высказываниях пресс-секретаря Прайса наводит на мысль - Вашингтон сделал вывод, что сотрудничество между службами безопасности и обороны России и Ирана будет усиливаться.

Что больше всего беспокоит Вашингтон, так это то, что Тегеран принимает совместную стратегию с Москвой, чтобы перейти в наступление и победить в войне санкций коллективного Запада. Несмотря на десятилетия давления, Иран собственными силами создал оборонную промышленность мирового класса, которая посрамит такие страны, как Индия или Израиль.

Шамхани подчеркнул важность создания "совместных и синергетических институтов для борьбы с санкциями и для активизации потенциала международных институтов против санкций и стран, вводящих санкции". Патрушев согласился, напомнив о ранее достигнутых соглашениях между органами национальной безопасности двух стран для разработки дорожной карты стратегического сотрудничества, особенно в отношении противодействия западным экономическим и технологическим санкциям.

Шамхани добавил, что Тегеран рассматривает расширение двустороннего и регионального сотрудничества с Россией в экономической сфере как один из своих стратегических приоритетов в условиях санкций США, с которыми сталкиваются обе страны. Патрушев ответил: "Самая важная цель поездки моей и моей делегации в Тегеран - обмен мнениями для ускорения реализации совместных проектов наряду с предоставлением динамичных механизмов для начала новой деятельности в экономической, коммерческой, энергетической и технологической областях".

Патрушев отметил: "Создание синергии в транзитных возможностях, особенно, быстрое завершение строительства коридора Север-Юг, является эффективным шагом для повышения качества двустороннего и международного экономического и коммерческого сотрудничества".

Патрушев и Шамхани обсудили совместный план России и Ирана "по созданию группы дружбы защитников Устава Организации Объединенных Наций", включающей страны, которые несут основную тяжесть незаконных западных санкций.

Что касается Шанхайской организации сотрудничества, Шамхани сказал, что обе страны должны "разумно использовать возможности обмена" стран-членов. Он сказал, что опасность терроризма и экстремизма продолжает угрожать безопасности региона, и подчеркнул необходимость расширения регионального и международного сотрудничества.

Визит Патрушева в Тегеран был запланирован в преддверии конференции по Афганистану, которая состоится в Москве. У Ирана и России есть общие опасения по поводу Афганистана. Они обеспокоены попытками Запада вновь разжечь гражданскую войну в этой стране.

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в одном из недавних интервью заявил, что Британия финансирует так называемое "афганское сопротивление" (которое, как сообщается, действует из Панджшера) против движения "Талибан" *. Кабулов писал, что США стравливают два центральноазиатских государства, предлагая им вертолеты и самолеты, сотрудничая в тайной деятельности против талибов.

Кабулов сделал сенсационное заявление о том, что США шантажируют лидеров движения "Талибан", угрожая им атакой с применением беспилотников, если они не разорвут контакты с Россией и Китаем. Он, в частности, сказал, что США и Великобритания требуют, чтобы Кабул воздержался от ограничения деятельности базирующихся в Афганистане уйгурских террористов.

Интересно, что Москва изучает возможность создания компактной группы из пяти региональных государств, которые заинтересованы в стабилизации Афганистана и могли бы работать вместе. Кабулов упомянул Иран, Пакистан, Индию и Китай в качестве партнеров России.

Иран является таким "мультипликатором силы" для России, каким ни одна другая страна - за исключением, возможно, Китая - в нынешних сложных условиях санкций быть не может. Визит Патрушева в Тегеран на данном этапе, на следующий день после промежуточных выборов в США, может означать только то, что Кремль увидел, как администрация Байдена, притворяясь миротворцем на Украине, фактически сорвала импульс российской мобилизации и создания новых линий обороны на направлении Херсон-Запорожье-Донбасс.

Действительно, ни для кого не секрет, что американцы буквально царапают дно бочки, чтобы доставить оружие в Украину, поскольку их запасы иссякают и для их пополнения требуется несколько месяцев или несколько лет.

Автор: М. К. Бхадракумар (M.K. Bhadrakumar) - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).

Перевод Сергея Духанова
17.11.22

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668760260


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