Спазмы "американской мечты". Стоит ли радоваться успеху республиканцев? - С.Кожемякин

11:44 18.11.2022 Голосование на фоне всплеска классовой борьбы - так описывают американские коммунисты выборы в США. Кризис обострил противостояние ведущих партий, за которым все отчетливее проступает конфликт труда и капитала.



Бремя капитализма



Ни одна буржуазная страна не свободна от глубоких противоречий. Яркий пример - Соединенные Штаты. Долгое время правящий режим маскировался с помощью мифа об "американской мечте", создаваемого Голливудом и другими инструментами пропаганды. Однако грим смывается, обнажая истинное обличье жестокого эксплуататора, живущего за счет несправедливости и неравенства. Немалый вклад в это внес нынешний кризис. Инфляция достигла пиковых значений за несколько десятилетий, реальные доходы населения упали на 4 процента за год.



60 млн жителей вынуждены пропускать приемы пищи, а около 25 млн страдают от серьезного недоедания. Еще большее число граждан - 40 процентов - испытывают проблемы при оплате счетов, 85 процентов изменили потребительские привычки в сторону экономии. Нельзя сказать, что власти пустили ситуацию на самотек. Победу Джо Байдена во многом обеспечило растущее неприятие неолиберальной модели развития. В условиях, когда даже среди электората Республиканской партии почти три четверти избирателей выступают за расширение системы социального обеспечения, Белый дом вынужден идти на уступки. Свыше 13 млрд долл. выделено на субсидии малоимущим для оплаты электроэнергии и отопления, приняты меры по снижению цен на отпускаемые по рецепту лекарства. Для семей с детьми введены налоговые льготы, объявлено о частичном списании долгов по студенческим кредитам, которые тяжелым бременем лежат на плечах 43 млн американцев.



Еще больше инициатив блокируются республиканцами и частью конгрессменов от Демократической партии. Среди них повышение корпоративных налогов и снижение возраста участия в "Медикэр" - национальной программе медицинского страхования для пожилых - с 65 до 60 лет. В Вашингтоне утверждают, что без правительственных программ официальный уровень бедности вырос бы с 7,8 до 11,6 процента. Власть также ставит себе в заслугу почти двукратное сокращение безработицы и создание 10 млн рабочих мест. Как отмечается, это только начало. "Оседлав" популярную идею возвращения производств в США, Байден объявил о намерении выделить десятки миллиардов долларов на создание мощностей по выпуску полупроводников и микросхем.



Однако эти меры пока не могут переломить негативные для Белого дома тенденции. Три четверти участников опросов заявляют, что страна движется в неверном направлении. Главное, в чем люди корят власть, - нерешительность в отстаивании интересов трудящихся. Большинство респондентов возлагают вину за инфляцию на корпорации. Это соответствует истине. По данным американского института экономической политики, "вклад" крупного бизнеса в рост цен составляет как минимум 40 процентов. Ведущие нефтяные компании отказались сокращать экспорт в пользу внутреннего рынка, значительно выросли торговые наценки на топливо. В итоге чистая прибыль корпорации "Эксон Мобил" в третьем квартале достигла 19,7 млрд долл., увеличившись за год втрое. Зарплаты гендиректоров 350 крупнейших компаний выросли за последний год на 11 процентов. В Белом доме ограничились беззубыми призывами. "Настало время для энергетических компаний принять меры по снижению цен для потребителей", - заявляла в октябре министр энергетики Дженнифер Гранхольм. Владельцы бизнеса прямо высказались об отказе жертвовать выгодой.



Враги труда



Это предопределило неоднозначный результат выборов. 8 ноября избирались вся палата представителей и треть сената, не считая губернаторов и местные органы власти. По последним данным, демократы сохраняют контроль над сенатом, но уступают соперникам нижнюю палату конгресса. На волне этого не очень убедительного, но все же успеха Трамп объявил о намерении участвовать в выборах 2024 года. В России с подачи провластных изданий навязывается убежденность, что республиканцы во главе с экс-президентом являются принципиально лучшим выбором. Причем как во внешней политике США, так и во внутренней. Оставляя за скобками мотивы этой манипуляции, отметим ее абсолютную несостоятельность.

И Демократическая, и Республиканская партии выражают интересы крупного капитала с той лишь разницей, что первая использует для прикрытия либеральные лозунги и социальные подачки, а вторая спекулирует на "традиционных ценностях" и "патриотизме".



Именно при Трампе отношения США с Китаем приобрели характер открытой конфронтации, развернулось наступление на Иран, начались поставки летального оружия Украине. Империалистическая суть ведущих партий проявилась и в ходе этих выборов. Байден заявлял о важности сохранения американского военно-политического превосходства, а республиканцы требовали поставить более жесткий заслон "агрессивным планам Коммунистической партии Китая".



Идейная гармония царит и в отношении Украины. Б`ольшая часть республиканцев в конгрессе поддержала выделение Киеву многомиллиардной помощи, а критикующее такую помощь меньшинство не подвергает сомнению важность борьбы с "российским ревизионизмом". Оно лишь требует переложить часть расходов

на Евросоюз, облегчив нагрузку на американских налогоплательщиков.



А вот в экономической сфере курс республиканцев свободен даже от тех скудных крох, что бросают трудящимся демократы. Скромные подачки Белого дома они называют "безответственными

социалистическими экспериментами", всеми силами их блокируя. Партия требует снижения корпоративных налогов, одновременно критикуя налоговые льготы для бедных и списание студенческих долгов. Она не согласна с повышением минимальной почасовой оплаты труда с 7,25 до 15 долл., введением оплачиваемых отпусков и усилением производственной безопасности. Следуя за нефтегазовым лобби, республиканцы обещают отказаться от программы замены газа электричеством и отменить штрафные санкции за вредные

выбросы. Ряд политиков идут еще дальше, требуя приватизации систем медицинского и социального страхования и увеличения базового возраста выхода на пенсию с 67 до 70 лет.



В интересах бизнеса Республиканская партия выдвинула антирабочие инициативы. Среди них законопроект с циничным названием "О праве на труд", который должен внедрить на общенациональном уровне практику, уже существующую в половине штатов. Документ дает возможность работникам не платить членские взносы, даже если они пользуются услугами профсоюза. Другой внесенный в конгресс законопроект ограничивает возможности рабочих объединений на сбор контактной информации сотрудников. Свои шаги республиканцы

лукаво оправдывают интересами рабочих: якобы профсоюзы ущемляют их свободу, а защищать собственные интересы люди могут и сами. Следствием этой политики стало то, что в традиционных республиканских бастионах профсоюзы фактически уничтожены. В Северной и Южной Каролине в них состоят всего 3 процента работников.



Неуклюжий блеф не может скрыть истинные замыслы. Так, республиканцы выступили за заморозку бюджета национального совета по трудовым отношениям и поддержали иск, внесенный в верховный суд корпорациями. В случае его удовлетворения бизнес сможет обращаться в суды с требованием к профсоюзам возместить понесенный от забастовок ущерб. Начиная с 1959 года подобные вопросы находились в исключительной компетенции упомянутого совета по трудовым отношениям, а право на забастовку защищалось принятыми еще при Франклине Рузвельте законами.



Наступление капитала стало ответом на создание при министерстве труда США комитета по содействию организации профсоюзов и резкий - на 53 процента за год - рост заявок на создание профсоюзных

организаций. Организованно защищать свои права теперь могут коллективы таких крупных компаний, как "Амазон", "Гугл", "Эппл". В сети кофеен "Старбакс" профсоюзами обзавелись 240 заведений, хотя начальство увольняет активистов и даже закрывает "мятежные" подразделения. Все это может переломить тенденцию ослабления профсоюзов. Если тридцать лет назад в них состояло более 20 процентов трудящихся, то сейчас - только 10



Плоды разочарования



Все больше американцев понимают, что среди истеблишмента у них нет искренних защитников. Согласно опросам, 64 процента граждан не хотят избрания Байдена на второй срок, почти такой же антирейтинг - 61 процент - у Трампа. 56 процентов граждан считают порочной двухпартийную систему. Прозрение имеет несколько следствий. По данным исследовательского центра "Пью Ресерч", положительно к социализму сейчас относятся 36 процентов американцев, а среди граждан до 50 лет таковых больше 40

процентов. Параллельно идет разочарование в капитализме. Отвечая на вопрос "Какая система лучше удовлетворяет потребности людей в еде, здравоохранении, жилье?", социализм выбрали 38 процентов, а

капитализм - только 18 Даже среди молодых избирателей-республиканцев в симпатиях к капитализму признаются меньше половины респондентов.



Это увеличивает популярность прогрессивных сил. Кандидаты движения "Демократические социалисты Америки" (ДСА) по итогам ноябрьских выборов прошли в городской совет Лос-Анджелеса, ассамблею штатов Висконсин, Пенсильвания, Колорадо, Нью-Йорк. Инициативы ДСА имеют большой резонанс. Среди них - создание союзов арендаторов жилья, поддержка забастовок учителей, законопроект конгрессмена Рашиды Тлаиб об общественных банках с минимальными процентными ставками. Вдвое выросла за последний год численность Компартии США. Как и ДСА, коммунисты учитывают реалии

политической системы. Победа демократов в 2020 году, подчеркивают они, расширила пространство для борьбы, что выразилось в возросших возможностях для рабочих объединяться в профсоюзы и бороться за справедливость. Другое дело - республиканцы, которые, по мнению коммунистов, приобретают откровенно фашистские черты. "Финансовый, военно-промышленный, энергетический секторы захватывают все больше богатства и власти за счет обнищания народа. Фашизм возрождается в условиях углубляющегося кризиса

капитализма, его цель - сохранить полный контроль над рабочим классом для получения максимальной прибыли и мирового господства", - говорится в заявлении Компартии. Единственное, что может остановить угрозу, - массовое движение, объединяющее рабочие и общественные организации.



Растет классовая сознательность трудящихся. По данным бюро трудовой статистики, в январе - октябре бастовали 66 тыс. человек - почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Однако федеральный орган включает в отчеты лишь предприятия с числом работников более 1 тыс., поэтому реальный размах борьбы шире. Например, Корнеллский университет насчитал с начала года 316 забастовок.

Крупнейшими выступлениями осени стали забастовки 15 тыс. медсестер в Миннесоте, 6 тыс. учителей в Сиэтле, 1,2 тыс. рабочих сталелитейного завода в Индиане. Протестовали соцработники Пенсильвании, работники автозаводов в Висконсине и Айове, сотрудники складов компании "Амазон" в Иллинойсе, Калифорнии и Миннесоте. Проблемы у всех схожие - тающие из-за инфляции зарплаты, перегрузки, отсутствие нормальных условий работы, массовые сокращения. И все это - на фоне растущих прибылей

начальства. Например, гендиректор "Амазона" Энди Джесси получил в прошлом году бонусы на сумму 213 млн долл., более 4 млн долл. компания потратила на консультантов по борьбе с профсоюзами.

В ближайшее время США может охватить первая за тридцать лет общенациональная забастовка железнодорожников. За последние годы численность работников отрасли сокращена на треть, что вызвало

увеличение нагрузок. Людей штрафуют по малейшему поводу, в том числе за невыход по болезни. При этом крупнейшие железнодорожные компании - принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету BNSF и Union

Pacific - получают рекордные барыши. Начиная с 2010 года акционерам выплачены дивиденды в размере 196 млрд долл. Помимо роста зарплаты, рабочие требуют введения больничных дней, увеличения оплачиваемых отпусков и прекращения увольнений.



Любопытно недавнее высказывание профессора Техасского университета Джеймса Гэлбрейта. Он призвал поднять минимальную зарплату и ввести контроль цен, утверждая, что альтернативой будут "вилы, анархия и гражданская война". Но такое прозрение посещает не всех. Буржуазия предпочитает и дальше испытывать терпение народа.



Сергей Кожемякин Источник - gazeta-pravda.ru

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