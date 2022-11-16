Количество не перейдет в качество: о новой численности населения Земли, - Михаил Делягин

12:19 18.11.2022

Население Земли официально перевалило отметку в восемь миллиардов человек. По просьбе ИА KrasnodarMedia ситуацию прокомментировал известный экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин. Госдеятель отметил плюсы этого события, а также риски, которое оно несет.



- Новая отметка численности населения означает рост потенциальных производительных сил, рост потенциальных возможностей человечества. К сожалению, мы эти возможности используем крайне плохо.



Но все же это хорошая новость. Ведь при разумном использовании ресурсов земля может прокормить и второе большее количество людей.



С другой стороны - это создает угрозу. Представители глобальных спекулятивных финансовых кругов Запада не хотят рационально использовать ресурсы нашей планеты и заинтересованы в сокращении численности населения. Ведь чем однородней, проще и меньше население, тем удобнее им управлять определенной группе.



Западные глобальные элиты будут использовать факт роста населения для оправдания своей политики по уничтожению людей разными методами: начиная от использования биологического оружия, замаскированного под естественные мировые эпидемии, и заканчивая организацией тех или иных глобальных финансовых кризисов и климатических катастроф.



К сожалению, говорить о том, что вместе с количественными изменениями населения на планете происходят и качественные - не приходится. С 60-х годов у нас идет деградация интеллектуального уровня и организационной структуры самой развитой части человечества.



Поэтому сейчас происходит процесс смены мирового гегемона. Но, скорее всего, Востоку, в широком смысле этого слова, не удастся справиться с той функцией которую выполнял Запад - речь о развитии производственных и творческих сил. Я думаю, у нас впереди достаточно сложное время, когда будет происходить смена лидерства, но само оно будет расщеплено. Лидерство в духовных и творческих процессах перейдет Востоку, а доминирование в финансовой сфере останется за Западом.