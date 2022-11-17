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Джо Байден – Си Цзиньпин: личная встреча ничего не меняет в отношениях сверхдержав, - В.Пироженко
13:47 18.11.2022

Конфликт неизбежен
17.11.22
Перед саммитом G20 на Бали прошла личная встреча председателя Си Цзиньпина и президента США Дж. Байдена. Итоги встречи показали, что в отношениях сохраняется главная причина противостояния – сдерживание КНР в русле курса США на сохранение мировой гегемонии и решимость Китая не уступить в противоборстве.

Стороны остались на прежних позициях по всем принципиальным вопросам.

Байден на словах подтвердил обязательства США в отношении Китая в виде "пяти нет": не стремиться к новой холодной войне; не стремиться к изменению системы Китая; не направлять проамериканские альянсы против Китая; не поддерживать "независимость Тайваня"; не вступать в конфликт с Китаем. Список был расширен за счет обещания американцев не стремиться к обрыву всех торговых связей и цепочек промышленных поставок с участием Китая, не сдерживать экономическое развитие КНР.

Си Цзиньпин зафиксировал позицию китайской стороны:

– тайваньский вопрос – это фундамент всех основных интересов Китая, он связан с территориальной целостностью КНР и является первой красной линией, пересекать которую недопустимо;

– Китай и США идут разными путями; США – по капиталистическому пути, Китай развивает социализм. Жизненно важно признать и уважать эти различия;

– дилемма, которую навязывают США ("демократия против авторитаризма") является ложной. В США есть демократия в американском стиле, в Китае – в китайском. "Ни одна из сторон не должна пытаться переделать другую по своему образу и подобию или стремиться изменить или даже подорвать систему другой. Обе соответствуют своим национальным условиям". Председатель КНР определил политическую модель своей страны как "целостную демократию".

На Бали президент США снова лез во внутренние дела КНР: "Я не думаю, что существует какая-либо неизбежность в отношении попытки вторжения Китая на Тайвань… Я ясно дал понять, что мы хотим видеть, как проблемы через пролив решаются мирным путем, до этого (до вооруженного конфликта. – В.П.) никогда не должно дойти". Байден заявил, что никаких изменений в политике США по отношению к Тайваню не произошло, но это означает продолжение Вашингтоном политики провоцирования тайваньского кризиса.

Согласно отчету Белого дома о встрече глав двух государств, Байден "выразил обеспокоенность действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также правами человека в более широком смысле". Это прямая претензия на изменение политического строя КНР.

На встрече Байден обвинил китайскую сторону в государственном вмешательстве в частные рынки, что противоречит обещанию "не сдерживать экономическое развитие Китая". Тем более смехотворно это обещание на фоне американской практики использования доллара для политического давления на конкурентов, воровства российских валютных резервов, вытеснения России с газового рынка Европы путем подрыва газопроводов, запрета на участие китайских фирм в ряде высокотехнологичных секторов экономики США.

Лицемерной выглядит озабоченность американской стороны ядерной программой КНДР, в частности серией недавних испытаний баллистических ракет. Байден пошел даже на шантаж Пекина, заявив, что, если Китаю не удастся убедить Северную Корею прекратить подобные испытания, США предпримут "определенные оборонительные действия". Обозреватели в США расценили это как "четкий сигнал": "Если Китай не сможет обуздать агрессию Северной Кореи, Пекин может ожидать, что Соединенные Штаты переместят больше военных активов в западную часть Тихого океана и сохранят еще большее присутствие на морском заднем дворе Китая".

Что касается украинского кризиса, Си Цзиньпин высказался за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной и выразил надежду, что США, НАТО и ЕС начнут всеобъемлющий диалог с Россией. Байдена же интересовало лишь то, чтобы Китай воздерживался от продаж оружия России.

Касаясь в целом двусторонних отношений, президент США пообещал продолжать активно конкурировать с КНР, но так, чтобы это не переросло в конфликт. Однако конфликт неизбежен.

У Чжэнлун, старший научный сотрудник Китайского фонда международных исследований, отмечает, что недавно принятая в США Стратегия национальной безопасности нацелена на подавление развития Китая в политике, экономике, технологиях, в военной области. Для США понятие "конкуренция" с Китаем означает создание "агрессивной боевой обстановки, а не здоровой конкуренции".

В КНР не питают никаких иллюзий относительно действительных намерений США. Председатель КНР говорит: "Вместо того, чтобы говорить одно, а действовать по-другому, США должны выполнять свои обязательства конкретными действиями".

Китайские аналитики констатируют, что ответственность за обострение напряженности несут именно США, поскольку их стратегия "конкуренции", а фактически конфронтации подорвала суверенитет Китая в таких чувствительных вопросах, как отношения с Тайванем и развитие КНР в области науки и технологий, особенно в полупроводниковой промышленности. Цзинь Канжонг, замдекана Школы международных исследований Китайского народного университета, считает, что "США будут продолжать провоцировать Китай по тайваньскому вопросу".

Виктор Пироженко

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668768420


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