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Таиланд-Россия-ЕАЭС: взаимное притяжение, - А.Балиев
14:50 18.11.2022

Формирование стратегического российско-азиатского партнерства ускоряется
Алексей Балиев
16.11.2022
Таиланд-Россия-ЕАЭС: взаимное притяжение
Чрезвычайный и полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават на днях заявил, что обе стороны готовы заключить бессрочное соглашение по зоне свободной торговли ЕАЭС и Таиланда, которое намечено подписать не позже первого полугодия 2023 года.

Значимость этого события для современной внешнеэкономической политики России чрезвычайно трудно переоценить. Таиланд, во-первых, не присоединяется к санкциям Запада против России и Белоруссии. Во-вторых, это один из "индустриальных драконов" Азии: страна в растущем объеме экспортирует в ЕАЭС, в том числе в Россию, высокотехнологичную продукцию: электронику, телекоммуникационные технологии, продукцию машиностроения, те же комплектующие и запчасти для грузовых и легковых авто и др.

В условиях санкционного давления на РФ, таиландская продукция способна частично компенсировать поставки этих товаров из стран Запада, почти прекратившиеся с весны этого года.

Так, по оценкам Торгово-промышленный палаты и ряда бизнес-ассоциаций РФ, поставки из Таиланда в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией-ЕАЭС могут заменить, от четверти до трети объема комплектующих и запчастей для российского машиностроения, который уже не поставляется с Запада.

К тому же, Таиланд - крупный мировой экспортер товаров текстильной и химической отраслей, продуктов рыбного промысла, субтропического и тропического земледелия, риса…

Примечательно мнение министра экономического развития и торговли РФ Максима Решетникова, высказанное на форуме министров торговли стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в таиландской столице Бангкоке: "...Таиланд обладает очень мощной промышленностью, например, по производству автомобилей и автомобильных компонентов. Это то, в чем мы объективно нуждаемся, это и возможность развития совместных производств в данной отрасли". В Таиланде же, по словам министра, востребован широкий ассортимент продукции российских металлургии, АПК, промышленных, транспортных, энергетических технологий. Соответственно, он заинтересован в совместных инвестициях в эти таиландские отрасли.

На днях, по данным Россельхознадзора, таиландская сторона подтвердила свою заинтересованность в увеличении импорта из России мясной продукции, включая продукты птицеводства. В настоящее время стороны уточняют вопросы юридического сопровождения этих поставок, совместного контроля качества и потребительской безопасности продукции. Объемы же ее экспорта из РФ в Таиланд за последние 5 лет увеличились почти в полтора раза.

Что же касается зоны свободной торговли, о формировании которой заявил таиландский посол в РФ, - это взаимные поставки большей части товаров без экспортно-импортных пошлин и других ограничений. Что, безусловно, будет способствовать развитию дальнейших взаимовыгодных торгово-экономических взаимосвязей.

Особо отмечены г-ном послом планы Таиланда продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Россией и в военно-технической сфере, налаженное еще в начале 2010-х. Это поставки из РФ вертолетной техники, ряда видов бронетехники, средств ПВО, комплектующих к этой продукции.

В целом к концу 2023 года в рамках зоны свободной торговли обе страны планируют увеличить, по информации таиландского дипломата, взаимный товарооборот "как минимум, до 10 млрд долл. в год" в более чем в 10-ти отраслях.. Что ж, рост запланирован рекордный, если учесть, что в 2021 году этот показатель едва достигал 3 млрд долл.

Таиландский посол уверен, что зона свободной торговли с РФ-ЕАЭС "будет также стимулом для развития сотрудничества между бизнес-структурами обеих сторон". Прямо скажем, инвестиционное партнерство РФ и Таиланда пока не отличается рекордными показателями. Наиболее крупные таиландские инвестиции в РФ вложены в создание лишь молочного комплекса в Рязанской области и в предприятия по переработке мясного сырья (в том числе мяса птицы) в Ленинградской области. В свою очередь, российский бизнес в Таиланде инвестирует в развитие туристической инфраструктуры, телекоммуникационных и биотехнологий, в ювелирную отрасль и пищепром.

Примечательно и то, что, по данным Amazing Thailand Workshop, с декабря с.г. в Таиланде можно будет осуществлять платежи российской банковской картой "Мир". Что весьма важно и для российских туристов, давно "освоивших" эту страну.

По тем же данным, Таиланд по итогам текущего года примет до 250 тыс. туристов из России: это 5-е место в международном турпотоке в эту страну.

Впрочем, влияние зоны свободной торговли с Таиландом на обоюдные взаимосвязи вполне может иметь и косвенный, притом бессрочный политико-экономический эффект. Имеется ввиду возможное участие России в сооружении межокеанского - между Индийском и Тихим океанами - канала, всего лишь в 130-140 км, через узкий перешеек Кра на юге Таиланда (вблизи границ Таиланда с Мьянмой и Малайзией). Этому проекту уже свыше 200 лет (!). Но по сей день китайские и западные профильные компании нарушают, в основном по политическим причинам, договоренности с Бангкоком о его реализации. Намекая на то, чтобы Таиланд отказался от суверенитета на этой артерии наподобие британско-французского контроля с 1880-х на Суэцком канале и на примыкающем к нему побережье - до 1956 года...

Между тем "транстаиландский" канал почти на треть сократил бы расстояние перевозок между странами Европы, Африки, Западной и Южной Азии, с одной стороны, и странами Индокитая и Дальнего Востока - с другой. Соответственно, сократил бы, по предварительным экспертным оценкам, на 15-20% суммарные расходы по трансокеанским перевозкам. По экспертной оценке российского агентства "Регнум", речь идет об "азиатском "эквиваленте" Суэцкого или Панамского каналов, который помог бы сэкономить в межокеанском плавании не менее 1200 километров или два-три дня пути. Минуя отдаленный, узкий, перегруженный и опасный с точки зрения пиратства пролив Малакка между Западной Малайзией и индонезийской Суматрой.

Наконец, та же водная артерия географически продолжит евроазиатский транзитный коридор "Север-Юг", в котором участвуют, наряду с Россией, Азербайджан, Иран, Оман, Индия, а с этого года и Бангладеш.

Кстати, еще на далекий 1914 год были намечены переговоры Сиама (тогдашнее название Таиланда) с Российской империей по ее участию в сооружении этого же канала. Но сотрудничество не состоялось ввиду Первой мировой войны и известных последующих событий в России. В дальнейшем обе стороны к тому проекту уже не возвращались. К тому же Таиланд, как известно, проводил в 1950-х-середине 80-х гг. проамериканскую внешнюю политику, поддерживал агрессию США в Индокитае. В дальнейшем планировалось построить эту артерию с участием Австралии, Китая, США. Но с условием, как было сказано выше, вывода канала из-под юрисдикции Таиланда (или - передачи канала в управление международной компании с таиландским участием). С этим подходом в Бангкоке не могут согласиться.

Словом, создание зоны свободной торговли России и ЕАЭС с Таиландом вполне может стать своего рода, прологом для полномасштабного стратегического партнерства Евразийского союза с этой страной.

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668772200


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