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Конфликт в Украине несет глобальные последствия для Центральной Азии, - нагнетает евро-министр Боррель в Самарканде
16:07 18.11.2022

В Самарканде 17 ноября состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского союза, передает "Газеты.uz".

Руководители обсудили перспективы развития взаимодействия между двумя регионами в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, экологической и социально-культурной сферах.

От ЕС во встрече участвовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По итогам встречи он выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что роль Центральной Азии становится все более значимой в глобальной политике и экономике.

"Еще несколько лет назад, говоря о Центральной Азии, возможно, мы сказали бы, что ее нигде [в мировой повестке] нет. Но сегодня Центральная Азия повсюду. Потому что этот регион становится все более и более уважаемой частью мира - на полпути между Европой и Азией. Место, где мы должны приложить большие усилия для создания инфраструктуры, необходимой для связи двух континентов. Это было верно вчера и гораздо более верно сегодня, в свете войны России против Украины", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Он напомнил, что в предыдущий раз министры иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС встречались год назад в Душанбе.

"С нашей последний встречи мир сильно изменился. И изменился не в лучшую сторону, - сказал глава европейской дипломатии. - Российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия для Европейского союза, а также для Центральной Азии. Мы оба непосредственно затронуты ударной волной, которую вызвала война".

"Но если мы хотим сохранить кооперацию, торговать, бороться с изменением климата, контролировать незаконный оборот наркотиков и организованную преступность по всему миру, нам нужно больше сотрудничества, больше сплоченности", - призвал Жозеп Боррель.

"Война России против Украины - это нарушение международного правопорядка. Так что теперь нам предстоит столкнуться с гораздо более опасным, чем прежде, миром. И единственный способ противостоять этой опасности - больше и лучше сотрудничать. И это, пожалуй, самое главное на сегодня", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Глава европейской дипломатии обратился также к теме Афганистана.

"В прошлом году все говорили об Афганистане, он был главной темой. Сегодня Афганистан больше не фигурирует на первых страницах прессы. Но он все еще существует", - напомнил Жозеп Боррель.

Отказ "Талибана" выполнить свои обязательства по инклюзивному политическому процессу, обеспечить базовые права женщин, девочек и национальных меньшинств бросают тень на весь регион, подчеркнул дипломат. "При этом терроризм и организованная преступность растут, и вы можете видеть влияние этого и на ваши страны. И, что наиболее важно для вас, в странах региона много беженцев в приграничных с Афганистаном районах", - добавил он.

Жозеп Боррель напомнил, что ЕС предоставил 400 млн евро за последние четыре года афганскому народу.

"Мы говорили очень подробно обо всех этих проблемах, включая постпандемическое восстановление и климатическую ситуацию, около 3 часов, - подытожил дипломат. - И это заставляет нас сильнее ценить наши отношения".

"ЕС продолжит способствовать безопасности границ в Центральной Азии в рамках нашей долгосрочной программы содействия Евросоюза управления границами", - сказал он.

"Мы также готовы поддержать страны региона в борьбе с проблемой дезинформации, которая стремится подорвать стабильность на местах, в информационной среде", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Он вновь анонсировал конференцию по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии 18 ноября, на которой Евросоюз, как ожидается, предложит странам региона конкретные проекты в области воды и энергетики, цифровизации и транспорта.

В завершении своей речи глава европейской дипломатии приветствовал продление черноморской зерновой сделки по безопасному вывозу из портов Украины зерна. Об этом сегодня днем также заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что сделка продлевается еще на 120 дней.

"Еда никогда не должна использоваться в качестве оружия в войне. Спасибо ООН и Турции за то, что она продолжает содействовать этой инициативе", - заключил Боррель.

Источник - centralasia.media
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