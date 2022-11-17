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|В Узбекистане официально зарегистрированы первые криптомагазины
16:10 18.11.2022
В Узбекистане официально зарегистрировали первых два криптомагазина
В Узбекистане официально зарегистрировали первых два криптомагазина, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Национального агентства перспективных проектов (НАПП).
"В Узбекистане выданы первые лицензии на осуществление деятельности криптомагазинов Crypto Trade NET и Crypto Market. Они призваны обеспечить облегченный доступ гражданам в покупке или продаже криптоактивов", – отметили в Агентстве.
В НАПП заявили, что Узбекистан на сегодня является одной из немногих стран мира, имеющих сформированную нормативно-правовую базу по регулированию оборота криптоактивов. В результате Crypto Trade NET и Crypto Market стали первыми криптомагазинами на пространстве СНГ и Центральной Азии.
Ранее мы писали, что майнинг (процесс добычи криптовалюты) на территории Узбекистана может осуществляться исключительно юридическим лицом с использованием электроэнергии, произведенной солнечной фотоэлектрической станцией. Данные нормы были утверждены в середине этого года.
В случае использования электроэнергии с подключением к единой электроэнергетической системе:
плата за потребленную электроэнергию осуществляется с применением повышающего коэффициента в размере 2 к установленному тарифу;
за потребление электроэнергии в пиковый период к соответствующим тарифам применяются надбавки, устанавливаемые Кабинетом Министров;
учет потребленной электроэнергии ведется с установкой отдельного прибора учета.