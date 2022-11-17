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Си Цзиньпин толкнул программную речь на саммите АТЭС в Бангкоке (кратко суть)
17:19 18.11.2022

Си Цзиньпин принял участие в саммите АТЭС и выступил с важной речью

18 ноября в первой половине дня по местному времени в столице Таиланда Бангкоке в Национальном конференц-центре состоялась 29-я неформальная встреча лидеров экономик-участниц АТЭС, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в ней участие и выступил с важной речью на тему "В духе солидарности и ответственности формировать сообщество единой судьбы АТР" (полный текст публикуется отдельно).

Перед началом мероприятия главу Китая тепло встретил Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

В своей речи Си Цзиньпин отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион – наш общий дом и локомотив мирового экономического роста. Бурное региональное экономическое сотрудничество за минувшие десятилетия по праву считается "чудом АТР". И концепция сотрудничества давно уже глубоко укоренилась в сердцах народов региона. Сегодня мир снова оказался на перепутье, заметно возрос статус и роль АТР. В новых реалиях нам важно найти в себе силу и направить совместные усилия на построение сообщества единой судьбы АТР и достижение новых успехов в региональном сотрудничестве.

Си Цзиньпин выдвинул следующие соображения.

Во-первых, отстаивать мировую справедливость, поддерживать мир и стабильность в АТР. Экономика АТР сохраняла высокие темпы роста за прошедшие десятилетия. Важным опытом назову взаимное уважение, консолидацию сотрудничества, настрой на урегулирование проблем посредством консультаций и поиск общих интересов. Важно придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность каждой страны, не вмешиваться во внутренние дела других, уважать самостоятельный путь развития и социальный строй. Необходимо уделять должное внимание рациональным озабоченностям всех стран в области безопасности, урегулировать межгосударственные разногласия и споры путем диалога и консультаций. Нам следует принимать активное участие в глобальном управлении, продвигать международный порядок в более справедливом и рациональном направлении, чтобы обеспечить мир и стабильность как в АТР, так и во всем мире.

Во-вторых, в духе открытости и инклюзивности добиваться всеобщей зажиточности в АТР. Целесообразно придерживаться открытого регионализма, активизировать гармонизацию макроэкономической политики, выстраивать более устойчивые производственно–поставочные цепочки в регионе, содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, планомерно продвигать региональный интеграционный процесс, ускорять создание зоны свободной торговли высокого уровня в АТР. Считаю важным осуществлять развитие во имя народа и с опорой на него, обеспечивать его доступ к плодам развития, способствовать всеобщей зажиточности всех народов АТР. Китай готов со всеми партнерами в полном объеме и на высоком уровне реализовать Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, продолжать работу по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве и Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики в интересах интегрированного развития в регионе. Прорабатывается возможность проведения в следующем году третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", чтобы придать новый импульс развитию и процветанию в АТР и в мире в целом.

В-третьих, следовать зеленой и низкоуглеродной повестке во имя чистого и красивого АТР. Необходимо укреплять технико-экономическое сотрудничество, активизировать синергию цифровизации и зеленого развития, продвигать трансформацию и оптимизацию энергоресурсов, структур производства и потребления, содействовать зеленому социально-экономическому развитию. Китайская сторона готова оказывать содействие в реализации "Бангкокских целей по экономике BCG" в целях скоординированного продвижения охраны окружающей среды и социального развития. Рассчитываем на активное участие стран АТР в Инициативе по глобальному развитию, чтобы укреплять практическое сотрудничество в сферах ликвидации бедности, продовольствия, энергетики и здравоохранения.

В-четвертых, в духе единой судьбой сплотить страны АТР. Мы должны со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы рассматривать сотрудничество в рамках АТР, поддерживать ведущую роль АТЭС в процессе регионального сотрудничества, придерживаться верного курса взаимодействия. Важно следовать целям и принципам АТЭС, постоянно углублять партнерство, основанное на взаимодоверии, инклюзивности, сотрудничестве и общем выигрыше, развивать дух "большой азиатско-тихоокеанской семьи", укреплять солидарность и взаимовыручку в интересах формирования сообщества единой судьбы АТР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в прошлом месяце успешно состоялся 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, который определил основные векторы развития Китая на ближайший и последующий период. Китай готов со всеми партнерами на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды добиться мирного сосуществования и совместного процветания. Будем неуклонно расширять открытость внешнему миру в более крупных масштабах, в большем количестве сфер и в более глубокой степени, следовать пути китайской модернизации, формировать новую структуру открытой экономики на более высоком уровне, продолжая делиться возможностями развития Китая со всем миром, в первую очередь со странами АТР.

В заключение Си Цзиньпин отметил, что Тайская пословица гласит: "Вы получите то, что посеете". Посеяв семена Путраджайских ориентиров развития АТЭС, мы должны лелеять ростки и возрастить сады всеобщего процветания в АТР.

Саммит прошел на тему "Открытость, Соединенность, Баланс" под председательством Премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча.

Вечером 17 ноября Си Цзиньпин и супруга Пэн Лиюань приняли участие в официальном обеде в честь открытия саммита АТЭС.

В мероприятиях принял участие Ван И.

Источник - dknews.kz
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