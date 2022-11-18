Узбекистанка Светлана Осипова стала чемпионкой мира по таэквондо

19:01 18.11.2022

На чемпионате мира по таэквондо в Мексике узбекистанка Светлана Осипова завоевала золотую медаль и стала первой таэквондисткой страны, выигравшей мировое первенство. Ранее Никита Рафалович и Феруза Содикова завоевали бронзовые медали.



На чемпионате мира по таэквондо в Мексике спортсменка из Узбекистана Светлана Осипова завоевала золотую медаль и вошла в историю как первая таэквондистка страны, выигравшая мировое первенство, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.



Выступая 18 ноября в весовой категории свыше 73 кг, в финальном поединке Осипова победила таэквондистку из Израиля Дану Арзан.



16 ноября представители сборной Узбекистана Никита Рафалович (-87 кг) и Феруза Содикова (-62 кг) завоевали бронзовые медали.



НОК напоминает, что в последний раз сборная выигрывала медаль на чемпионате мира 2017 года в Республике Корея.



Для Никиты Рафаловича бронза ЧМ является третьей, для Ферузы Содиковой - первой. В новом весе у Рафаловича это первая медаль. До этого он становился обладателем двух серебряных наград в весовой категории до 74 кг.