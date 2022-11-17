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УзбПарламент единогласно ратифицировал пограничный договор с Кыргызстаном
19:03 18.11.2022

Сенат единогласно одобрил законы по границе с Кыргызстаном
Сенаторы Узбекистана единогласно одобрили ратификацию договора об отдельных участках узбекско-кыргызской границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Документы направляются на подписание президенту.
Сегодня, 19:56 Политика
Сенат Олий Мажлиса на 35-м пленарном заседании в пятницу одобрил законы о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы и Соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.

Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов, как и ранее премьер-министр Абдулла Арипов в выступлении в Законодательной палате, отметил открытую и прагматичную внешнюю политику президента Шавката Мирзиеева с зарубежными странами.

Он подчеркнул, что за последние годы создана совершенно новая атмосфера политического доверия с соседними странами, достигнут прорыв в решении многих проблемных вопросов, которые в прошлом создавали препятствия на пути взаимного сближения государств региона во имя достижения общих интересов.

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Равшанбек Алимов отметит, что несмотря на рост товарооборота и сотрудничества с Кыргызстаном, остаются нерешенными вопросы границ и управления водами трансграничных рек. По его мнению, эти два закона создадут системную и правовую основу для решения существующих проблем.

Сенатор отметил, что закон об отдельных участках госграницы предусматривает согласование ранее несогласованных 35 участков общей протяженностью 302,29 км.

Узбекистан получает территорию Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища 4957 га и дополнительно 19,5 га для обслуживания и охраны плотины. Взамен Кыргызстану передаются 1019 га пастбищных земель на участке Ташахур в Кургантепинском районе Андижанской области.

Управлять водохранилищем будут совместно две страны, то есть теперь и граждане Кыргызстана смогут использовать его в определенных целях (ловля рыбы, сельское хозяйство, выращивание риса и т. п).

"Кроме того, в договоре предусматривается следующее. Во-первых, до тех пор, пока не будут полностью завершены демаркационные работы на некоторых участках узбекско-кыргызской границы, контроль и охрана за границей будет осуществляться по границам фактического землепользования. Во-вторых, механизм совместного управления водными ресурсами Андижанским (Кемпир-Абадским) водохранилищем будет регулироваться отдельным межправительственным соглашением. В-третьих, запрещается устанавливать вокруг „кольца" водохранилища инженерно-технические сооружения", - отметил он.

Кроме того, согласно договору, узбекская сторона компенсирует Кыргызстану земельные участки, выделенные под строительство Касансайского (Орто-Токайского) водохранилища и недостроенного канала на левом берегу Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.

В свою очередь, Кыргызстан берет на себя обязательства, что не будет строить гидротехнические и другие сооружения, препятствующие естественному течению реки Гавасай, и не допустит технического загрязнения воды реки.

О том, какие еще территории передаются соседней стране, подробно объяснял премьер-министр Абдулла Арипов. Тексты законопроектов до настоящего времени не публиковались.

Второе соглашение между правительствами стран предусматривает создание комиссии по совместному управлению водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.

В обсуждении законов приняли участие сенаторы из Андижанской и Наманганской областей, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов и хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров. Все выступили за принятие документов.

Сенаторы одобрили оба закона единогласно, никто не выступил против и никто не воздержался. Председатель Сената Танзила Нарбаева назвала документы "историческими".

"Эти договоренности одинаково выгодны соседней кыргызской стороне. Верю, что ратификация этих законов послужит прочной правовой основой для положительного решения многолетних проблемных и спорных вопросов, дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами, дальнейшего сближения братских узбекского и кыргызского народов", - заявила она.

Теперь документы должен подписать президент Узбекистана.

Днем ранее ратификацию документов одобрил парламент Кыргызстана. За договор об отдельных участках кыргызско-узбекской границы в третьем чтении проголосовали 64 депутата, против - 19. Принятие соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища поддержали 65 депутатов, против выступили 18.

"Газета.uz" подробнее рассказывала о деталях по обмену территориями между Узбекистаном и Кыргызстаном. Глава правительства сообщал, что планирует переселить около 130 семей, проживающих на границе с Кыргызстаном, из-за предстоящего изменения границ двух стран. На компенсационные выплаты выделят 50 млрд сумов (около 4,5 млн долларов) - в среднем по 384,6 млн сумов на семью.

Источник - gazeta.uz
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