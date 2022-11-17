Путин открыл свой официальный телеграм-канал. Языком почесать

19:39 18.11.2022

ЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ



Президент РФ Владимир Путин, с целью информирования населения России о своей деятельности и установления обратной информативной связи с гражданами, открыл свой официальный Телеграм-канал.



Подписаться на на Телеграм-канал Владимира Путина может любой желающий. В настоящее время там уже около миллиона подписчиков. Чтобы стать подписчиком Телеграм-канала российского президента, нужно подать официальную заявку.



Ранее Общественная служба новостей сообщала, что президент выступил с поддержкой предложения по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, в частности пенсионеров.



До этого тема уже обсуждалась на совещании президента с членами правительства. О ней говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он выступил с предложением распространить применение процедуры внесудебного банкротства на граждан, с которых принудительно взыскивается задолженность более семи лет.



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