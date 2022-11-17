Первый ЧМ по футболу в мусульманской стране начинается не без проблем

20:11 18.11.2022 17.11.2022

Мундиаль в Катаре не устраивает западные СМИ из-за эксплуатации дешевого труда и малодоступного пива

Данила Моисеев



К постройке объектов для проведения чемпионата мира в Катаре отнеслись максимально ответственно.

20 ноября в Катаре стартует 22-й Чемпионат мира по футболу. Событие поистине уникальное, поскольку соревнование проводится в ноябре-декабре, а не летом, практически в пустыне и в стране с довольно строгими нравами и определенными проблемами в сфере прав человека. С этим приходится считаться, равно как и с гибелью строителей, приехавших из небогатых стран Азии или не получивших полагающиеся им зарплаты, а также с проблемами с доступом к пиву футбольных фанатов и нежеланием потакать сексуальным меньшинствам. Чемпионат мира уже стал скандальным по нефутбольным причинам, даже не начавшись.



Первая игра на мундиале состоится в воскресенье: команда Катара сразится с Эквадором. Для выходцев с Персидского залива это первое выступление сборной на подобном уровне. Этому достижению футболисты обязаны статусом организатора турнира. По традиции, сборная-хозяйка турнир и открывает.



Впервые в истории ЧМ судить матчи будут женщины. Причем сразу три главных арбитра: Есими Ямасита из Японии, Салима Мукансанга из Руанды и Стефани Фраппар из Франции. Ассистировать им будут тоже представительницы их же пола.



Чемпионат мира принес необычные нововведения футболистам. Хотя бы потому, что им приходится играть по весьма необычному графику. Если раньше финальные стадии крупных турниров национальных сборных проводились летом, после основного "клубного" сезона, то теперь ситуация изменилась: футболисты вынуждены начать сезон в своем клубе, и посреди сезона на долгое время переодеться в форму национальной сборной, чтобы принять участие на Чемпионате мира. Впрочем, весьма вероятно, что на качестве игры это может сказаться даже положительно: ведь играть футболисты будут, что называется, на пике физической формы, а не уставшими в конце сезона, как это происходит обычно.



Правда, столпам клубного футбола, таким как тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, это явно не нравится: они недовольны тем, что после ЧМ к ним в клуб вернутся уже уставшие футболисты, которым, тем не менее, придется играть снова. В итоге концовка клубного футбола может выдаться не столь яркой и содержательной, сетуют они.



Как же новая практика отразится на уровне самого ЧМ и 32 сборных-участниц, еще предстоит увидеть. Среди сборных команд, к сожалению, нет России. Напомним, после начала конфликта с Украиной российской сборной даже не дали доиграть стыковые матчи с Польшей, поскольку ФИФА и УЕФА наложили запрет на участие российских клубов и сборной в международных турнирах.



Пока в целом больше внимания привлекают не столько футбольные, сколько организационные моменты ЧМ. Катар очень сильно критикуют СМИ и правозащитники. Вплоть до того, что этот ЧМ называют "плохим во всех отношениях". Во всяком случае, именно с таким заголовком вышла статья в газете Independent.



В ней утверждается, что Доха пытается заниматься тем, что называется, "отмыванием репутации с помощью спорта", что вообще стало популярным среди шейхов. Дескать, нелицеприятные моменты "смываются" в общественном сознании граждан всего мира после того, как богатые правители и бизнесмены щедро спонсируют футбольные клубы, такие как "Пари-Сен-Жермен" (ПСЖ) и "Манчестер Сити", или, как в случае с Катаром, организуют дорогостоящий турнир.



В кулуарах подготовки, действительно, происходили нелицеприятные вещи, связанные с некоторыми практиками в богатых странах Персидского залива в целом. Дешевый труд из таких стран как Пакистан, Индия, Бангладеш, Египет, Непал и Филиппины, эксплуатируется, а в обмен на недостижимые в родных странах зарплаты строители работают без передышки и не имеют социальных гарантий. При этом зачастую гибнут. По информации западных СМИ, число погибших строителей еще в 2021 году могло дойти до 6,5 тыс. Также "НГ" писала о случае забастовки 60 строителей, которым не выплачивали зарплату вовремя (см. номер от 22.08.22). Их арестовали и держали в тяжелых условиях, а некоторых депортировали.



Ряд сборных задумались о бойкоте ЧМ. Но, конечно, лишить своих самых талантливых футболистов главного события за четыре года никто не осмелился. Все ограничилось критикой.



Важной проблемой для стран Запада стало и негативное отношение в Катаре к представителям ЛГБТ-сообщества. Здесь неизбежно пришлось уступить строгим нравам мусульманской страны. Например, министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что сексуальные меньшинства должны уважать законы и порядки страны, которая принимает футбольных фанатов.



Другой проблемой, заботящей не столько меньшинство фанатов, сколько их большинство, является сложное отношение Катара к алкоголю. Власти страны еще в сентябре заявили, что попытки ввезти алкоголь среди фанатов будут пресекаться и наказываться. Пиво же продаваться все-таки будет, но по цене порядка 800 рублей за стакан. Но вопрос не только в цене: деньги у тех, кто смог приехать в Катар, точно имеются, а в том, что режим покупки алкогольного напитка будет особый. Его можно будет купить лишь в особых ларьках за пределами стадиона, причем продавать его будут не во время футбольных матчей, а до и после них.



Вдобавок к этому в Катаре отнюдь не везде можно вести съемку (одной датской съемочной группе уже чуть не сломали аппаратуру, за что властям пришлось извиняться), болельщикам-мужчинам не рекомендуется ходить чересчур раздетыми, например, в шортах, не говоря уже о женщинах. В общем, сюрпризов и конфликтов ценностных интересов у этого уникального ЧМ хватает. Остается надеяться, что это все-таки не помешает наслаждаться футбольным торжеством.



Тем более, что Катар подготовился весьма основательно: к соревнованию было построено шесть новых стадионов. Каждый из них обладает уникальным дизайном, и уже имеет свои планы на будущее. После ЧМ они будут реконструированы под другие нужды, либо просто уменьшены, а стадион "974" из грузовых контейнеров будет и вовсе разобран полностью. Вишенкой на торте среди стадионов является красавец "Лусаил", вмещающий 80 тыс. зрителей. Именно он примет финал Чемпионата мира, после чего будет переделан в помещения для торгового центра, школы, больницы и ресторанов. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668791460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года №1075

- Сенаторы одобрили ратификацию двух соглашений

- Крупнейший ж/д проект начали строить в Казахстане

- Аида Балаева: "Семья – это опора государства"

- Азат Перуашев принял участие в торжественном открытии новой линии Казахстанского завода металлоконструкций

- Кадровые перестановки

- Диалог о расширении стратегического партнерства с ЕС углубляется

- О результатах спецоперации КНБ

- Рабочий график главы государства

