Средний класс в Казахстане сократился в два раза?

00:12 19.11.2022 СРЕДНИЙ КЛАСС В КАЗАХСТАНЕ СОКРАТИЛСЯ В ДВА РАЗА?

16 ноября в Астане состоялся Форум стратегических инициатив CSI-2022, посвященный перспективам развития экономики и технологий в Казахстане. Одной из главных тем обсуждения стала судьба казахстанского среднего класса. Похоже, что давняя мечта Нурсултана Назарбаева сформировать в обществе государствообразующую прослойку обеспеченных граждан в наши дни становится несбыточной: в 2019 году эксперты относили к среднему классу РК лишь около 15% населения. Эта прослойка продолжит ужиматься и дальше, считает старший партнер консалтинговой компании CSI Олжас Худайбергенов.



Опора государства

После "ипотечного" кризиса 2008 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял, что стабильность в стране зависит от количества людей, относящихся к среднему классу. В формулировке Назарбаева, middle class по-казахстански – это люди, которые "имеют хорошо оплачиваемую работу, имеют дом, семью, средство передвижения, могут хорошо отдыхать, хорошо учить детей". На заседании партии "Нур Отан" в 2009 году первый президент утверждал, что прослойка middle class в РК составила 25-30% населения, и нужно увеличить ее до 50%.



Опора на средний класс не была простой декларацией. Годом ранее государство спасло от краха банк БТА, на тот момент – второй по количеству вкладчиков после "Халык банка". Власти Казахстана стремились уберечь от крушения банковскую систему в целом – и тем самым спасти сбережения среднего класса как основы государства.



Идею о значении среднего класса Нурсултан Назарбаев вновь высказал в апреле 2015 года на форуме "Жас Отана", молодежного крыла партии власти. "Это люди зажиточные, имеющие собственность, им есть что терять, им хаос не нужен. Вот этот средний класс будет основой государства, которая не даст ему на повороте резко повернуть телегу, чтобы она повернулась. И этот средний класс будет давить на власть, чтобы оно демократизировало, сделало либеральным страну – этого среднего класса должно быть как минимум 50%" – заявил первый президент Казахстана.



Как считать средний класс?

С тех пор в Казахстане появился второй президент, а мнения о развитии среднего класса в стране разделились. Ряд экспертов считают, что его численность упала в два раза, до 15% от всего населения. По другим оценкам средний класс по-прежнему составляет около 30%. Однако вопрос в том, кого относить к среднему классу, с какими мерками подходить к социологическим исчислениям. Не зря еще во времена Назарбаева в Казахстане был популярен анекдот: "Есть список журнала "Форбс" – и есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда. Если вас нет ни в одном из этих списков, значит, вы относитесь к казахстанскому среднему классу".



Сторонники релятивистского подхода относят к среднему классу всех казахстанцев, чьи доходы и образ жизни находятся ровно посередине между возможностями олигархов и малоимущих. Доля такого "арифметического" среднего класса в РК действительно будет колебаться от озвученных Назарбаевым 30% до искомых им же 50% от общего числа населения. Грубо говоря, это люди, владеющие собственным жильем (чаще всего – взятым в ипотеку) или арендующие квартиры. Их доходы позволяют оплачивать кредит или аренду, нормально питаться и обновлять гардероб без особого ущерба для кошелька.



Как утверждает директор группы исследовательских компаний Alvin Market и президент Казахстанской Ассоциации Профессиональных Исследователей Общественного Мнения и Рынка (КАПИОР) Наталья Оспанова, численность этой прослойки населения пока не поменялась. Но внутри нее происходят тревожные изменения, особенно на уровне нижнего слоя. Казахстанцы со средним достатком испытывают большие трудности из-за инфляции, которая с начала года достигла почти 19%.



"Если говорить о платежеспособном населении, о тех, кому хватает денег на покупку бытовой техники, и они могут позволить себе дорогостоящие товары, недвижимость, то эта аудитория практически не поменялась. Но у тех, кого мы относим к "среднему классу" на основании среднего дохода в Казахстане, кому по-прежнему хватает доходов на покупку питания и одежды. Однако покупка крупной бытовой техники может вызывать у них затруднения, уже возникают проблемы. Более того, сейчас уже треть казахстанцев тратит на продукты питания до 50% своих доходов", – отмечает эксперт.



Средний доход на домохозяйство в Казахстане составляет 185 тысяч тенге, это около $400. Если разложить этот показатель на четырех человек (состав среднестатистической семьи в РК), то на каждого члена семьи останется около $100. При этом аренда квартиры в крупных городах Казахстана, сопоставимая со средним платежом по ипотеке, составляет около $250 в месяц. Получается, что на 185 тысяч тенге среднестатистическая семья будет выживать, а не жить, и к среднему классу ее никак не отнесешь.



Поэтому при нынешнем соотношении доходов и расходов в стране к среднему классу правильнее относить тех людей, у кого есть собственная недвижимость, убеждена председатель АО "Отбасы банк" (бывший Жилстройсбербанк) Ляззат Ибрагимова.



Численность рантье в Казахстане – менее 700 тысяч

Эта логика вполне понятна. Недвижимость в Казахстане за 30 лет независимости осталась единственным гарантированным инструментом преумножения денег – все это время квадратный метр в стране неизменно дорожал. У человека, способного вложиться в недвижимость, есть свободные средства, что позволяет отнести его к среднему классу. Но с одной оговоркой – если у него в наличии есть две и более жилплощади. Если квартира одна, то она могла достаться владельцу в наследство от родителей. Либо жилплощадь была взята в ипотеку, которая "съедает" больше половины доходов собственника.



"По нашим данным, число домовладельцев в Казахстане на конец 2021 года составило 6,3 млн человек при численности населения более 19 млн. Это неплохая статистика, учитывая, что у нас около 10 млн экономически активного населения, из которых фактически 60% являются домовладельцами. Но стоит отметить, что на самом деле у большинства домовладельцев, у 5,6 млн это жилье является единственным. А двумя квартирами владеют 607 тыс. человек, которых мы и можем отнести к нашему "среднему классу"", – отметила Ляззат Ибрагимова, выступая на Форуме стратегических инициатив.



Разумеется, есть те, кто владеет тремя, четырьмя и пятью квартирами (84,3 тыс., 16,5 тыс. и 4,8 тыс. человек соответственно). Еще 2,8 тыс. человек владеют 6-7 квартирами. Кроме того, в Казахстане насчитывается 147 человек, имеющих в собственности 20 и более объектов недвижимости – но эти "рантье" явно выходят за рамки среднего класса.



Таким образом, если взять способность вкладываться в жилье с инвестиционными целями как квалифицирующий признак среднего класса, то этой способностью в Казахстане обладают меньше миллиона человек. С учетом среднего состава семьи в стране, это позволяет отнести к среднему классу меньше четверти домохозяйств в стране.



Если взглянуть на время, когда представители этой прослойки совершали покупки второй, третьей или четвертой, то выяснится, что большинство рантье в последний раз приобретали жилплощадь в 2015-2016-м годах. То есть не факт, что к настоящему моменту они сохранили прежнюю покупательскую способность.



"Белые воротнички" как основа среднего класса в Казахстане

С оценкой численности среднего класса в почти миллион человек солидарны эксперты медиаресурса Mojazarplata.kz. Они предлагают относить к middle class семьи, чей годовой доход составляет от $8 до $15 тыс. Таковых в стране насчитывается порядка 800 тыс. человек – с учетом "семейного коэффициента", когда один работающий член семьи содержит еще троих. В основном это менеджеры, руководители среднего звена предприятий, ведущие специалисты, а также умеренно преуспевающие профессионалы в различных видах деятельности. Кроме того, это могут быть рядовые, но хорошо оплачиваемые рабочие и госслужащие с выслугой лет.



Как отмечают специалисты Mojazarplata.kz, представители данной подгруппы постоянно стремятся повысить свой социальный статус. Косвенно данные их исследования подтвердило Министерство труда и социальной защиты населения, когда в 2020 году по поручению президента проанализировало пенсионные отчисления казахстанцев. Специалисты ведомства искали у граждан накопления в ЕНПФ, превышающие порог достаточности – с тем, чтобы они смогли использовать часть этих накоплений на покупку квартиры, лечение или образование. Выяснилось, что сверхдостаточными пенсионными накоплениями (а значит, и зарплатой выше средней) в Казахстане располагают около миллиона человек.



С таким подходом численность среднего класса в стране ужимается до ничтожных 5%. Но эксперты предлагают делать поправку на практику зарплат "в конвертах", которая еще не изжила себя в Казахстане. Поэтому в число казахстанцев с годовым доходом от $8 до $15 тыс. они включают еще порядка 1,5 млн человек – с уточнением, что за долговременную устойчивость заработка людей с "неформальным" статусом ручаться нельзя. Как и за перспективу роста среднего класса в Казахстане – по мнению старшего партнера консалтинговой компании CSI Олжаса Худайбергенова, его доля в ближайшие годы неизбежно пойдет на убыль.



"Если те негативные экономические процессы, которые сейчас происходят в развитых странах, будут усиливаться, то инфляция будет разгоняться и у нас. А опережающего инфляцию роста заработков населения мы не видим, при нынешних темпах роста цен. Соответственно, все это проецируется на казахстанский средний класс: если экономический кризис продолжится, то продолжится снижение доли этой прослойки в общем объеме населения", – заключил эксперт.



По его словам, речь идет об общемировой тенденции: возможности вчерашнего среднего класса в развитых странах также снижаются. Рост потребления долгое время держался за счет кредитной нагрузки. Сейчас банковская процентная ставка повсеместно повышается, обслуживать долги становится все тяжелее. Это неизбежно ведет к снижению потребления, а значит, к уменьшению численности среднего класса. Это коснется большого количества стран, и Казахстан не станет исключением.

17.11.22 Источник - Ia-centr.ru

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