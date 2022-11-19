Вождь КНДР Ким Чен Ын впервые показал на публике свою очаровательную дочь

09:36 19.11.2022

Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь. Об этом сообщает Yonhap News.



фото и видео тут - https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/11/19/19073017.shtml



Отмечается, что политик вместе с девочкой и со своей супругой провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Соответствующие кадры обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи.



Ранее сообщалось, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила баллистическую ракету.



2 ноября в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустила не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей.



Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом предупредил, что нападение на США или их сюзников с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи станет концом режима лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сакина Нуриева