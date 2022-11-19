 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вождь КНДР Ким Чен Ын впервые показал на публике свою очаровательную дочьВождь КНДР Ким Чен Ын впервые показал на публике свою очаровательную дочь
09:36 19.11.2022

Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь. Об этом сообщает Yonhap News.

фото и видео тут - https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/11/19/19073017.shtml

Отмечается, что политик вместе с девочкой и со своей супругой провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Соответствующие кадры обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее сообщалось, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила баллистическую ракету.

2 ноября в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустила не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом предупредил, что нападение на США или их сюзников с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи станет концом режима лидера КНДР Ким Чен Ына.
Сакина Нуриева

Источник - Газета.Ру
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