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Боли Бали. К итогам семнадцатого саммита "двадцатки", - В.Чушкин
10:42 19.11.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 19.11.2022 |

15-16 ноября 2022 года на острове Бали (Индонезия) проходил семнадцатый саммит участников "Группы 20" – форума международного сотрудничества по наиболее важным международным финансово-экономическим вопросам. "Двадцатка" была создана в декабре 1999 года в Берлине по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых стран - Великобритании, Италии, Канады, США, ФРГ, Франции и Японии - для координации политики государств-участников с целью достижения глобальной стабильности и устойчивого роста; финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы; создания новой международной финансовой архитектуры. Сегодня "Группа 20" объединяет ведущие экономики мира, которые в совокупности обеспечивают 88% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и составляют две трети населения мира).

До 2010 года встречи проходили дважды в год, а в дальнейшем стали ежегодными. С этого момента переговоры президентов являются основным форматом деятельности G20.

Девизом саммита на острове Бали, проходившего под председательством президента Индонезии Джоко Видодо, было: "Восстановимся вместе, станем сильнее". В саммите приняли участие делегации Аргентины (которую возглавил президент страны А. Фернандез), Австралии (премьер-министр Э. Альбанезе), Бразилии (министр иностранных дел К.А. Франса), Великобритании (премьер-министр Р. Сунак), Германии (канцлер О. Шольц), Индии (премьер-министр Н. Моди), Италии (премьер-министр Д. Мелони), Канады (премьер-министр Д. Трюдо), Китая (председатель Си Цзиньпин), Мексики (министр иностранных дел М. Эбрара), России (министр иностранных дел С. Лавров), Саудовской Аравии (наследный принц М. бен Салман), США (президент Д. Байден), Турции (президент Р.Т. Эрдаган), Франции (президент Э. Макрон), ЮАР (президент С. Рамафоса), Южной Кореи (президент Юн Сок Ель), Японии (премьер-министр Ф. Кисида) и Европейского союза (председатель Европейского совета Ш. Мишель и председатель Европейской комиссии У. фон дер Ляйен).

В качестве приглашенных гостей форума в нем также участвовали И. Кубуабола (Фиджи) – специальный посланник, президент форума Тихоокеанских островов в 2022 году), президент Руанды П. Кагаме (президент "Нового партнерства для развития Африки в 2022 году), президент Сенегала М. Салл (председатель Африканского союза в 2022 году), премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун (председатель Группы глобального управления), премьер-министр Испании П. Санчес (постоянный гость), министр иностранных дел Суринама А. Рамдин (Карибское сообщество), президент ОАЭ М. бен Заид Аль Нахайян, президент ФИФА Д. Инфантино, управляющий директор МВФ К. Георгиева, президент МОК Т. Бах, Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш. С видеообращением к участникам саммита выступил президент Украины В. Зеленский, призвавший делегатов саммита "преобразовать "Группу 20" в "Группу 19", исключив из нее Россию…". Призыв украинского президента поддержки участников саммита не получил.

Российская делегация на саммите, возглавляемая С.В. Лавровым, провела на полях форума ряд двусторонних встреч. В частности, на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И министры высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности. Был рассмотрен ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе вопросы сотрудничества в практических областях, перспектив контактов на различных уровнях. Особое внимание было уделено развитию ситуации на Украине и вокруг нее. С.В. Лавров подробно проинформировал китайского коллегу о позиции российской стороны по перспективам переговорного процесса по Украине, акцентировав недоговороспособность киевского режима, его нацеленность на силовое решение конфликта. Собеседник высоко оценил готовность России к поиску путей разрешения украинского кризиса за столом переговоров.

На встрече с Генеральным секретарем ООН А. Гутерришем был решен вопрос с возобновлением черноморской "зерновой сделки" по безопасному вывозу зерна, продовольствия и российских минеральных удобрений из украинских портов. Кроме этого, С.В. Лавров кратко пообщался с президентом Франции Э. Макроном, канцлером ФРГ О. Шульцем и министром иностранных дел Турции М. Чавушоглу..

Дискуссии в рамках "Группы 20" обычно концентрируются в основном на таких областях, как внедрение международных стандартов и кодексов в финансовой сфере, способы предотвращения и преодоления финансовых кризисов, максимизация их позитивных и минимизация негативных последствий. Однако на саммите в Индонезии по инициативе стран Запада основным вопросом на повестке дня саммита стал российско-украинский конфликт. Хотя саммит "Группы 20" и не является инструментом мирного урегулирования, а представляет собой экономический форум, ни одно обсуждение не обошлось здесь без темы противостояния Москвы и Киева. Это нашло отражение в итоговом коммюнике саммита, где по настоянию западных стран было записано, что "…многие делегации осудили Россию". Вместе с тем в тексте коммюнике отмечено, что были высказаны и альтернативные точки зрения.

Следующий саммит G20 намечено провести в 2023 году в Индии, которая принимает председательство в организации с 1 декабря 2022 года.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668843720


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