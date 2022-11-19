Казахстан ждет стремительный крен в сторону Запада сразу поле президентских выборов, - Айнур Курманов

10:46 19.11.2022 19.11.2022 Айнур Курманов.



В воскресенье 20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы, которые безусловно приведут к тому, что действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев снова будет сидеть в кресле президента следующие семь лет. При этом общий внутренний курс и внешний многовекторный курс нисколько не изменятся, что будет означать дельнейшее отдаление республики от России.



Вообще, данный избирательный процесс можно со всей ответственностью назвать плебисцитом, так как все остальные пять кандидатов не являются реальными оппонентами, потому что абсолютно никому не известны, являлись ранее чиновниками нижнего звена, и выдвинуты при участии самих властей.



В воскресенье 20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы, которые безусловно приведут к...



Согласно поправкам, принятым в Конституцию в 2017-м году еще Назарбаевым, кандидатом может быть стать лицо, имеющее не менее пяти лет стажа на государственной службе и выдвинутое партией или Республиканским общественным объединением (РОО).



А так как в Казахстане таких зарегистрированных партий только шесть, и все они провластные, а все РОО подконтрольные, то ожидать сюрпризов не приходилось. Поэтому, однозначно, Касым-Жомарт Токаев получит по итогам голосования поддержку не менее 70-ти процентов голосов, а скорее всего, около 80-ти процентов, что покажет абсолютное доверие населения ему лично и его политике.



Об этом говорят и данные официальных опросов, неофициальные запрещены законом несколько лет назад. Так, по информации Института "Общественное мнение", который с разрешения ЦИКа составил рейтинги кандидатов по результатам соцопросов граждан по телефону, фаворит гонки в лице нынешнего президента набирает 78,8%, а вторым идет кандидат с интересным именем Жигули Дайрабаев от придворной партии "Ауыл" с 2,8%, а другие – уже менее 2%. Против всех 3,2%, а воздержалось всего 9,4%.



То есть общественное мнение заранее готовят к такому результату, и сейчас уже ничто не изменит ситуацию. Разрозненная либеральная оппозиция, которая, по сути, не имеет собственной партии, ни на что не способна и не смогла выдвинуть своего кандидата, а протестные выступления маловероятны в силу превентивных арестов и задержаний радикальных активистов.



Для инициирования внеочередных президентских выборов в ноябре и внеочередных парламентских выборов следующей весной было несколько причин. Во-первых, проводить выборы в 2024-м году в момент усиления социально-экономического кризиса и протестных настроений было не с руки. В связи с этим сроки были сдвинуты, что не дало оппонентам организоваться и подготовиться.



Во-вторых, после неудавшейся попытки части правящей семьи и высокопоставленных сотрудников Комитета Национальной Безопасности (КНБ) при поддержке британских спецслужб провести в январе переворот, команда Токаева приняла решение осуществить замену состава парламента и местных маслихатов, подобранных ранее еще Назарбаевым. Плюс еще раз произвести легитимизацию президентской власти через плебисцит, пока еще имеются высокие рейтинги поддержки.



Поэтому следующим шагом вслед за президентскими выборами станут такие же подконтрольные выборы в нижнюю палату парламента Мажилис и местные представительные органы власти с допущением возможно еще двух или трех новых партий, также лояльных к нынешней президентской команде.



В этом Токаев полностью копирует технологии и эволюцию Елбасы, действуя по пути постепенной узурпации власти. При этом пока сохраняется некий статус кво в правящей элите в рамках внутреннего соглашения, согласно которому Назарбаева и его ближайших родственников, а также их активы не тронут. На заклание отправили лишь бывшего главу КНБ и не члена семьи Карима Масимова, а также племянников Елбасы и по совместительству экс-генералов спецслужбы, а также еще некоторых родственников и чиновников средней руки.



В итоге же ничего ровным счетом не меняется, а прежняя русофобская и антироссийская риторика только усиливаются.



Надо напомнить, что сразу же после январских событий, когда силы ОДКБ при участии России спасли Токаева, Мажилис принял так называемый закон "О вывесках", который приводит не только к смене названий ресторанов, аптек и магазинов, а создает основу для ликвидации в стране всей русской топонимики. Это уже отображается в виде переименования населенных пунктов в различных регионах, а следом уже следует ожидать и переименования областных центров.



Не случайно в угоду националистическому электорату, на который сейчас и опирается Токаев, были внесены накануне популистские поправки в Закон "О гражданстве Республики Казахстан", предусматривающие "незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве".



А после начала спецоперации, то есть уже в конце февраля, дочерние предприятия государственной компании "КазМунайГаз" в Румынии, владеющие НПЗ и перерабатывающие казахстанскую нефть, сразу же начали поставлять ГСМ ВСУ. Затем прошли скандалы, связанные с поставками из Казахстана через подставные иорданские, болгарские и чешские компании боеприпасов, вооружений и комплектующих киевскому режиму.



При этом в сделках в качестве кураторов и контролеров засветилась британская сторона, которая взаимодействовала с казахстанским МИДом по этому поводу, который даже выделил для этого специального представителя. Участие Лондона тут неслучайно, так как он продолжает даже после января оказывать серьезное влияние на принятие казахстанским руководством стратегических решений в сфере экономики и политики.



Так, бывший английский финансист и экс-председатель Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакраборти, являющийся сейчас фактическим главой Совета по реформам при президенте РК, подготовил для Токаева план тотальной приватизации оставшихся активов стратегических производств в интересах американских, британских и европейских компаний.



С Чакраборти



На этом фоне во избежание "вторичных санкций" Астана еще и присоединилась к блокаде России, отказываясь от торговли и инвестиций в рублях, не желая поставлять стратегическое сырье и металлы, вводя завышенные тарифы для тех же зерновых поставок по железной дороге в Китай. Об отказе от обслуживания российских платежных систем можно и не говорить.



При этом ориентация на Запад, как напрямую через усиление сотрудничества с ЕС и США, так и опосредованно через развитие Организации тюркских государств под эгидой Анкары, только еще более окрепла. По сути, нынешний процесс можно назвать даже казахстанским изданием "евроинтеграции".



Так, незадолго до выборов чрезвычайно усилилась дипломатическая активность Европейского Союза и Казахстана. 26 октября в Астану с официальным визитом прибывает президент Европейского совета Шарль Мишель, а уже 8 ноября Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве, который касается развития сотрудничества в энергетической сфере, но подразумевающий усиление позиций западного капитала и усиление влияния Брюсселя на республику и регион в целом.



16 и 17 ноября страну посещает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель, который также закрепляет все достигнутые договоренности в энергетической сфере и в деле обеспечения проникновения европейского капитала в РК.



С Боррелем



Не забывает Касым-Жомарт Токаев и Вашингтон, который, в свою очередь, рассматривает Казахстан главным своим стратегическим партнером в Центральной Азии. Так, 14 ноября президент РК неожиданно встречается с послом США Дэниелом Розенблюмом. И как указывает пресс-служба главы государства: "В ходе встречи президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям".



В свою очередь, Госдеп устами своего посланника заявил, что "Астана является надежным партнером в регионе, и Вашингтон полностью поддерживает реформы, проводимые президентом". Очевидно, что визит с поклоном преследовал цель получить ярлык на княжение в своей вотчине и стремление продемонстрировать лояльность Белому дому.



Поэтому по итогам выборов можно ожидать только лишь дальнейшее дистанцирование Астаны от Москвы, которое только ускорится. Такое ощущение, что Акорда (администрация президента) даже спешит в этом преуспеть, пользуясь тем, что Россия сейчас занята спецоперацией на Украине и не может полноценно ответить на откровенно недружественные акты.



Исходя из этой не радужной перспективы, необходимо уже сейчас всерьез думать о путях переформатирования прежней политики в отношении правящих элит Казахстана и республик региона, стремящихся не просто саботировать процесс интеграции, а играющих уже по правилам Лондона и Вашингтона. Источник - politnavigator.net

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