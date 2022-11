Байдену - 80: деменция отступает

11:21 19.11.2022 Байдену - 80: таких престарелых президентов в истории США еще не было

Ждать ли новой битвы с Трампом



Американскому президенту Джо Байдену 20 ноября исполняется 80 лет – таких дней рождения в Белом доме еще не было. Как не было в истории США настолько пожилых главы государства. Странности поведения и постоянные словесные ляпы заставляют многих американцев задаться вопросом: не пора ли Байдену на покой. Но при всем при этом престарелый рекордсмен, кажется, готов ринуться в бой за президентское кресло в 2024 году.



Ждать ли новой битвы с Трампом

***



Когда-то популярными были разговоры о советской геронтократии и "кремлевских старцах". Но Леонид Ильич Брежнев умер на 76-году жизни. Сменивший его Юрий Андропов скончался не дожив даже до 70-летия. А Константин Устинович Черненко прожил 73 года.



Действующему президенту США Джо Байдену, повторим, уже 80 лет. Если он соберется участвовать в следующих выборах и победит – ему будет 82 года. Так что какая уж там в сравнении с этим "геронтократия" в СССР?



"Его возраст всегда был деликатной темой среди его ближайших союзников, и в настоящее время ведется планирование того, как лучше всего действовать в этом случае", – пишет про Байдена издание Politico, по информации которого в Белом доме решили не педалировать тему юбилея главы США. Как отмечает Politico, Джо Байден редко делает что-то особенное в свой день рождения. Обычно отмечает свой его в кругу семьи.



Байден - не первый президент, для которого возраст стал вопросом политики, отмечает далее издание. Как известно, один из его предшественников, Дуайт Эйзенхауэр, заявил, что "никто и никогда старше 70 лет не должен сидеть на этой должности, и я это знаю".



Эйзенхауэр покинул свой пост в 1961 году, вскоре после того, как достиг семидесятилетнего возраста. Но хотя отношение к старению за прошедшие десятилетия изменилось, помощники Белого дома знают, что день рождения Байдена будет по своей сути политическим вопросом - как напоминание о том, что избиратели могут столкнуться с выбором в отношении его пригодности к должности.



"Раньше у нас не было 80-летнего президента, но если из современной истории можно извлечь какой-либо урок, так это то, что если президент выглядит энергичным и хорошо выполняет свою работу, возраст не имеет для избирателей решающего значения, - говорит президентский историк Майкл Бешлосс. – Когда президент планирует баллотироваться на переизбрание в возрасте, которого избиратели еще не видели, история показывает, что на кандидате лежит бремя показать, что возраст не окажется проблемой".



***



Байден заметно постарел со времени своего пребывания на посту вице-президента во времена президентства Обамы, похудел, у него стало меньше волос. Его шаг также укоротился и замедлился, чему не помог перелом ноги, который он получил, играя с одной из своих собак. Ну, и конечно, нельзя не обратить внимания на странности Байдена, например, когда он выступил на конференции по проблемам безопасности в связи с голодом и обратился к женщине-конгрессмену из Индианы, которая несколько месяцев назад погибла в автокатастрофе. "Джеки, ты здесь? Где Джеки?", - взывал Байден, как будто забыв или не подозревая о смерти члена палаты представителей Джеки Валорски. Ну как тут не вспомнить анекдот про Брежнева со словами: "Вчера на похоронах товарища Суслова, кстати, где он?..."



Почти сразу же по каналам правых СМИ начали распространяться видеоклипы, в которых Байден вопрошает: "Где Джеки?". Консервативные комментаторы предложили применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить Байдена от президентской должности как неспособного выполнять обязанности главы государства.



В то же время Байден предпринимает шаги, чтобы поддерживать свою физическую форму, ежедневно занимаясь спортом и сохраняя здоровый вес. Его график заметно смягчается после продолжительных поездок за границу, и большую часть выходных он проводит в доме своей семьи в Делавэре, хотя помощники утверждают, что это не связано с возрастом: дескать, и у других президентов также был более легкий график после зарубежных поездок, чтобы наверстать упущенное по внутренним делам. Между тем, напомним, что аккурат в преддверии своего 80-летия Байден отправился в недельную поездку в Египет, Камбоджу и Индонезию.



Республиканцы часто распространяют видеоролики, на которых Байден выглядит сбитым с толку или спотыкающимся, тогда как представители Белого дома пытаются отвергнуть мнение о том, что такие оплошности являются признаком возраста или отсутствия остроты ума, и списывают все на чрезвычайное давление на работе. Близкие к Байдену люди признают, что президент быстрее устает, а когда устает, становится более склонным к таким оплошностям.



Опрос Washington Post-ABC News, проведенный в еще феврале этого года, показал: 54 процента американцев считают, что Байден не обладает достаточной остротой ума, чтобы эффективно выполнять функции президента, по сравнению с 43 процентами в мае 2020 года.



"Иногда он тут, иногда его нет, - говорит 54-летний демократ из Нью-Йорка Говард Уокер, проголосовавший за Байдена в 2020 году. - Иногда он рассказывает длинные бабушкины истории, которые ни к чему не приводят, как это делают старики. И это нормально, но это не то, что нам нужно от президента".



К чести Байдена, он с самоиронией относится к своим странным действиям и давно назвал себя "машиной для ляпов". Президент США любит пошутить насчет собственного возраста. Хотя вполне возможно, что это не готовность посмеяться над сами собой, а политтехнология. Во всяком случае, как пишет The Washington Post, некоторые помощники из Белого дома призывают Байдена решить проблему возрасте напрямую, используя юмор или подчеркивая опыт, который приходит с годами. В этой связи приводится пример 73-летнего Рональда Рейгана, удачно пошутившего во время дебатов 1984 года против 56-летнего демократа Уолтера Мондейла, что он не будет "эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность моего оппонента".



Байден, судя по всему, решил не отставать от президента, которого он лишил статуса самого пожилого в истории Америки – и веселится над своим возрастом.



"Самым первым президентом, посетившим ужин корреспондентов Белого дома, был Кэлвин Кулидж в 1924 году. Я только что был избран в Сенат Соединенных Штатов, - шутил Байден несколько месяцев назад. – Я помню, как сказал ему: "Кэл, просто будь собой. Поднимись туда и говори от сердца. Ты будешь великолепен, малыш".



***



Не так давно американский президент пошутил, что трудно признать, что ему вот-вот исполнится восемьдесят лет, но заявил, что физически и умственно он способен отбыть потенциальный второй срок в Белом доме.



Более высокие, чем ожидалось, результаты демократов на промежуточных выборах в США облегчили Байдену путь к переизбранию, хотя помощники главы государства говорят, что решение еще не принято.



В окружении Байдена, пишет Politico, готовят шаги по подготовке к новой кампании. Ожидается, что старт предвыборной гонки нынешнего главы Белого дома, скорее всего, произойдет в первые несколько месяцев 2023 года. Ближайшие к президенту люди говорят, что семейные дискуссии об участии в выборах с первой леди Джилл Байден могут начаться во время рождественских праздников, а окончательное решение, вероятно, будет принято в начале нового года.



Незадолго до своего 79-го дня рождения в прошлом году Байден прошел ряд анализов крови, физикальных, желудочно-кишечных, стоматологических, зрительных и неврологических обследований. Доктор Кевин О'Коннор, лечащий врач президента, написал в шестистраничной записке, опубликованной Белым домом после этого "техосмотра", что Байден был "здоров, энергичен" и "способен успешно выполнять обязанности президента". Медик сообщил, что исследовал Байдена на предмет учащения случаев "прочистки горла" во время публичных выступлений и скованности походки. По словам О’Коннора, кашель Байдена оказался следствием желудочно-кишечного рефлюкса, а скованность походки - результатом нового диагноза "легкая периферическая невропатия", артрита позвоночника и компенсации перелома стопы, полученного незадолго до того, как он вступил в должность.



"Президент Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, способным успешно выполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - констатировал доктор О'Коннор в ноябре 2021 года.



До Байдена самым пожилым человеком, избранным президентом США, стал Рональд Рейган в возрасте 69 лет. И некоторые демократы втайне задаются вопросом, не слишком ли стар Байден, чтобы снова баллотироваться, но многие близкие к президенту подозревают, что он это сделает, особенно после того, как Дональд Трамп объявил о своих президентских амбициях.



В интервью MSNBC Байден, комментируя свой возраст, говорил, что люди должны сами судить, справляется ли он с президентской задачей, поскольку опросы показывают, что избиратели предпочли бы не видеть реванша республиканца Дональда Трампа, которого Байден разбил в 2020 году.



Окружение Байдена в Белом доме при этом указывает, что Трамп сам не мальчик. меньше тренируется и питается хуже, чем Байден, а вдобавок подвержен публичным приступам гнева и непоследовательности. Тем более, что медицинские достижения последних лет значительно снизили уязвимость пожилых людей – и 80-летний сегодня - это не то же самое, что 80-летний в 1950-х или 1960-х годах.



Самое же главное, по мнению союзников действующего президента – то, что Трамп представляет огромную угрозу для демократии и что победить его больше всего шансов у Байдена – что делает нынешнего главу американского государства незаменимым кандидатом в любом возрасте.



***



А Трамп уже пытался сделать возраст Байдена проблемой в их противостоянии на выборах-2020 - называя своего оппонента "Сонным Джо". Республиканские атаки на престарелого политика продолжаются и поныне. "Если бы вы подули на него, он бы упал", - сказал экс-президент про своего неприятеля в интервью телеканалу Salem News Channel.



"Я думаю, что мы все обеспокоены психическим здоровьем президента Байдена", - заявил недавно и сенатор Роджер Маршалл (республиканец от штата Канзас).



Мало того, именно возраст Байдена заставляет многих демократов сомневаться насчет его перспектив на выборах-2024. Несколько законодателей из Демократической партии, в том числе представители Элисса Слоткин (штат Мичиган), Тим Райан (штат Огайо), Дин Филлипс (штат Миннесота) и Энджи Крейг (штат Миннесота) призвали к тому, чтобы более свежий и молодой лидер возглавил список на президентских выборах, обеспечив "новую кровь" и "смену поколений".



В конце концов, как напоминает The Washington Post, если Байден будет баллотироваться на второй срок и выиграет выборы, то ему будет 82 года на момент инаугурации в 2025 году и 86 лет в конце второго срока.



Но советники Байдена уверяют, что американским избирателям стало более комфортно иметь пожилых людей на руководящих должностях, будь то в политике или бизнесе. Так, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси в этом году исполнилось 82 года. Лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру (штат Нью-Йорк) - 71 год. А сенатору Чаку Грассли (республиканцу от штата Айова) – и вовсе 89 лет. Да и Трампу стукнуло 76 лет – и ему будет 78 лет на момент инаугурации в 2025 году (если он, конечно, победит) и 82 года, когда он завершит свой второй срок.



Но вот, что интересно: недавний опрос Центра исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC показывает, что только около 3 из 10 опрошенных американцев хотят, чтобы либо Байден, либо Трамп баллотировались на пост президента через два года. При этом только половина опрошенных демократов хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок, а тогда как 6 из 10 республиканцев надеются, что Трамп снова будет баллотироваться на пост президента США.



Андрей Яшлавский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668846060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года №1075

- Сенаторы одобрили ратификацию двух соглашений

- Крупнейший ж/д проект начали строить в Казахстане

- Аида Балаева: "Семья – это опора государства"

- Азат Перуашев принял участие в торжественном открытии новой линии Казахстанского завода металлоконструкций

- Кадровые перестановки

- Диалог о расширении стратегического партнерства с ЕС углубляется

- О результатах спецоперации КНБ

- Рабочий график главы государства