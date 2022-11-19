Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР

11:41 19.11.2022 19 ноября 2022,



Это стало еще одним шагом по направлению к Авдеевке, объяснили военные эксперты

Андрей Федоров

Роман Крецул

Антон Лавров



Российские подразделения освободили населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике. По словам опрошенных "Известиями" экспертов, это важный шаг на пути к стратегически важному узлу обороны, но дальнейшее продвижение потребует немало времени. Кроме того, российские войска сорвали несколько контратак ВСУ. 18 ноября в Минобороны РФ прокомментировали появившиеся в сети кадры расстрелов безоружных российских военнопленных. В ведомстве заявили о живодерской сущности нынешнего киевского режима и пообещали, что "Зеленскому и его приспешникам предстоит отвечать перед судом истории и народами России и Украины".



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Шаг за шагом

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Опытное.



Это стало важным шагом по направлению к стратегически важной Авдеевке, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.



- После полного освобождения Донецкого аэропорта зачистка Опытного и окрестностей продолжалась не один день, - рассказал эксперт. - Сейчас на этом направлении недостаточно взять разрушенное село. Вокруг него обязательно будет еще несколько опорных пунктов в близлежащих посадках и складках местности, откуда ВФУ будут продолжать сопротивление и вести огонь. Каждый населенный пункт сейчас там всего лишь один из узелков сплошного укрепрайона, который приходится распутывать медленно и последовательно.



танки Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ



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Украинское командование понимает важность утраченных позиций и каждый раз пытается контратаковать, чтобы помешать закрепиться российским войскам. Для этого оно отправляет в самоубийственные атаки небольшие группы пехоты и бронетехники, одновременно пытаясь отследить с помощью беспилотников нашу бронетехнику и артиллерию и подавить их. К такой тактике на фронте уже привыкли, и обычно такие неподготовленные атаки заканчиваются плохо - ВФУ несут большие потери и в технике, и в людях, добавил Дмитрий Болтенков.



По данным российского военного ведомства, украинские формирования, в частности, безуспешно пытались контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР. Все атаки отражены, подразделения ВФУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери составили более 100 убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей, рассказали в Минобороны.



На купянском направлении сорваны попытки ВФУ атаковать двумя ротными тактическими группами. Украинские формирования потеряли 50 военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.



минометФото: РИА Новости/Константин Михальчевский



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В боях под Угледаром особенно отличилась российская морская пехота

На краснолиманском направлении пресечена попытка ВФУ атаковать населенный пункт Червонопоповка в ЛНР. Украинские подразделения были остановлены и рассеяны, потеряв до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.



"Ураганом" меньше

Вооруженные силы России продолжают наносить ракетные удары по военным объектам Украины.



- 17 ноября Вооруженными силами РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, - заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Цели удара достигнуты. Поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия, арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, нарушены переброска резервов ВФУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, рассказали в Минобороны.



Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВФУ, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 172 района сосредоточения войск.



калибр Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган".



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Средства ПВО за сутки сбили два БПЛА, десять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск в ДНР.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.



Суть режима

В Минобороны РФ прокомментировали появившиеся в сети видеокадры массовой кровавой расправы украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными. В ведомстве заявили, что это "подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает".



"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", - говорится в сообщении.



военнопленные Фото: РИА Новости/Алексей Майшев



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При этом, отметили в ведомстве, сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.



"Зверское убийство российских военнопленных - не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного", - подчеркивается в сообщении.



Широкой публике не впервые показывают зверства киевского режима, которые нарушают все законы и конвенцию о военнопленных, напомнил "Известиям" экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.



- Это показывает саму суть режима и тех, кто ему служит - нацистов, которые не останавливаются ни перед какими зверствами и даже показывают их на камеру, нисколько не смущаясь, - отметил дипломат. - Я бы сказал, это нелюди. Ну и это характеристика самого режима - кому нелюди служат? Таким же, видимо, и служат. На вопрос, кто это такие, был ответ от так называемого киевского руководства, что это одни из их военнослужащих. Но если у них такие военнослужащие, значит, они дают им такие указания, так инструктируют - варварски и зверски относиться к мирному населению и к военнопленным. Когда-то они все-таки будут отвечать за свои преступления. Конец зверствам будет положен, и они будут по законам осуждены как военные преступники.



вс рфФото: Getty Images/SOPA Images



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Позднее в Следственном комитете сообщили, что по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, убито было не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших в плен на территории Луганской Народной Республики. Дело расследуется по п. "а", "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности"), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов").



- В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры по идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.



Подвиг рядового Денисенко

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.



Командир расчета минометной батареи лейтенант Наби Койчакаев в составе подразделения освобождал населенный пункт. Они обнаружили и задержали трех боевиков. Задержанные раскрыли сведения о месте дислокации, численности и командире диверсионной разведывательной группы.



Спустя несколько дней в ходе боя Наби был ранен в ногу. Несмотря на это, он более часа руководил своим расчетом, не покинув позиции, и продолжал бой до подхода основных сил. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Наби Койчакаев награжден орденом Мужества, рассказали в военном ведомстве.



пулемет Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Подразделение прапорщика Алексея Асеева более 20 дней удерживало оборону стратегически важного населенного пункта. ВФУ предприняли попытку прорыва и атаковали позиции российских военнослужащих. Алексей из пулемета уничтожил четырех боевиков, не дав им прорваться и обойти российское подразделение с тыла.



Группа десантников, в составе которой действовал рядовой Евгений Денисенко, обороняла освобожденный населенный пункт. Ночью вооруженная группа боевиков атаковала российские позиции. Евгений первым увидел нападавших и, получив приказ от командира, открыл огонь по вражеской технике, уничтожив бронеавтомобиль вместе с десантом. В ходе обороны группа Евгения заняла стратегически выгодную позицию и отразила атаку украинских формирований, имевших численное превосходство. Это позволило защитить населенный пункт, рассказали в Минобороны. Источник - известия

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