 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 19.11.2022
17:07  В Кыргызстане осужден обвиняемый в убийстве экс-главы АП Медета Садыркулова – спустя 13 лет
16:24  Казахстану посулили деньги за отказ от дружбы с Россией. Боррель похвалил Токаева, - "Взгляд"
14:37  Пекин свои оружейные проблемы решает самостоятельно, - НГ
12:38  Тамерлан если знал слово "узбек", то уж никак себя с ним не отождествлял (вспоминая времена Чингисхана), - Д.Хрусталев
11:41  Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
11:21  Байдену - 80: деменция отступает
10:46  Казахстан ждет стремительный крен в сторону Запада сразу поле президентских выборов, - Айнур Курманов

10:42  Боли Бали. К итогам семнадцатого саммита "двадцатки", - В.Чушкин
10:35  Как усилить ОДКБ до уровня НАТО, - Рафаэль Фахрутдинов
09:36  Вождь КНДР Ким Чен Ын впервые показал на публике свою очаровательную дочь
00:12  Средний класс в Казахстане сократился в два раза?
Пятница, 18.11.2022
20:11  Первый ЧМ по футболу в мусульманской стране начинается не без проблем
19:39  Путин открыл свой официальный телеграм-канал. Языком почесать
19:03  УзбПарламент единогласно ратифицировал пограничный договор с Кыргызстаном
19:01  Узбекистанка Светлана Осипова стала чемпионкой мира по таэквондо
17:19  Си Цзиньпин толкнул программную речь на саммите АТЭС в Бангкоке (кратко суть)
16:10  В Узбекистане официально зарегистрированы первые криптомагазины
16:07  Конфликт в Украине несет глобальные последствия для Центральной Азии, - нагнетает евро-министр Боррель в Самарканде
15:50  Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии, - Т.Мишина
15:00  Что несет Ближнему Востоку "новая эра" Нетаньяху и Эрдогана? - Ст.Тарасов
14:50  Таиланд-Россия-ЕАЭС: взаимное притяжение, - А.Балиев
13:47  Джо Байден – Си Цзиньпин: личная встреча ничего не меняет в отношениях сверхдержав, - В.Пироженко
12:19  Количество не перейдет в качество: о новой численности населения Земли, - Михаил Делягин
12:15  Мир на переломе. Часть III. Для победы Россия должна измениться - идейно, психологически, социально, - А.Фурсов
11:44  Спазмы "американской мечты". Стоит ли радоваться успеху республиканцев? - С.Кожемякин
11:31  Стратегии России в отношениях с Ираном на долгосрочную перспективу в украинском контексте, - М.К.Бхадракумар
10:22  Верден под Бахмутом: украинская мясорубка, - А.Ситников
09:33  Талибы приветствовали "московский формат" по Афганистану
08:55  За завоз фейковых пилюль задержано руководство Департамента лекарственных средств Минздрава Киргизии
08:39  США превратили безмозглое НАТО в кровожадного зомби, - China Daily
08:21  Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски, - Глеб Простаков
08:18  Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан
07:31  Кыргызскую академию наук временно возглавил академик-сейсмолог Канат Абдрахматов
07:24  Скончался бывший ректор Кыргызского нацуниверситета Искандер Исамидинов
07:06  Кругом враги. Администрация Кырпрезидента разработала закон о НКО: опасный и противоречивый, - 24.kg
06:37  В Казахстане приостанавливает работу McDonald’s. Нет поставок
00:46  Бесцеремонность Запада утомила Китай, - Тимофей Бордачев
00:12  В бездарно сданом Херсоне бесчинствует бандеровское гестапо, - СП
00:07  Саммит G20 в Индонезии обозначил контуры нового миропорядка, - Юрий Светов
00:05  Для саммита АТЭС нашли главных раздражителей, - Ю.Паниев
00:03  Центр китайской обороны. Какими силами будет воевать Поднебесная, - А.Храмчихин
Четверг, 17.11.2022
22:30  Бывший лидер сборной России не смог назвать "футболом" игру против Таджикистана
21:12  Стратегия Путина на зимний период, - Мих.Ростовский
21:09  Узгенские кыргызы продолжают митинговать против передачи "своей" земли Узбекистану
20:45  Авторитетный казполитик (экс-госсекретарь) Крымбек Кушербаев стал независимым директором АО "Эмбамунайгаз"
20:17  Херсонская катастрофа Кремля (взгляд из Казахстана), - Владислав Юрицын
19:47  Казахстанский Кулибаевский "Халык банк" продал свою таджикскую "дочку"
19:35  Казахстанский АО "Bereke Bank" (бывший Сбер-Казахстан) возглавил Андрей Тимченко (вместо Нурсултана Таскаранова)
18:47  КазКНБ схватил банду террористов (7 чел.), вооруженных "бутылко-метами"!
18:35  Дело "Казфосфата". Криминальную семейку Нигматулиных все-таки призовут к ответу?
18:15  "Блудняк" продолжается. Москва и Киев продлили на старых условиях "зерновую сделку"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане осужден обвиняемый в убийстве экс-главы АП Медета Садыркулова – спустя 13 лет
17:07 19.11.2022

18.11.22
В Аламединском районном суде 18 ноября вынесли приговор обвиняемому в убийстве бывшего руководителя администрации президента Медета Садыркулова. 42-летний Санжар Сапарбеков приговорен к 14 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 15 тысяч сомов ($178). Об этом сообщает 24.Kg.

Суд признал Сапарбекова виновным в убийстве, незаконном лишении свободы, уничтожении документов и чужого имущества.
Адвокат обвиняемого Анатолий Хегай считает, что вина его подзащитного не доказана, обвинение построено исключительно на свидетельских показаниях. Он попросил суд вынести Сапарбекову оправдательный приговор. Сам подсудимый заявил, что никаких доказательств его причастности к этому преступлению нет, на месте совершения убийства его не было.

Медет Садыркулов был одним из самых влиятельных политиков Кыргызстана. Он погиб ночью 13 марта 2009 года в пригороде Бишкека – вместе с бывшим директором Международного института стратегических исследований Сергеем Слепченко и водителем Кубанычбеком Сулаймановым. По данным МВД республики, "Лексус", в котором Садыркулов вместе со Слепченко и водителем возвращался из Алматы, столкнулся с "Ауди-100" и полностью сгорел.

В совершении ДТП был обвинен водитель "Ауди" Омурбек Осмонов. Его осудили на 12 лет лишения свободы, но вскоре нашли убитым. В МВД сообщили, что убийство Осмонова было организовано по приказу главы Службы государственной охраны (СГО) Жаныша Бакиева - брата бывшего президента страны Курманбека Бакиева.

После свержения Бакиева в апреле 2010 года дело об убийстве Садыркулова направили на новое расследование, в ходе которого было установлено, что именно Жаныш Бакиев являлся организатором и участником преступления.

"Садыркулов шел против политики [президента Курманбека] Бакиева, поэтому Жаныш Бакиев хотел ему отомстить. Перед самым ДТП Жаныш Бакиев почти час разговаривал с Садыркуловым о том, что ему, мол, не стоило бунтовать против его брата-президента. После этого двое сотрудников государственной службы охраны при личном участии Жаныша задушили Медета Садыркулова при помощи [петли]", - рассказывал тогда глава МВД Кыргызстана Зарылбек Рысалиев.
По подозрению в причастности к убийству Садыркулова было задержано 17 человек, в том числе - сотрудники Погранслужбы и СГО. Шестерым удалось сбежать из страны, среди них был и Санжар Сапарбеков – близкий друг сына Курманбека Бакиева Максима и член ОПГ Алмамбета Анапияева. Их объявили в международный розыск. На скамье подсудимых оказались семеро, они получили сроки от 3 до 18 лет.

Сапарбекова задержали в ноябре 2021 года – после его возвращения в Кыргызстан.

Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668866820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года №1075
- Сенаторы одобрили ратификацию двух соглашений
- Крупнейший ж/д проект начали строить в Казахстане
- Аида Балаева: "Семья – это опора государства"
- Азат Перуашев принял участие в торжественном открытии новой линии Казахстанского завода металлоконструкций
- Кадровые перестановки
- Диалог о расширении стратегического партнерства с ЕС углубляется
- О результатах спецоперации КНБ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  