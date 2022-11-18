В Кыргызстане осужден обвиняемый в убийстве экс-главы АП Медета Садыркулова – спустя 13 лет

17:07 19.11.2022

18.11.22

В Аламединском районном суде 18 ноября вынесли приговор обвиняемому в убийстве бывшего руководителя администрации президента Медета Садыркулова. 42-летний Санжар Сапарбеков приговорен к 14 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 15 тысяч сомов ($178). Об этом сообщает 24.Kg.



Суд признал Сапарбекова виновным в убийстве, незаконном лишении свободы, уничтожении документов и чужого имущества.

Адвокат обвиняемого Анатолий Хегай считает, что вина его подзащитного не доказана, обвинение построено исключительно на свидетельских показаниях. Он попросил суд вынести Сапарбекову оправдательный приговор. Сам подсудимый заявил, что никаких доказательств его причастности к этому преступлению нет, на месте совершения убийства его не было.



Медет Садыркулов был одним из самых влиятельных политиков Кыргызстана. Он погиб ночью 13 марта 2009 года в пригороде Бишкека – вместе с бывшим директором Международного института стратегических исследований Сергеем Слепченко и водителем Кубанычбеком Сулаймановым. По данным МВД республики, "Лексус", в котором Садыркулов вместе со Слепченко и водителем возвращался из Алматы, столкнулся с "Ауди-100" и полностью сгорел.



В совершении ДТП был обвинен водитель "Ауди" Омурбек Осмонов. Его осудили на 12 лет лишения свободы, но вскоре нашли убитым. В МВД сообщили, что убийство Осмонова было организовано по приказу главы Службы государственной охраны (СГО) Жаныша Бакиева - брата бывшего президента страны Курманбека Бакиева.



После свержения Бакиева в апреле 2010 года дело об убийстве Садыркулова направили на новое расследование, в ходе которого было установлено, что именно Жаныш Бакиев являлся организатором и участником преступления.



"Садыркулов шел против политики [президента Курманбека] Бакиева, поэтому Жаныш Бакиев хотел ему отомстить. Перед самым ДТП Жаныш Бакиев почти час разговаривал с Садыркуловым о том, что ему, мол, не стоило бунтовать против его брата-президента. После этого двое сотрудников государственной службы охраны при личном участии Жаныша задушили Медета Садыркулова при помощи [петли]", - рассказывал тогда глава МВД Кыргызстана Зарылбек Рысалиев.

По подозрению в причастности к убийству Садыркулова было задержано 17 человек, в том числе - сотрудники Погранслужбы и СГО. Шестерым удалось сбежать из страны, среди них был и Санжар Сапарбеков – близкий друг сына Курманбека Бакиева Максима и член ОПГ Алмамбета Анапияева. Их объявили в международный розыск. На скамье подсудимых оказались семеро, они получили сроки от 3 до 18 лет.



Сапарбекова задержали в ноябре 2021 года – после его возвращения в Кыргызстан.