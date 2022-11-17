Британский премьер Сунак прибыл в Киев. Познакомиться с "Искандером"?

23:04 19.11.2022

Сунак в Киеве заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца

По словам премьер-министра, "Британия знает, что значит сражаться за свободу"

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил свой первый визит на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Видеоролик, в котором показано прибытие Сунака в Мариинский дворец в Киеве, был размещен в субботу на странице главы британского правительства в Twitter.



"Британия знает, что значит сражаться за свободу. Мы с вами до конца", - говорится в сообщении на английском и украинском языках, которое сопровождает видео.



В минутном ролике видно, как Зеленский приветствует Сунака, а затем беседует с ним один на один, сидя за столом в одном из залов дворца.



Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о прибытии Сунака в Киев, написав, что лидеры обсудили "наиболее важные вопросы" как для обеих стран, "так и для глобальной безопасности". Он высказал мнение, что Великобритания и Украина "сильнее вместе" и смогут достичь "желаемого результата"